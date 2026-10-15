Чи можуть зникнути місячні через стрес: розповідає гінекологиня

Чи можуть зникнути місячні через стрес / © Credits

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Затримка менструації після напруженого періоду — ситуація, з якою стикаються багато жінок. Емоційне виснаження, тривога та тривалий стрес справді можуть впливати на гормональну систему, яка регулює цикл. Проте не кожну затримку варто списувати на переживання, іноді за нею стоять інші причини, які потребують уваги, про це розповіла гінекологиня Неля Малиновська.

Стрес впливає на менструальний цикл

Сильний чи тривалий стрес може порушувати роботу гормональної системи, яка контролює овуляцію. Унаслідок цього овуляція може відбутися пізніше, ніж зазвичай, чи тимчасово не відбутися взагалі. Як результат, менструація затримується, а іноді може бути відсутньою протягом певного часу.

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Однак стрес — лише одна з можливих причин порушення циклу. На нього також можуть впливати:

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вагітність

значні зміни маси тіла

надмірні фізичні навантаження

синдром полікістозних яєчників

порушення роботи щитоподібної залози та інші стани

Що робити, якщо місячні не прийшли вчасно

Перший крок у разі затримки — виключити вагітність, якщо вона можлива. Якщо тест негативний, проте менструація не починається, цикл продовжує порушуватися чи місячні відсутні, варто звернутися до гінеколога. Не слід автоматично списувати всі зміни на стрес, навіть якщо останнім часом було багато приводів для хвилювання.

Так, стрес справді може впливати на менструальний цикл і спричиняти затримку чи тимчасову відсутність місячних. Однак важливо не ігнорувати зміни та не займатися самодіагностикою. Якщо цикл порушився, краще з’ясувати причину разом із лікарем, а не чекати, доки все мине само собою.

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