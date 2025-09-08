Чому місячні почалися раніше: 10 можливих причин / © Credits

Видання Women`s Health Magazine розповіло, що невеликі коливання — абсолютно нормальні. Якщо ваш цикл триває від 21 до 35 днів, це вважається фізіологічною нормою. Приводом для занепокоєння є лише ті випадки, коли кровотеча настає частіше, ніж кожен 21 день, або супроводжується сильним болем чи рясними виділеннями.

Поширені причини раннього початку менструації

Зміни у способі життя. Різка втрата чи набір ваги, нова дієта, активні тренування, подорожі чи навіть початок приймання ліків можуть вплинути на гормональний баланс. Деякі препарати, наприклад, антикоагулянти, аспірин або гормональні засоби, здатні раніше викликати кровотечу. Пропуск протизаплідної таблетки. Жінки, які приймають оральні контрацептиви, знають, що навіть одна пропущена пігулка може «збити» цикл. До того ж деякі ліки можуть знижувати ефективність протизаплідних і спричиняти ранні кровотечі. Стрес. Підвищений рівень кортизолу впливає на роботу яєчників і може змінити ритм менструацій. Регулярні прогулянки, фізична активність, медитація і здоровий сон допомагають знизити негативний вплив стресу. Пубертат або перименопауза. В підлітковому віці цикл лише встановлюється, тому коливання є нормою. А в період перименопаузи, 40–50 років, через гормональні зміни місячні можуть приходити то раніше, то пізніше. Вагітність. На ранніх термінах можливі імплантаційні кровотечі — легкі виділення, які можна сплутати з менструацією. Якщо є ймовірність вагітності, варто зробити тест. Проблеми з ендометрієм. Поліпи, гіперплазія ендометрію чи аденоміоз можуть спричиняти ранні чи міжменструальні кровотечі. У таких випадках обов’язково потрібна консультація гінеколога. Захворювання шийки матки. Поліпи, дисплазія, інфекції, наприклад, хламідіоз або гонорея, чи навіть онкологічні зміни можуть проявлятися позаплановими кровотечами, особливо після статевого акту. Фіброміома матки. Ці доброякісні пухлини нерідко викликають ранні, рясні та болісні менструації, а також біль у спині чи тазі. Гормональні коливання. Порушення роботи яєчників або недостатній рівень прогестерону можуть призводити до нестабільного циклу. Зміни особливо помітні в період наближення менопаузи. Проблеми зі щитоподібною залозою або гіпофізом. Гіпотиреоз, синдром Кушинга або інші ендокринні порушення також можуть проявлятися ранніми менструаціями. Серед додаткових симптомів — втома, збільшення ваги, слабкість у м’язах.

Коли потрібно звернутися до лікаря

якщо кровотечі приходять частіше, ніж раз на 21 день;

якщо місячні супроводжуються сильними болями, слабкістю, запамороченням;

якщо виділення стали надмірно рясними чи тривають понад 7 днів;

якщо є підозра на вагітність чи інфекцію.

У таких випадках гінеколог може призначити аналізи, УЗД та підібрати лікування, від корекції способу життя і гормональної терапії до оперативного втручання (за потреби).

Ранній початок місячних не завжди є причиною для паніки. Часто це реакція організму на стрес, зміну харчування чи фізичну активність. Але регулярні порушення циклу можуть сигналізувати про серйозні проблеми зі здоров’ям.

Найкраще, що ви можете зробити для себе, — відстежувати цикл, звертати увагу на зміни та не відкладати візит до лікаря, якщо щось викликає занепокоєння.