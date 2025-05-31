Чому виникають припливи під час менструації: причини, симптоми та що з цим робити / © Credits

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Видання Medical News Today у своїй статті детально розглянуло, чому виникають припливи під час місячних, як вони пов’язані з гормональними змінами, про які тривожні сигнали вони можуть свідчити та які засоби — як традиційні, так і альтернативні — можуть допомогти знизити їхню інтенсивність.

Приплив — це короткочасне, але інтенсивне відчуття спеки, яке супроводжується почервонінням шкіри, потовиділенням, прискореним серцебиттям, іноді — відчуттям тривоги. Його може викликати дисбаланс гормонів, особливо естрогену та прогестерону, які безпосередньо впливають на терморегуляцію організму.

Хоча точний механізм появи припливів ще не повністю вивчений, науковці вважають, що зниження рівня естрогену змінює функціонування гіпоталамуса — ділянки мозку, яка відповідає за регуляцію температури тіла.

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Основні причини виникнення припливів під час менструації

Перименопауза . Це період гормональних змін, який передує менопаузі. Найчастіше починається після 40 років, але може стартувати й у 30+. У цей час менструації стають нерегулярними, з’являються нічні припливи, безсоння, дратівливість, зниження лібідо. Жінка може все ще мати цикл, але відчувати класичні симптоми менопаузи.

Передменструальний дисфоричний розлад (ПМДР). Це тяжка форма ПМС. Крім емоційної нестабільності, тривожності, депресивного стану, він може проявлятися фізично — включно з припливами, пітливістю, нудотою, набряками та головними болями. ПМДР часто пов’язаний зі змінами рівня серотоніну — нейромедіатора, який регулює настрій та емоції.

Передчасна недостатність яєчників (ПНЯ). Цей стан передбачає, що яєчники перестають нормально функціонувати до 40 років. Це може бути спричинено генетичними, аутоімунними чи екологічними факторами. Симптоми — нерегулярний цикл, безпліддя, припливи, пітливість, зниження кісткової щільності.

Захворювання щитоподібної залози. Гіпертиреоз або надмірна активність щитоподібної залози, може викликати надмірну пітливість і припливи через підвищення обміну речовин.

Стрес і тривожність . Хронічний чи раптовий стрес може запускати фізіологічну реакцію, подібну до припливів — підвищення температури, почервоніння обличчя, тремор.

Ліки чи гормональні препарати. Деякі препарати, особливо ті, що впливають на рівень гормонів (наприклад, контрацептиви, антидепресанти, засоби для лікування раку), можуть викликати припливи як побічний ефект.

Припливи — це ознака менопаузи

Не обов’язково. Якщо припливи виникають у жінки до 40 років, це не обов’язково свідчить про передчасну менопаузу, але потребує діагностики. Передчасна менопауза (до 40 років) зустрічається приблизно в 1% випадків.

Фактори ризику ранньої менопаузи включають:

аутоімунні захворювання

хіміо- чи променева терапія

хірургічне видалення яєчників

спадковість

хронічні інфекції (туберкульоз, свинка)

куріння

Як впоратись із припливами

Зміни способу життя

Уникайте тригерів: алкоголь, кава, гостра їжа.

Зменшуйте стрес: медитація, дихальні практики, йога.

Нормалізуйте вагу: надмірна вага посилює частоту припливів.

Киньте палити: паління прискорює настання менопаузи та посилює симптоми.

Носіть одяг з натуральних тканин, спіть у прохолодному приміщенні.

Лікарські засоби

Замісна гормональна терапія (ЗГТ) — ефективно знижує припливи, але підходить не всім.

Антидепресанти — можуть допомогти навіть жінкам без депресії.

Перегляд ліків: якщо винуватець — медикамент, лікар може призначити альтернативу.

Альтернативні засоби від припливів

Акупунктура . Може зменшити частоту та інтенсивність припливів, ефект може тривати до року.

Звіробій . Показує ефективність у зменшенні припливів, але взаємодіє з багатьма препаратами — особливо контрацептивами.

Солодка . Має естрогеноподібну дію, однак може підвищувати тиск і не рекомендується людям із серцевими захворюваннями.

Олія вечірньої примули . Зменшує тяжкість припливів, але не завжди ефективна у зниженні їхньої частоти.

Клопогон циміцифуга. Допомагає за менопаузних припливів, проте потребує подальших досліджень.

Перед прийманням будь-яких добавок обовʼязково порадьтеся з лікарем: деякі рослинні засоби можуть мати серйозні побічні ефекти чи несумісність із ліками.

Коли варто звернутись до лікаря

Вам менш як 40 років, а припливи стали регулярними

Менструації стали нерегулярними чи надто рясними

Ви відчуваєте біль у тазу, втому, втрату ваги, перепади настрою

Припливи під час місячних — не обов’язково причина для паніки. Часто вони пов’язані з природними гормональними змінами, такими як перименопауза. Але іноді це сигнал про глибший дисбаланс — ендокринні порушення, емоційне навантаження чи навіть передчасну менопаузу. У будь-якому випадку, варто звернутись до фахівця, щоб з’ясувати причину та підібрати стратегію полегшення симптомів, яка підійде саме вам.

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