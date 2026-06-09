Чи можна набрати вагу після першого сексу: розповів гінеколог

Чи можна набрати вагу після першого сексу / © www.credits

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Перший сексуальний досвід — це не лише новий етап у стосунках, а й серйозна подія для організму. Навіть якщо емоції позитивні, тіло сприймає будь-які значні зміни як адаптаційний процес. Саме тому після початку статевого життя деякі жінки можуть помічати коливання ваги, набряки чи зміни контурів тіла.

За словами гінеколога Олександра Попкова, це пояснюється низкою фізіологічних процесів, які можуть збігатися у часі та впливати на самопочуття і зовнішній вигляд.

Гормони

Будь-яка значуща життєва подія супроводжується гормональними змінами. Перший сексуальний досвід не є винятком. Під час стресу, навіть позитивного, в організмі підвищується рівень кортизолу. Цей гормон впливає на обмін речовин, апетит і здатність організму затримувати рідину. У деяких людей він також може сприяти тимчасовим змінам у розподілі жирової тканини, особливо в зоні живота і стегон.

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Важливо розуміти, що такі зміни не означають, що організм почав накопичувати жир через сам факт сексуального життя. Найчастіше йдеться про короткочасну адаптацію до нових умов.

Контрацепція

Ще один момент, про який часто забувають — початок приймання гормональних контрацептивів. Для багатьох жінок це відбувається саме після початку статевого життя.

Комбіновані оральні контрацептиви не викликають значного збільшення жирової маси у більшості жінок. Проте на початку приймання можливі затримка рідини, відчуття набряклості та коливання апетиту. Саме ці фактори іноді створюють враження різкого набирання ваги. В більшості випадків організм адаптується протягом кількох місяців.

Мікробіом

Науковці дедалі більше говорять про роль мікробіому в регуляції обміну речовин. Інтимна близькість супроводжується обміном мікроорганізмами між партнерами, а це може впливати на баланс мікрофлори.

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Хоча прямий зв’язок між початком сексуального життя і набиранням ваги через зміни мікробіому ще вивчається, стан мікрофлори все ж дійсно пов’язаний із процесами метаболізму, травлення, навіть регуляцією апетиту.

Сон

Іноді відповідь виявляється простішою, ніж здається. Нові стосунки, емоції, пізні розмови до ранку та зміна звичного режиму можуть впливати на якість і тривалість сну.

Відомо, що навіть незначне скорочення сну здатне підвищувати рівень греліну — гормону, який стимулює відчуття голоду. Одночасно знижується вироблення лептину, який відповідає за відчуття ситості. Як результат, людина може частіше хотіти їсти та несвідомо збільшувати калорійність раціону.

Саме тому зміни у вазі після початку інтимних стосунків іноді мають більше спільного з новим способом життя, ніж із самим сексом.

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Невелике збільшення ваги після початку сексуального життя не є міфом, але й не варто сприймати його, як закономірність. Найчастіше це результат поєднання кількох факторів. Головне — не поспішати з жорсткими дієтами та не звинувачувати себе за кілька зайвих кілограмів. У більшості випадків організм просто проходить період адаптації. А найкраще, що можна зробити для себе в цей час — дати тілу можливість спокійно звикнути до змін і прислухатися до його потреб.

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