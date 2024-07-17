Чи можна спати у бюстгальтері: експерт назвав плюси та мінуси

Чи можна спати в бюстгальтері – це питання, яке за останні кілька років викликало чимало суперечок, коли експерти обговорювали позитивні та негативні боки цього рішення.

Ті, хто лягає спати в бюстгальтерах для сну, можуть стверджувати, що спати в них корисно, і вони мають рацію. Так само не всі оцінять відчуття щільного охоплення, яке виникає, коли одягаєш бюстгальтер перед сном.

Провідна експертка із жіночого здоров'я розповів Woman&Home все, що потрібно знати про бюстгальтер для сну і про те, що потрібно врахувати, якщо ви вирішили від нього відмовитися.

Сон у бюстгальтері та рак грудей: чи є зв'язок

Чи можна спати у бюстгальтері / Фото: Getty Images

Так, ви можете спати в бюстгальтері, якщо вам так зручніше. Один із найпоширеніших міфів про сон у ньому полягає в тому, що це може призвести до більш високого ризику раку молочної залози або перешкоджати природній зміні грудей. Це не правда. Немає жодних доказів того, що носіння бюстгальтерів під час сну збільшує ризик раку молочної залози або зупиняє зростання грудей, каже докторка Каджал Бабамірі.

Якщо ви вирішите спати у бюстгальтері, лікар порекомендує білизну без кісточок, а не стандартний на кісточках. Ці бюстгальтери зазвичай виготовляються з більш м'яких та гнучких матеріалів, які не чинять такого ж тиску, як на кісточках. Вони з меншою ймовірністю порушуватимуть сон або викликатимуть подразнення та дискомфорт шкіри.

Переваги сну у бюстгальтері

Чи можна спати у бюстгальтері / Фото: Credits

Бюстгальтер, що добре сидить, може допомогти полегшити дискомфорт, пов'язаний з великими грудьми, стверджує лікар. Зменшується тиск на спину. Якщо ви прокидаєтеся з болем у спині, попереку, ригідністю м'язів верхньої частини тіла або болем у шиї, можливо, вам буде корисно одягнути бюстгальтер перед сном.

Бюстгальтер може допомогти обмежити гормональні болі: груди стають болісними у певний час місяця, залежно від нашого гормонального циклу, тому декому може здатися, що бюстгальтер без кісточок допомагає обмежити рухи, що відбуваються уві сні. Однак, як і раніше, важливо стежити за тим, щоб будь-який бюстгальтер, який надягають під час сну, добре сидів і не був занадто тісним, оскільки навіть бюстгальтери без кісточок можуть викликати проблеми, якщо вони надмірно стискають груди, що потенційно впливає на кровообіг і лімфоток. наголошує докторка Бабамірі.

Якщо ви вже багато років спите у бюстгальтері і вам так комфортно, немає потреби щось змінювати, оскільки кілька досліджень підтверджують, що серйозних проблем зі здоров'ям це не принесе.

Недоліки сну у бюстгальтері

Одна з головних проблем полягає в тому, що кісточки можуть спричинити дискомфорт та порушити сон, каже Бабамірі. Це особливо актуально, якщо ви спите на животі, оскільки, коли ви лежите, кісточки вп'яться у вас.

Тиск з боку кісточок навколо грудної клітки може обмежувати кровотік у цій зоні і перешкоджати лімфодренажу, що може призвести до набряку або болю.

Тривале стиснення кісточок може спричинити подразнення шкіри, вм'ятини або синці.

Якщо ваш бюстгальтер виготовлений не з дихального матеріалу, наприклад бавовни, він може перешкоджати диханню шкіри та викликати підвищене потовиділення.

Хоча немає жодних доказів того, що носіння бюстгальтера під час сну завдає шкоди грудях, лікар каже, що існує ймовірність того, що кісточки можуть впитися в тканини молочної залози або груди, особливо якщо бюстгальтер не сидить належним чином, що може призвести до пошкодження тканин молочної залози.

Як вибрати бюстгальтер для сну

Чи можна спати у бюстгальтері / Фото: Credits

Як каже докторка Бабамірі, найкращий бюстгальтер для сну – це бюстгальтер без кісточок. Ці бюстгальтери не чинять такого тиску на шкіру, як білизна на кісточках, і з меншою ймовірністю впиваються в шкіру.

Чи запобігає сон у бюстгальтері провисанню грудей

Переконання, що носіння бюстгальтера перед сном може запобігти провисанню грудей, є поширеною помилкою, каже докторка Бабамірі. На провисання грудей, або птоз, насамперед впливають такі фактори, як вік, генетика, вагітність, грудне вигодовування та значні зміни ваги. Куперові зв'язки, які є сполучними тканинами, що підтримують груди, природно розтягуються згодом через ці фактори.

Носіння бюстгальтера під час сну не матиме великого значення. Це не забезпечує достатньої підтримки для опору цим природним процесам, оскільки в положенні лежать гравітаційне тяжіння мінімально.

Носіння бюстгальтера перед сном може допомогти зменшити швидкість обвисання тільки після операції зі збільшення або підтяжки грудей. Пацієнтам рекомендується носити підтримуючий післяопераційний бюстгальтер протягом щонайменше 6 тижнів після операції.

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