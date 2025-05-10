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- Гінекологія
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Чи може ендометріоз стати причиною появи раку яєчників
Ендометріоз — поширене, але часто недооцінене гінекологічне захворювання, яке вражає багатьох жінок репродуктивного віку. Останні ідеї підштовхують до важливого питання: чи може ендометріоз підвищувати ризик розвитку раку яєчників.
Одна з наймасштабніших праць на цю тему, нещодавно опублікована в журналі JAMA, поставила це питання у центр обговорення. Але не панікуйте та розберімось, що означають ці дані, як вони впливають на реальне життя та що варто знати кожній жінці.
Що показало дослідження
Жінки з діагнозом ендометріозу мають значно підвищений ризик розвитку раку яєчників — до 9,7 раза вище, ніж ті, хто не мав цього діагнозу. У випадках важких форм захворювання — наприклад, ендометріоми яєчників або глибокого інфільтративного ендометріозу — ризик був ще більшим. Зокрема, існує зв’язок з раком яєчників І типу, який зазвичай розвивається повільніше, але водночас складніший у діагностиці на ранніх стадіях.
Чому це не має викликати паніку
Однак не можна однозначно стверджувати, що ендометріоз викликає рак яєчників. Мова йде лише про асоціацію, а не причинно-наслідковий зв’язок. Середній ризик раку яєчників у жінок протягом життя становить близько 1,2%. У жінок із важким ендометріозом, ризик може зрости до 4–11%, залежно від форми захворювання. Головне, навіть за найвищих оцінок, ймовірність лишається досить низькою.
Хто у зоні підвищеного ризику
Не кожна жінка з ендометріозом потрапляє до групи ризику. Особливу увагу варто звернути тим, у кого:
Діагностовані ендометріоми яєчників
Виявлений глибокий інфільтративний ендометріоз
Є генетична схильність до онкології (наприклад, мутації BRCA½)
Що робити жінкам з ендометріозом
Регулярні обстеження: щорічний огляд у гінеколога, УЗД органів малого таза та увага до змін у циклі чи самопочутті — ключ до раннього виявлення потенційних проблем.
Профілактика та здоровий спосіб життя:
Приймання оральних контрацептивів (за рекомендацією лікаря) може знизити ризик раку яєчників.
Збалансоване харчування та регулярні фізичні навантаження
Уникнення куріння
Контроль ваги
Генетичне консультування: жінкам з родинною історією онкології варто проконсультуватися з онкогінекологом або генетиком.
Оперативне лікування: у рідкісних випадках, коли ризик високий, можуть розглядатися профілактичні втручання — наприклад, видалення яєчників або маткових труб, але це дуже індивідуальне рішення.
Абсолютний ризик лишається невеликим навіть серед жінок з ендометріозом. Так, він зростає, але панікувати не варто. Ключ — у поінформованості та активному підході до свого здоров’я.
Що важливо пам’ятати
Ендометріоз може бути пов’язаний з підвищеним ризиком певних типів раку яєчників, але це не є приводом для паніки.
Ризик залишається низьким, навіть серед жінок із важкими формами ендометріозу.
Увага до власного тіла, регулярні візити до лікаря, здоровий спосіб життя — найкращий захист.
Не ігноруйте симптоми: тривалий біль у животі, здуття, нерегулярні кровотечі чи втома — це сигнал до звернення до лікаря.
Жінка, яка поінформована — це жінка, яка контролює ситуацію. Піклуйтеся про себе, адже ви цього варті.