Доброякісні пухлини молочної залози: кіста, фіоброаденома, галактоцеле, ліпома і інші

Відчуваєте хворобливе ущільнення в грудях? Не панікуйте, не кожна така зміна — рак грудей. Більшість утворень — доброякісні.

Більшість ущільнень, що виявляються в грудях, являють собою доброякісні пухлини, тобто зміни, що не загрожують життю і здоров'ю. Проте слід пам'ятати, що будь-яке помітне ущільнення в молочній залозі необхідно діагностувати. Жодна людина не може самостійно судити, чи має вона справу з доброякісною або злоякісною зміною. Тому варто пройти всі необхідні дослідження — як мінімум УЗД або мамографію, а також проконсультуватися з маммологом на предмет подальших дій.

Які бувають доброякісні утворення в грудях

Підраховано, що понад 80% пухлин молочної залози, пальповані під час самообстеження, є доброякісними (раковими) змінами. Доброякісні патології молочної залози зустрічаються у кожної третьої жінки дітородного віку, а їх формування часто пов'язано з будовою грудей і гормональними змінами.

Фіброаденома

Фіброаденоми є відносно поширеними доброякісними новоутвореннями грудей, які можуть виникати окремо або в більшості, в одній або обох молочних залозах.

Фіброаденоми зазвичай мають розмір 1-2 см, безболісні, рухливі вузлики еластичної або твердої консистенції, які часто виявляються під час пальпації або ультразвукового обстеження.

Приблизно в 20% випадків це множинна форма, яка відбувається зі сполучною тканиною молочної залози. Якщо її не видаляти, з роками вона систематично розростається, іноді досягаючи розмірів у 10-20 см.

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Такі пухлини можуть виникати в будь-якому віці після статевого дозрівання, але, як правило, проявляються до третього десятиріччя життя. І хоча основні причини розвитку фіброаденом остаточно не з'ясовані, наявні на цей момент результати припускають частковий зв'язок із гормональним процесом. Мабуть, можлива диспропорція між гормонами естрадіолом і прогестероном з відносним переважанням першого може викликати утворення доброякісних пухлин. Гормональна залежність також відбивається в тому факті, що розмір фіброаденом частково варіюється під час менструального циклу, збільшується під час вагітності і під час постменопаузи.

Як доброякісна пухлина без тенденції до переродження хірургічне лікування фіброаденоми не є абсолютно необхідним. Однак хірургічне видалення може бути показано в разі активного росту пухлини

Кістозні утворення

У 50% жінок кісти найчастіше зустрічаються в пременопаузі, тобто у віці 45-55 років. Такі утворення виникають в паренхімі (залозистій тканини) молочної залози, виникають в результаті хронічних гормональних порушень і тому належать до групи фіброзно-кістозних дисплазій.

Кістозні зміни можуть виникнути в одному або обох сосках. Подібні зміни можуть бути одиничними або діагностуватися як множинні кісти.

Більшість кіст не мають симптомів, але деякі із них викликають невелику хворобливість або підвищують чутливість грудей.

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Остаточний діагноз ставить лікар після клінічного огляду та ультразвукового дослідження. Лікар також вирішує, чи потрібні мамографія і гормональні дослідження.

Як лікування часто вибирають вичікувальну тактику — за невеликих кістозних утворень призначається ультразвуковий моніторинг, як правило, кожні три місяці.

У разі великих кіст, які перебігають із вираженим болючим синдромом, слід провести їх пункцію і цитологічний аналіз рідини на предмет атипових (ракових) клітин.

Внутрішньопротокова папілома

Внутрішньопротокова папілома є одним із типів доброякісних пухлин грудей у жінок у віці від 30 до 50 років.

Це доброякісна пухлина, але вона відрізняється підвищеною васкуляризацією (наявністю великої кількості судин). З цієї причини нерідко внутрішньопротокова папілома "імітує" страхітливі симптоми раку, такі як кров'янисті виділення з соска.

Якщо папілома розростається у вигляді дифузної гіперплазії епітелію, вона може проявлятися у вигляді сироваткових або молочних виділень із соска.

Слід пам'ятати, що, незважаючи на доброякісний характер ураження, існує невеликий ризик його злоякісності, тому в більшості випадків рекомендується хірургічне видалення папіломи.

Лікування засноване на видаленні вогнища ураження і гістологічному його дослідженні — папілома в окремих випадках все ж вимагає диференціації від раку грудей.

Галактоцеле молочної залози

Це кіста грудей, що утворилася в післяпологовому періоді у жінки-годувальниці. Вона має вигляд гладкої грудки нестійкої форми, ніжної на дотик. Причина виникнення кісти цього типу — закупорка однієї з молочних проток.

Будь-яке специфічне лікування не потрібне, така кіста зазвичай минає самостійно.

Абсцес молочної залози

Абсцес найчастіше виникає в післяпологовому періоді, але може розвиватися і незалежно від нього. Розвивається захворювання на тлі наявної кісти, яка була схильна до інфікування.

Симптоми такого абсцесу включають пальпувальну, дуже болісну пухлину грудей і почервоніння шкіри. В цьому випадку дуже важливо провести диференціацію і виключити будь-ракове ураження.

Діагноз ставить лікар на підставі клінічного огляду та додаткових аналізів (УЗД, мамографії, біопсії).

Лікування починають з приймання антибіотиків та протизапальних препаратів, а сам абсцес необхідно розсікти і видалити гнійний вміст.

Ліпома молочної залози

Ліпома в грудях — доброякісна пухлина, що нагадує вузлик, який слід відрізняти від злоякісних новоутворень.

Ліпома грудей носить спорадичний характер, повільно зростає і часто ніяк себе не проявляє. Це м'яка, змінна і безболісна пухлина, яку неможливо пальпувати, але можна побачити на УЗД.

Основне лікування полягає в спостереженні за ліпомою або видаленні пухлини залежно від її перебігу.

Хоча не кожна пухлина є раком, всі новоутворення вимагають діагностики. Тому і рекомендується щорічне обстеження молочних залоз і відвідування лікаря-мамолога.

Пам'ятайте! До 40 років слід щороку проходити УЗД, після інформативним дослідженням вважається мамографія.

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