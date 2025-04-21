Болісна менструація: коли треба пити знеболювальне / © www.credits

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Спеціально для сторінки dialoghub_ua лікарка Наталія Лелюх розповіла, що біль під час менструації не потрібно терпіти — сучасна медицина пропонує ефективні та безпечні способи боротьби з ним.

Чому виникає менструальний біль

Основною причиною болю під час місячних є підвищений рівень простагландинів — біологічно активних речовин, які стимулюють скорочення матки. У молодих дівчат та підлітків ці речовини можуть вироблятися у надмірній кількості, а це призводить до спазмів, болю внизу живота, а іноді й до нудоти, головного болю та слабкості.

Високий рівень простагландинів активізує больові рецептори, тому навіть незначне скорочення матки може викликати сильний біль. Важливо розуміти: чим раніше почати діяти, тим легше буде контролювати симптоми.

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Чому не варто терпіти біль

Існує популярне хибне переконання: пити знеболювальне тільки тоді, коли біль стане нестерпним. Проте лікарка наголошує: терпіти біль — не геройство, а помилка, яка може призвести до хронічного болю, порушення роботи нервової системи та зниження якості життя.

За словами гінеколога Наталії Лелюх, знеболювальні потрібно приймати одразу після появи перших симптомів — легкого дискомфорту чи перших кров’янистих виділень. Це дозволяє блокувати дію простагландинів ще до того, як біль набере обертів.

Які препарати допомагають

Найефективнішими засобами є нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), ці ліки:

блокують фермент циклооксигеназу, яка відповідає за вироблення простагландинів;

зменшують запалення;

мають знеболювальну та жарознижувальну дію.

Важливо: не плутати ці препарати з но-шпою (дротаверином), яка діє на гладку мускулатуру, але не впливає на рівень простагландинів. У деяких випадках комбінування дротаверину з НПЗП може дати кращий ефект, але це слід обговорити з лікарем.

Як правильно приймати знеболювальні

Приймати за перших ознак болю.

Не перевищувати рекомендовану дозу.

Приймати після їжі, щоб уникнути подразнення шлунка.

Якщо біль не зникає протягом кількох циклів — обов’язково звернутися до гінеколога.

Альтернативні методи полегшення болю

Фізична активність. Хоча здається нелогічним займатися спортом під час болю, помірні фізичні навантаження покращують кровообіг і знижують напруження м’язів, а це допомагає зменшити спазми.

Електростимулятори TENS. Сучасні прилади передають електричні імпульси через електроди, прикріплені до шкіри на животі. Вони блокують передачу больових сигналів до мозку та дозволяють уникати чи зменшити потребу у ліках.

Дихальні практики та релаксація. Глибоке дихання, медитація, ароматерапія можуть допомогти зняти м’язову напругу та зменшити відчуття тривоги, яка часто супроводжує сильні болі.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Якщо біль настільки сильний, що заважає навчанню, роботі чи сну, не знімається знеболювальними чи супроводжується рясними кровотечами, це може бути ознакою ендометріозу, фіброміоми чи інших гінекологічних захворювань. У таких випадках важлива своєчасна консультація лікаря.

Менструальний біль — не вирок. Він піддається контролю, особливо якщо діяти вчасно та правильно. Дбайливе ставлення до свого тіла та поради медичних фахівців допоможуть пережити «ці дні» з комфортом і без зайвих страждань.