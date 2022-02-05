Бюстгальтер і рак грудей: чи існує зв'язок і чому носити ліфчик необов'язково

Бюстгальтер і рак грудей: чи існує зв'язок і чому носити ліфчик необов'язково

Носити бюстгальтер чи ні, вирішувати вам, але це не є обов'язковою умовою. Його завдання — підтримувати груди, обмежуючи їх коливання під час ходьби.

Рак молочних залоз посідає перше місце в структурі жіночих онкологічних хвороб. Але чи сприяє носіння бюстгальтера розвитку раку молочних залоз, розповіла лікарка онкохірургиня-мамологиня в клініці ISIDA Габелко Юлія Андріївна.

Вивчені і доведені причини раку грудей

Рак молочних залоз (РМЗ) - це хвороба, у разі якої в тканинах грудей формується злоякісна пухлина. Причина - мутації в генах, які відповідають за ріст і відновлення клітин грудей.

Головна причина розвитку раку грудей - генетична схильність, у разі якої в генах присутні мутації BRCA1 і BRCA2. Це не єдині мутації, але найкраще вивчені і найбільш значущі. 5-10% всіх випадків РМЗ пов'язані з носієм мутацій BRCA1 і BRCA2.

На другому місці комплекс причин - відсутність вагітності протягом життя, перша вагітність після 35 років, відмова від грудного вигодовування або його різке завершення. Залозиста тканина молочних залоз виробляє грудне молоко. Щомісяця під впливом статевих гормонів залозиста тканина розростається, готуючись до настання вагітності. Якщо вагітність не настала, тканина, яка виросла, безболісно саморуйнується. Під час вагітності жінка пропускає 9-10 менструальних циклів. Молочна залоза відпочиває від гормональних стрибків.

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Вагітність і лактація пригнічують активність естрогенів, рівень яких підвищується перед кожною менструацією. Чим довше естрогени впливають на молочну залозу, тим вище ризик розвитку РМЗ. 70% пухлин грудей - гормон-чутливі.

Пологи до 35 років знижують цей ризик на 40-50%, а кожна наступна вагітність - на 10-11%. Вплив віку обґрунтовується кількістю менструацій протягом життя. Більше менструацій - вище ризик. Тому рання менструація, що почалася до 12 років, і пізній клімакс, що настав після 55 років, підвищують ризик розвитку раку грудей.

Третя причина - вік та раніше перенесений рак молочних залоз. З віком послаблюється імунна система і захисні механізми організму знижуються. Жінки, які побороли РМЗ, перебувають в підвищеній зоні ризику через можливий рецидив хвороби.

Четверта причина - зловживання алкогольними напоями. Алкоголь підвищує концентрацію естрогену в крові, підвищуючи ризик розвитку гормон-чутливих видів РМЗ.

Шкода бюстгальтера

Правильно підібраний бюстгальтер підтримує груди і знімає навантаження зі спини. Неправильно підібраний віджимає хребці у верхній частині спини, порушуючи роботу хребта, кровотоку і лімфовідтоку. Щоденний тиск деформує м'язи і відтискає цервікальні нерви. Звідси - сутулість, м'язові болі в плечах, спині, шиї, головний біль.

Бюстгальтер не повинен:

впиватися в шкіру під грудьми, на спині і в плечах - залишаються характерні червоні сліди;

стискати груди в обсязі - зникає просвіт між грудьми з правого і лівого боку;

стискати грудну клітку і дихання;

натирати шкіру грудей і соски (мереживна білизна може викликати подразнення сосків).

Водночас бюстгальтер не впливає на розвиток раку грудей і не сприяє його розвитку. Він ніяк не пов'язаний з мутаціями BRCA1, BRCA2 в генах і щомісячним підвищенням естрогену в крові під час менструації. Великі груди створюють навантаження на хребет, тому власницям бюсту від третього розміру і більше правильно підібраний бюстгальтер потрібен. Він зніме навантаження зі спини.

Також бюстгальтер знадобиться жінкам, які недавно народили дитину і годують її грудьми. Через набрякання залозистої тканини груди збільшуються на пів розміру або на розмір, стають чутливими. Бюстгальтер без кісточок і з натуральної тканини підтримує груди, не дозволяє їм провисати. І спрощує процес годування малюка, оскільки його не треба знімати.

Правильно підібраний бюстгальтер:

залишається на місці у разі підняття рук вгору. Груди підтримують не бретельки, а пояс бюстгальтера - нижня горизонтальна планка. Під час підняття рук він не повинен зміщуватися, дозволяючи грудям випадати;

злегка піднімає груди, але не стискає їх;

не натирає шкіру;

не перетискає зону під грудьми і шкіру на спині - пояс бюстгальтера і кісточки не повинні упиватися в тіло.

Якщо бретельки бюстгальтера під час носіння залишаються на місці, а пояс буде вище лопаток, білизну потрібно міняти.

Носити бюстгальтер чи ні, вирішувати вам, але це не є обов'язковою умовою. Його завдання - підтримувати груди, обмежуючи її коливання під час ходьби. А з метою профілактики раку молочних залоз я рекомендую щороку проходити профілактичний огляд грудей у лікаря-мамолога. Особливо, якщо рак молочних залоз був у родичів першої лінії - мама, бабуся, тітка.

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