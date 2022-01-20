Диспареунія - біль під час інтимної близькості: які причини та як позбутися

Трапляється, що в момент інтимної близькості жінки замість задоволення та цілого букету неповторних емоцій отримують... біль. Зазвичай вони це приховують і терплять, щоб не розчарувати свого партнера і зберегти з ним стосунки, зокрема сексуальні. Але в такому разі секс для жінки перетворюється на справжню муку, і це неправильно.

Як стверджує Американський конгрес акушерів та гінекологів, 75% жінок хоча би раз у житті пережили біль у момент статевого акту. Неприємні відчуття можуть виникати в зоні статевих губ, піхви, сечового міхура, матки та навіть попереку. Іноді причина болю зовсім банальна - незручна позиція партнерів, тому під час зміни позиції всі неприємні відчуття одразу минають. А якщо ні - йдеться, найімовірніше, про диспареунію. Так в медицині називають статеві розлади у жінок. Це різновид дисфункції статевих партнерів. Докладніше про причини диспареунії розповіла гінекологиня вищої категорії Руслана Вовк - керівниця житомирської клініки "Приватна медична практика Руслани Вовк”.

Якщо жінка соромиться партнера, то...

На відчуття жінки під час статевого акту впливає багато чинників. Велике значення має психологічний аспект: якщо жінка соромиться свого партнера або не бажає цієї інтимної близькості, їй навряд чи буде добре. Заважають сексу також певні хвороби, а саме: ендоментріоз, пухлини, запальні захворювання сечостатевої системи, естрогенна недостатність. Через них жінка не може досягнути насолоди від сексу, а вимушена терпіти біль, свербіж та інші неприємні відчуття.

Чи підходять вам засоби гігієни?

Кожна скарга жінки на болі повинна мати своє пояснення. Наприклад, якщо в неї печія та почервоніння зовні піхви, це може бути реакція організму на барвники та ароматизатори, які входять до складу засобів особистої гігієни. Певні хімічні компоненти часто провокують вагініт чи запалення шкіри навколо піхви. У такому разі жінці потрібно замінити цей засіб на інший, куди входять Ph-нейтральні компоненти. Якщо почервоніння і неприємні відчуття після цього минають, значить, причина в неякісному засобі. А якщо болі і печія не минають, потрібно негайно звернутись до гінеколога та шукати конкретну причину.

А може це інфекція?

Якщо свербіж супроводжується неприємними виділеннями, це може вказувати на інфекцію. Інфекцій існує дуже багато, і кожна з них потребує певної методики лікування, яку може визначити тільки лікар після обстеження та результатів аналізів.

Стрес може завадити якісному сексу

Дуже часто жінки відчувають болі через те, що в момент статевого акту в них не вистачає природного змащення, а сухе тертя - це дуже неприємно. Причина може бути в особливості організму самої жінки, в якої не виробляється необхідна кількість змащення. Дуже часто жінці заважає стрес, який блокує його виділення, а ще буває, що жінка використовує під час статевого акту недостатню кількість лубриканту.

Кіста чи спайка?

Якщо під час статевого акту жінка відчуває різкий постійний біль лише з одного боку, це, можливо, кіста яєчників.

Постійний біль під час сексу можуть провокувати спайки у малому тазі. А якщо, крім болю, в момент інтимної близькості жінка щомісяця страждає від болісних менструацій, це може бути пов'язано з ендометріозом.

Деякі жінки намагаються себе заспокоїти тим, що болі на початку чи в кінці циклу - це нормально, але вони помиляються. Жодних болів під час сексу не повинно бути. Ніколи. Ні на початку циклу, ні в кінці. Природа задумала так, що жінка, як і її партнер, повинні насолоджуватись близькістю і радіти їй, а не терпіти будь-який дискомфорт, і тим більше, біль. Тому не потрібно сподіватися на те, що все мине саме собою. Тільки досвідчений лікар може встановити причину болю і надати адекватне і ефективне лікування, щоб повернути жінці комфорт, радість інтимної близькості та сексуальне задоволення.

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