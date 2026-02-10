ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гінекологія
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
2 хв

Чому 25 — не те саме, що 40 років — чесно про якість яйцеклітин

Чому 25-річні яйцеклітини — «золотий стандарт» репродуктивної медицини, що означає фраза «яйцеклітини старіють» і як заморожування яйцеклітин дає жінкам більше свободи у плануванні материнства, пояснює лікарка-гінекологиня.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Чому 25 — не те саме, що 40 років — чесно про якість яйцеклітин

Чому 25 — не те саме, що 40 років — чесно про якість яйцеклітин / © Credits

Тема жіночого віку та материнства досі викликає багато емоцій, страхів і міфів. Хтось вважає, що народжувати після 40 років — вже не норма, інші — що після 35 годинник цокає надто голосно. Насправді істина, як завжди, у біології. І вона значно складніша, що до чого, пояснила лікарка-гінекологиня Елені Чолас для випуску ЗДОРОВ’Я LIVE.

Скільки яйцеклітин має жінка та куди вони зникають

Жінка народжується з величезним запасом яйцеклітин, рахунок іде на сотні тисяч, а інколи й мільйони. Усі вони зберігаються в яєчниках у своєрідному «резерві».

Після настання перших менструацій (менархе), зазвичай у віці 11–15 років, цей запас починає поступово витрачатися. Важливо розуміти, що за один цикл жінка не «використовує» лише одну яйцеклітину.

Під час кожного менструального циклу активується група антральних фолікулів — вони реагують на фолікулостимулювальний гормон (ФСГ) і починають рости. У якийсь момент один із них стає домінантним — саме він «забирає» гормональну підтримку та доходить до овуляції. Інші фолікули не зникають марно, але й не стають яйцеклітиною цього циклу.

Чому «молода» яйцеклітина кращої якості

Найважливіший момент, який часто випадає з публічних розмов — якість яйцеклітин змінюється з віком.

За словами лікарки Елені Чолас, найвищу репродуктивну якість яйцеклітини мають у перші 10–15 років після початку менструацій. Саме тому біологічно «найкращий матеріал» припадає на молодий вік. З роками яйцеклітини:

  • старіють

  • частіше мають хромосомні порушення

  • гірше запліднюються

  • частіше призводять до генетичних аномалій

Це не означає, що вагітність після 35 або 40 років неможлива, але ризики зростають.

Вік і генетичні ризики

Після 35 років ризик хромосомних порушень, зокрема синдрому Дауна, починає зростати, а після 40 — зростає надто стрімко. Це пов’язано не з маткою, не зі способом життя і не з «моральним віком», а саме з якістю яйцеклітини. Важливо:

  • це не робить жінку «поганою кандидаткою» для материнства;

  • це не вирок;

  • але це факт, який сучасна медицина чесно озвучує.

Заморожування яйцеклітин

Саме тому дедалі більше жінок обирають відкладене материнство з кріоконсервацією яйцеклітин. Це дає можливість у 40 років використати власну яйцеклітину, заморожену у 25 або 30, коли її якість була значно вищою. Це не про страх і не про тиск. Це про репродуктивну автономію, коли жінка сама вирішує:

  • коли бути готовою

  • з ким

  • і на яких біологічних умовах

Розмова про вік і фертильність — не про заборони та не про паніку. Це про поінформований вибір. Яйцеклітини справді змінюються з часом, але сучасна медицина дає жінкам інструменти, яких не було ще покоління тому.

25, 35 чи 45 років — не питання «можна чи не можна», це питання усвідомленості, науки та права жінки керувати власним майбутнім. І, як показує практика, знання тут — найелегантніша форма сили.

Дата публікації
Кількість переглядів
274
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie