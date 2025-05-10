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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гінекологія
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144
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2 хв

Чи може ендометріоз стати причиною появи раку яєчників

Ендометріоз — поширене, але часто недооцінене гінекологічне захворювання, яке вражає багатьох жінок репродуктивного віку. Останні ідеї підштовхують до важливого питання: чи може ендометріоз підвищувати ризик розвитку раку яєчників.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Чи може ендометріоз стати причиною появи раку яєчників

Чи може ендометріоз стати причиною появи раку яєчників / © Credits

Одна з наймасштабніших праць на цю тему, нещодавно опублікована в журналі JAMA, поставила це питання у центр обговорення. Але не панікуйте та розберімось, що означають ці дані, як вони впливають на реальне життя та що варто знати кожній жінці.

Що показало дослідження

Жінки з діагнозом ендометріозу мають значно підвищений ризик розвитку раку яєчників — до 9,7 раза вище, ніж ті, хто не мав цього діагнозу. У випадках важких форм захворювання — наприклад, ендометріоми яєчників або глибокого інфільтративного ендометріозу — ризик був ще більшим. Зокрема, існує зв’язок з раком яєчників І типу, який зазвичай розвивається повільніше, але водночас складніший у діагностиці на ранніх стадіях.

Чому це не має викликати паніку

Однак не можна однозначно стверджувати, що ендометріоз викликає рак яєчників. Мова йде лише про асоціацію, а не причинно-наслідковий зв’язок. Середній ризик раку яєчників у жінок протягом життя становить близько 1,2%. У жінок із важким ендометріозом, ризик може зрости до 4–11%, залежно від форми захворювання. Головне, навіть за найвищих оцінок, ймовірність лишається досить низькою.

Хто у зоні підвищеного ризику

Не кожна жінка з ендометріозом потрапляє до групи ризику. Особливу увагу варто звернути тим, у кого:

  • Діагностовані ендометріоми яєчників

  • Виявлений глибокий інфільтративний ендометріоз

  • Є генетична схильність до онкології (наприклад, мутації BRCA½)

Що робити жінкам з ендометріозом

  • Регулярні обстеження: щорічний огляд у гінеколога, УЗД органів малого таза та увага до змін у циклі чи самопочутті — ключ до раннього виявлення потенційних проблем.

  • Профілактика та здоровий спосіб життя:

  1. Приймання оральних контрацептивів (за рекомендацією лікаря) може знизити ризик раку яєчників.

  2. Збалансоване харчування та регулярні фізичні навантаження

  3. Уникнення куріння

  4. Контроль ваги

  • Генетичне консультування: жінкам з родинною історією онкології варто проконсультуватися з онкогінекологом або генетиком.

  • Оперативне лікування: у рідкісних випадках, коли ризик високий, можуть розглядатися профілактичні втручання — наприклад, видалення яєчників або маткових труб, але це дуже індивідуальне рішення.

Абсолютний ризик лишається невеликим навіть серед жінок з ендометріозом. Так, він зростає, але панікувати не варто. Ключ — у поінформованості та активному підході до свого здоров’я.

Що важливо пам’ятати

  • Ендометріоз може бути пов’язаний з підвищеним ризиком певних типів раку яєчників, але це не є приводом для паніки.

  • Ризик залишається низьким, навіть серед жінок із важкими формами ендометріозу.

  • Увага до власного тіла, регулярні візити до лікаря, здоровий спосіб життя — найкращий захист.

  • Не ігноруйте симптоми: тривалий біль у животі, здуття, нерегулярні кровотечі чи втома — це сигнал до звернення до лікаря.

Жінка, яка поінформована — це жінка, яка контролює ситуацію. Піклуйтеся про себе, адже ви цього варті.

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