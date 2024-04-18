Чому вагітність потрібно планувати: лікарка-репродуктологиня назвала неочікувані причини

Настання вагітності залежить від багатьох складних факторів – рівня репродуктивного здоров’я і психологічного стану майбутніх батьків, наявності хронічних хвороб, вроджених чи набутих порушень. Інколи обоє партнерів добре почуваються, мають регулярний сексуальний контакт без контрацепції, але бажана вагітність не настає.

Чому до вагітності потрібно готуватися, що таке жіноче, чоловіче та поєднане безпліддя, як стрес впливає на репродуктивну систему, розповіла лікарка-репродуктологиня вищої категорії, директорка відділення допоміжних репродуктивних технології MIRUM clinic Марина Соломка.

Причини жіночого та чоловічого безпліддя

За нормою пара, яка планує стати батьками, має рік, щоб зачати дитину. Протягом усього року статевий акт має відбуватися без застосування контрацепції двічі-тричі на тиждень. Якщо після завершення цього періоду вагітність не настала, пара вважається безплідною.

Безпліддя може бути:

жіночим, зумовленим порушенням прохідності маткових труб, зниженням оваріального резерву, ендометріозом, порушенням або відсутністю овуляції, хронічним стресом, захворюванням щитоподібної залози, новоутвореннями в матці та іншими причинами;

чоловічим, зумовленим патологіями сперми, порушенням прохідності сім'явивідних проток, запаленням яєчок або передміхурової залози, інфекціями хвороби сечостатевої системи тощо;

поєднаним, коли порушення роботи організму та/або репродуктивної системи є в обох партнерів;

ідіопатичним, коли обоє партнерів здорові, але вагітність не настає.

Коли ми говоримо про те, що пара має рік на зачаття дитини, йдеться про потенційно здорових партнерів. Якщо у жінки є, наприклад, ендометріоз, теоретично вона може завагітніти, але тоді ризик викидня суттєво зростає.

Ендометріоз – це стан, за якого ендометрій, тобто внутрішня слизова оболонка матки, до якої кріпиться ембріон, розростається за її межами – в маткових трубах, яєчниках, сечовому міхурі, черевній порожнині, інколи навіть досягаючи нирок і легень. Вагітність, на жаль, процес розростання ендометрію не пригнічує.

Також викидень може статися, якщо у жінки дефіцит гормону прогестерону, дисплазія шийки матки (передраковий стан, за якого в епітелії шийки матки з’являються аномальні клітини) чи вагініт (запальне захворювання слизової оболонки піхви).

Тож я наполегливо раджу парам, які хочуть стати батьками, пролікувати наявні порушення та підготуватися до успішного зачаття малюка. Адже мимовільне переривання довгоочікуваної вагітності – надзвичайно травматична подія, яка може призвести до психологічного безпліддя.

Вплив стресу на зачаття та лікування безпліддя

З початком повномасштабного вторгнення ми живемо в умовах стресу, який негативно впливає на репродуктивне здоров’я жінок і чоловіків, зокрема, призводить до:

передчасного виснаження яєчників;

порушення менструального циклу ;

; ановуляції, коли менструальний цикл проходить без дозрівання та вивільнення яйцеклітини з яєчника;

порушення сперматогенезу (розмноження, зростання, дозрівання і диференціації сперматозоїдів);

зниження або відсутності лібідо в обох партнерів.

Дослідження показали, що стрес може сприяти зростанню та поширенню тканини ендометрію за межі матки, а також посилювати симптоми ендометріозу, як-от біль і запалення.

Відтак ви або ваш партнер чи партнерка можете не мати серйозних порушень роботи репродуктивної системи, добре почуватися, правильно харчуватися, але вагітність не наставатиме через напруженість.

Деякі пари бояться перед зачаттям проходити комплексне обстеження, адже діагноз "безпліддя" звучить, наче врок. Та насправді це не так. Якщо вчасно звернутися до репродуктолога, який встановить точний діагноз, і пройти курс лікування, безпліддя можна подолати. Залежно від порушень, лікування може бути з хірургічним втручанням та/або медикаментозною терапією. Це можуть бути прості програми, як-от контрольоване зачаття, інсемінація (спеціально оброблена сперма чоловіка або донора вводиться в матку), стимуляція овуляції.

І пам’ятайте, що існує не лише жіноче безпліддя, а й чоловіче та поєднане. Якщо вам або вашому партнерові чи партнерці встановили такий діагноз, не впадайте у відчай. Чуйний, тактовний іа професійний репродуктолог допоможе вам наблизитися до омріяного батьківства. Сучасна медицина має для цього все необхідне.

Марина Соломка

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