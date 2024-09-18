Чи актуальний термін "старородка" у сучасному суспільстві

Репродуктологиня Юлія Маслій спеціально для Medical TV розповіла про термін "старородка", який раніше використовувався для жінок, які народжували після певного віку. Це слово досі викликає страх у багатьох жінок, які приходять до гінеколога під час вагітності.

У радянські часи термін "старородка" вживався щодо жінок, які народжували після 24 років. На той час вважалося, що оптимальний вік для народження дітей — 18-22 роки. Згодом діапазон віку, при якому жінок почали позначати як "старородок", поступово зростав. Наприклад, після 35 років жінки вже вважалися "старородками".

Сьогодні в Україні цей термін більше не використовується. Лікарка зазначила, що сучасна медицина використовує інше поняття - "пізній репродуктивний вік". Цей термін є лояльніший і відображає зміни в суспільстві та стилі життя. Сьогодні все більше жінок народжують після 30 років і це стало нормою у багатьох країнах світу.

Важливо, щоб жінки не відчували тиску через вік, а могли з упевненістю планувати свою сім'ю в тому віці, який їм підходить. Зміни в термінах і ставленні до репродуктивного віку відображають прогресивніший підхід до здоров'я та материнства.

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