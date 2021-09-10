Чому болять молочні залози: що має насторожити

Перше місце серед причин, що спонукають жінок звернутися до лікаря-мамолога, — це болі в молочній залозі. Їх завжди лякають такі болі, і вони починають переживати, до того ж найбільше пригнічують думки з приводу можливої онкології. А раптом...

Однак, за словами лікарів-мамологів, причин може бути досить багато, і злоякісні новоутворення посідають у цьому списку одне з останніх місць. Так чому ж все-таки болять молочні залози і який саме біль повинен насторожити? Про це розповіла Анна Галішина — лікарка-рентгенологиня клініки "Спеціалізований мамологічний центр" у Києві.

Груди можуть боліти через... хребет

Біль змушує жінку звернутися до лікаря, щоб знайти причину проблеми. У 60% випадків лікарі не виявляють жодних змін у залізистій тканині грудей. У цих випадках ідеться про екстрамамарні болі, які безпосередньо не пов'язані з молочними залозами, а виникають через напруження м'язів, захворювання хребта, кардіологічні патології і так далі. Болі, що з'явилися в інших органах, віддають в молочні залози, і тому жінці здається, що болять саме груди.

Болі, пов'язані з кістами

У 30% випадків болі в молочних залозах пов'язані з фіброзно-кістозними змінами та наявністю кіст у молочних залозах. Фіброзно-кістозні зміни — це зміни, які є особливістю будови молочної залози. Вони можуть проявлятися ущільненнями і періодично боліти. Жінки намацують у грудях тверді "камінці" -кісти, але лякатися нема чого — це доброякісні утворення. Кісти виникають через те, що в протоках накопичується рідина, від чого вони розширюються. Як правило, зміни в молочних залозах стають більш чутливими перед місячними, а потім болі і дискомфорт йдуть.

Бійтеся протягів!

7% випадків болю в молочних залозах пов'язані із запальними процесами. Це може бути запалення в кісті або залозистій тканині. Такі болі локалізовані зазвичай в одній молочній залозі і не пов'язані з менструальним циклом. Часто болі супроводжуються почервонінням або іншими змінами шкіри в місці запалення. Запалення виникають або після переохолодження, або в результаті травми. Влітку отримати запалення дуже легко: варто викупатися у водоймі, не переодягнути мокрий купальник і опинитися на протязі, наприклад, в машині або громадському транспорті. Цього цілком достатньо, щоб отримати мастит. Небезпечно також перебувати під прохолодним потоком повітря кондиціонера, мити вікна в прохолодну погоду або на протязі. Навесні і восени можна легко застудити груди, одягаючись не за сезоном.

Болі можуть бути пов'язані з післяопераційними і посттравматичними змінами в молочній залозі, а також з прийоманням деяких медичних препаратів (антидепресанти, гормони, зокрема протизаплідні таблетки, а також замісна гормональна терапія).

Як довго тривають болі під час дозрівання молочних залоз

Гормональні перебудови організму часто супроводжуються болями в грудях. Наприклад, під час вагітності, вступу в менопаузу, а також в пубертатний період.

У пубертатний період у дівчинки відбувається дозрівання молочної залози: розвивається залозиста тканина і груди збільшуються в розмірі. Однак цей процес у всіх відбувається індивідуально. Біль може тривати всього рік-два, а може і весь період розвитку залозистої тканини, аж до 25 років. Це цілком нормально.

Коли потрібна корекція

Якщо болі з'являються тільки під час зіткнення з молочними залозами, тривають кілька днів перед менструацією і не викликають сильного дискомфорту, наприклад, не заважають робити домашню роботу (прибирання, приготування їжі і т.д.), жінка не потребує допомоги лікаря і корекції свого стану. Але якщо жінка відчуває чималий дискомфорт, який просто заважає їй жити, це вимагає корекції. Вона потрібна і в тому разі, якщо болі перед місячними тривають понад тиждень...

А якщо пухлина...

Тільки в 3% випадках болю пов'язані з пухлинними змінами — як доброякісними, так і злоякісними. Однак злоякісні новоутворення болять тільки в запущених випадках, на останніх стадіях. Запущені форми раку можна виявити навіть неозброєним поглядом, наприклад, дивлячись у дзеркало. Зрозуміло, цього допускати не можна. Потрібно вчасно проходити планові огляди, щоб можна було виявити пухлини на ранніх стадіях, коли вони досить ефективно лікуються.

Якщо у вас з'явилися незрозумілі болі і дискомфорт в молочних залозах, не вдавайтеся до самолікування, адже так можна зробити собі тільки гірше. Запитайте у досвідченого лікаря, який розвіє найстрашніші думки і за необхідності призначить адекватне лікування.

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