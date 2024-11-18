Чи впливають гормональні внутрішньоматкові спіралі на ризик появи раку молочної залози

Внутрішньоматкові спіралі - популярний метод контрацепції, який використовується багатьма жінками у світі. Проте останнім часом виникають питання щодо впливу гормональних ВМС на ризик розвитку раку молочної залози.

За даними видання Medical News Today, внутрішньоматкові спіралі (ВМС) — третя за поширеністю форма контролю над народжуваністю, яку обирають близько 17% жінок.

Типи ВМС

На сьогодні доступні два основні типи ВМС:

Мідні ВМС – не містять гормонів.

Гормональні ВМС – виділяють синтетичний гормон прогестин (зокрема, левоноргестрел).

Гормональні ВМС діють шляхом згущення цервікального слизу, щоб блокувати проникнення сперматозоїдів, а також витончують слизову оболонку матки та запобігають імплантації заплідненої яйцеклітини.

Чи підвищують гормональні ВМС ризик появи раку молочної залози

Виявляється існує зв’язок між використанням гормональних ВМС, що виділяють левоноргестрел, і підвищеним ризиком розвитку раку молочної залози у жінок віком від 15 до 49 років. Зокрема, було зафіксовано надлишковий ризик 14 діагнозів раку молочної залози на кожні 10 000 жінок, які використовують цей метод контрацепції

Ці дані допомагають кількісно оцінити потенційний вплив гормональних ВМС на ризик раку молочної залози, що дає жінкам і лікарям чіткіше розуміння пов’язаних із цим ризиків.

Як діє левоноргестрел

Левоноргестрел, синтетичний прогестин, входить до складу багатьох гормональних ВМС. Його дія не обмежується лише локальним впливом у матці, але й поширюється на весь організм. Прогестини, зокрема в складі гормональних ВМС, можуть впливати на ризик раку молочної залози подібно до замісної гормональної терапії, яка збільшує цей ризик у жінок у менопаузі.

Чи безпечні гормональні ВМС

Гормональні ВМС залишаються ефективним і популярним методом контрацепції, який також використовується для лікування певних станів, пов’язаних із менструальним циклом, таких як сильні менструальні болі. Для багатьох жінок переваги використання гормональних ВМС перевищують ризики.

Проте важливо враховувати індивідуальні особливості здоров’я. Наприклад, жінки віком від 30 до 40 років повинні знати про потенційно підвищений ризик розвитку раку молочної залози, особливо якщо йдеться про "високодозовані" гормональні ВМС.

Переваги гормональної контрацепції

Попри занепокоєння щодо ризику раку молочної залози, гормональна контрацепція має й інші переваги для здоров’я:

Зменшує ризик інших видів раку. Наприклад, ризик раку ендометрія та яєчників значно знижується у жінок, які використовують гормональні методи контрацепції.

Контроль менструального циклу. Гормональні ВМС можуть допомогти впоратися з болісними чи надто інтенсивними менструаціями.

Вибір методу контрацепції

Це дуже індивідуальне рішення, яке залежить від багатьох факторів:

Загального стану здоров’я. Жінки повинні розуміти свій індивідуальний ризик раку молочної залози та регулярно проходити скринінги відповідно до рекомендацій лікаря.

Потреб у контрацепції. Гормональні ВМС підходять не лише для запобігання вагітності, а й для лікування специфічних медичних станів.

Переваг і ризиків. Важливо зважити ризики та переваги кожного методу контрацепції разом із лікарем.

Вибір методу контрацепції має базуватися на всебічній консультації з медичним фахівцем, який допоможе підібрати оптимальний варіант, враховуючи індивідуальні особливості здоров’я та репродуктивний стан.

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