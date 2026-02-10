Чому 25 — не те саме, що 40 років — чесно про якість яйцеклітин / © Credits

Тема жіночого віку та материнства досі викликає багато емоцій, страхів і міфів. Хтось вважає, що народжувати після 40 років — вже не норма, інші — що після 35 годинник цокає надто голосно. Насправді істина, як завжди, у біології. І вона значно складніша, що до чого, пояснила лікарка-гінекологиня Елені Чолас для випуску ЗДОРОВ’Я LIVE.

Скільки яйцеклітин має жінка та куди вони зникають

Жінка народжується з величезним запасом яйцеклітин, рахунок іде на сотні тисяч, а інколи й мільйони. Усі вони зберігаються в яєчниках у своєрідному «резерві».

Після настання перших менструацій (менархе), зазвичай у віці 11–15 років, цей запас починає поступово витрачатися. Важливо розуміти, що за один цикл жінка не «використовує» лише одну яйцеклітину.

Під час кожного менструального циклу активується група антральних фолікулів — вони реагують на фолікулостимулювальний гормон (ФСГ) і починають рости. У якийсь момент один із них стає домінантним — саме він «забирає» гормональну підтримку та доходить до овуляції. Інші фолікули не зникають марно, але й не стають яйцеклітиною цього циклу.

Чому «молода» яйцеклітина кращої якості

Найважливіший момент, який часто випадає з публічних розмов — якість яйцеклітин змінюється з віком.

За словами лікарки Елені Чолас, найвищу репродуктивну якість яйцеклітини мають у перші 10–15 років після початку менструацій. Саме тому біологічно «найкращий матеріал» припадає на молодий вік. З роками яйцеклітини:

старіють

частіше мають хромосомні порушення

гірше запліднюються

частіше призводять до генетичних аномалій

Це не означає, що вагітність після 35 або 40 років неможлива, але ризики зростають.

Вік і генетичні ризики

Після 35 років ризик хромосомних порушень, зокрема синдрому Дауна, починає зростати, а після 40 — зростає надто стрімко. Це пов’язано не з маткою, не зі способом життя і не з «моральним віком», а саме з якістю яйцеклітини. Важливо:

це не робить жінку «поганою кандидаткою» для материнства;

це не вирок;

але це факт, який сучасна медицина чесно озвучує.

Заморожування яйцеклітин

Саме тому дедалі більше жінок обирають відкладене материнство з кріоконсервацією яйцеклітин. Це дає можливість у 40 років використати власну яйцеклітину, заморожену у 25 або 30, коли її якість була значно вищою. Це не про страх і не про тиск. Це про репродуктивну автономію, коли жінка сама вирішує:

коли бути готовою

з ким

і на яких біологічних умовах

Розмова про вік і фертильність — не про заборони та не про паніку. Це про поінформований вибір. Яйцеклітини справді змінюються з часом, але сучасна медицина дає жінкам інструменти, яких не було ще покоління тому.

25, 35 чи 45 років — не питання «можна чи не можна», це питання усвідомленості, науки та права жінки керувати власним майбутнім. І, як показує практика, знання тут — найелегантніша форма сили.