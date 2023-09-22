Чи варто чоловіку бути присутнім на пологах: акушер-гінеколог здивував відповіддю

Попри те, що пологи – природний процес, не всі чоловіки готові бути присутніми на них. Пан Віктор розповів про те, хто найкраще може підтримати жінку під час пологів та як вирішити, чи потрібно туди йти партнеру.

"Репродуктивна функція – є єдиною парною функцією в організмі, тому подружжя приймає рішення вагітніти і подружжя приймає рішення бути разом в пологах чи ні. Найгірше, що може зробити жінка – це примушувати чоловіка, який не хоче бути на пологах іти на пологи, і найгірше, що може зробити чоловік жінка якого не хоче його присутності на пологах – наполягати на своїй присутності.

Якщо говорити прагматично, чи є від того користь для жінки? Так. Партнерська допомога в пологах має користь. Це є доказові дані. Питання в іншому, чи обов’язково це має бути підтримка чоловіка? Аж ніяк. Тому що прекрасно з цією функцією може впоратись доула, подруга, сестра. А найкраща помічниця в пологах – свекруха. І це я вам підтверджу зі свого власного великого досвіду в пологовому залі. Тому що свекруха – не є кровною родичкою, і вона емоційно не залучається до процесу так, як це б робила матуся. Але, вона дбає про те, щоб її біологічний матеріал її роду був переданий не ушкодженим. Тому це завжди прекрасно", - розповідає лікар.

Зрозуміло, що у партнерів можуть бути дуже різні стосунки і це також впливає на рішення пари стосовно участі чоловіка в пологах. Є також різні культури і різне виховання.

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"Пологи – це з одного боку дуже красиво, але в камері професійного фотографа. З іншого ж пологи – це величезна кількість біологічних рідин – це кров, сеча, кал, слиз, це рідина довкола дитини, яка не завжди може бути прозорою і прекрасною, забарвлена меконієм. Це запахи, це звуки, це ситуація, яка не для кожної людини є естетичною. Є завжди компромісні варіанти, які варто обговорювати. Наприклад, найважчий період пологів – це перший період – від початку перейм до повного відкриття шийки матки. І там все досить пристойно, там нічого такого не відбувається. Я завжди рекомендую, щоб чоловік був на цьому періоді пологів. Період другий тут подружжя має вирішити між собою. Чи хоче жінка, щоб чоловік був присутнім, чи хоче чоловік бути присутнім. Жодного примусу бути не може. Повірте від того, що чоловік мріє перерізати пуповину глобально в житті його сина чи доньки нічого не зміниться. А зміниться в тому, як він навчить сина грати у футбол, як він навчить його розпалювати вогнище, чи як він буде заплітати коси своїй доньці, і гладити її по голівці, і читати їй казки. Це важливо. Багатьом насправді потрібна інстаграмність процесу, але це не здорова історія", - зазначає лікар Ошовський.

Фото: Credits

Детальніше дивіться відповідь Віктора Ошовського на YouTube каналі ТСН з 19-ї хвилини.

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