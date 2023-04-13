Це - не рак: які можливі причини ущільнення в молочній залозі

Якщо ущільнення в грудях не залежить від циклу і має вигляд невеликого вузлика або потовщення, це може бути одна з багатьох доброякісних пухлин. Які пухлини бувають і як з ними боротися?

Більшість утворень і змін, що виявляються в молочних залозах, є нешкідливими аномаліями, які можуть виникнути у будь-якої жінки, найчастіше в пременопаузальному віці. Часто ущільнення в грудях, що турбують, є результатом дії гормонів або генів. Багато жінок можуть бути здивовані, дізнавшись, що не кожна пухлина в грудях здатна переростати в злоякісну пухлину і призводити до раку. Проте потрібно завжди бути напоготові і за появи ущільнення в грудях записатися на приймання до мамолога.

Про те, які пухлини бувають в молочних залозах і як з ними боротися, розповідає лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко

Які бувають доброякісні ущільнення в грудях?

Існує багато типів доброякісних утворень молочної залози. Доброякісні новоутворення зазвичай називають за типом тканини, з якої вони виникають. Таким чином, ми розрізняємо, такі зміни, як:

Фіброми та фіброаденоми. Зазвичай являють собою чітко окреслені рухомі вузлики в молочних залозах, які зазвичай виникають поодинці, найчастіше в молодих дівчат і жінок. Це тверда грудка, яка навряд чи спричинить біль у грудях або будь-який інший дискомфорт. Фіброаденома дуже рідко переходить у злоякісне утворення. Фіброми найчастіше виникають на тлі порушення гормональної функції.

Ліпоми. Доброякісні зміни, що виникають, як випливає з назви, у жировій тканині молочної залози. Зазвичай вони не потребують хірургічного втручання; рідше, коли ліпома швидко зростає або являє собою хворобливе ущільнення в грудях, може рекомендуватися її видалення. Як і фіброми, частіше є наслідком порушення гормонального фону, діабету та генетичної схильності.

Кісти. Відносно часті зміни, що виникають унаслідок розростання епітелію молочних проток і їхнього заростання. Вони істотно не збільшують ризик раку молочної залози. Причинами кіст слугують гормональні порушення, запальні захворювання репродуктивних органів та ендокринної системи.

Внутрішньопротокові папіломи. Виникають у разі надмірного розростання епітеліальних клітин. Папіломи можуть проявлятися кров'янистими або серозними виділеннями із сосків. Головні причини таких утворень: дисфункція яєчників, запалення придатків, часті переривання вагітності, сильні стреси.

Листові пухлини. Це погано відмежовані від здорової тканини та «розшаровані» — зазвичай показують досить високу швидкість росту, а також характеризуються відносно високим (порівняно з іншими доброякісними утвореннями) ризиком малігнізації (озлоякіснення). Найчастіше такі пухлини зустрічаються після 40 років, а точні причини їхнього утворення невідомі.

Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем про будь-які зміни. Пам'ятайте, що навіть доброякісні новоутворення в грудях іноді можуть стати злоякісними, і хоча це відбувається не так часто, це не неможливо. Тому більші утворення зазвичай видаляють профілактично, а дрібніші можна залишити під наглядом лікаря. Рішення про видалення новоутворення ухвалює лікар після огляду та проведення необхідних аналізів.

Коли потрібно терміново звернутися до лікаря?

Тривожними симптомами, які є найчастішою причиною звернення до лікаря, є біль у молочних залозах і відчуття грудки або ущільнення в грудях. Але слід терміново звернутися до лікаря і пройти обстеження в таких ситуаціях як:

Збільшення пахвових лімфатичних вузлів.

Виділення із сосків у жінок, які не годують.

Зміна зовнішнього вигляду соска, поява ранок, виразок.

Ознаки запалення, наприклад, почервоніння молочної залози, підвищення температури, набряк, болючість.

Однак не всі зміни в молочній залозі, особливо в початковій фазі, дають видимі або помітні симптоми. А, як відомо, у багатьох випадках час має вирішальне значення. Тож варто подбати про профілактичні огляди та не ігнорувати відвідування лікаря. Завдяки добре розвиненій діагностиці, останніми роками виявляється значно більше змін у молочних залозах, навіть на ранніх етапах. А як відомо, раннє виявлення патології дає змогу її максимально ефективно лікувати.

Наскільки поширені ущільнення молочної залози

Захворювання молочної залози трапляються в будь-якому віці, але найчастіше страждають жінки, старші за 50 років. Деякі типи змін грудей більш специфічні для віку, наприклад:

Кісти — трапляються у половини жінок старше 40 років (але, можуть і раніше).

Фіброаденоми — найпоширеніші доброякісні зміни у молодих жінок до 35 років.

Внутрішньопротокові папіломи — зазвичай з'являються у жінок віком від 30 до 50 років.

Існують чинники, що підвищують ризик розвитку новоутворень молочної залози. До них належать бездітність, перші пологи після 35 років, дієта з високим вмістом жирів, зловживання алкоголем, тривала гормональна терапія (>5 років).

Діагноз: фіброаденома

Одним із найбільш часто діагностованих доброякісних утворень молочної залози є фіброаденома. Цей вузол може мати розмір від кількох міліметрів до кількох сантиметрів і частіше зустрічається у молодих жінок. Фіброма молочної залози зазвичай доволі легко ковзає під пальцями, тому її нескладно розпізнати. Фіброаденоми часто залишають «під наглядом», однак, якщо вони великі, лікар може призначити так зване профілактичне видалення пухлини. Фіброаденома — найчастіша пухлина молочної залози у жінок репродуктивного віку, виникає у віці до 30 років. Рідко трапляється у жінок у постменопаузі й не має здатності до переродження в рак.

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