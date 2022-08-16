Допомагає покращити кров'яний тиск, травлення та роботу мозку: що потрібно знати про буряк

Буряк – це суперфуд, це твердження у наш час ні в кого заперечень не викликає. Давайте перерахуємо всі головні переваги улюбленого овочу.

Буряк багатий на вітаміни та поживні речовини, такі як бетанін, лютеїн, фолієва кислота, кальцій, оксид азоту та оксалати, які допомагають знизити високий кров'яний тиск, підтримують здоров'я серця, допомагають здоров'ю очей та багато іншого. Навіть колір буряків на вашій тарілці позитивно впливає — підвищує настрій.

Видання Womans World зібрало всю інформацію про корисні властивості буряків

Історія буряків

Класичний буряк — це коренеплід, який вирощують і використовують у всьому світі, включаючи Північну Америку, північну та східну Європу та деякі частини Азії. Сирий буряк на 88 відсотків складається із води.

Буряк має довгу історію використання в медицині та охороні здоров'я. Почали вирощувати буряки на Близькому Сході; Стародавні цивілізації, зокрема стародавні єгиптяни, греки та римляни, першими стали вживати буряки в їжу. Також він використовувався для нормалізації травлення та лікування захворювань, пов'язаних із кров'ю, від часів середньовіччя у Європі.

У цього овочу їстівні не тільки коренеплоди, а й листя, їх можна варити, готувати на пару, смажити або навіть їсти сирими в салатах.

Давайте перерахуємо, чим корисні буряки.

Знижує тиск

Буряк покращує артеріальний тиск та рівень цукру в крові. Дослідження показують, що буряк ефективно знижує систолічний артеріальний тиск через високу концентрацію харчових нітратів. Нітрати сприяють розширенню судин та зниженню артеріального тиску.

Знижує запалення

Ті самі харчові нітрати допомагають зменшити запалення в кровоносних судинах. Крім того, було показано, що бетаніни буряків – тип пігменту, виявлений у грибах високого порядку та інших продуктах харчування – також зменшують запалення.

Профілактика діабету та ожиріння

Вживання буряків знижує ризик проблем зі здоров'ям, пов'язаних із ожирінням, діабетом та іншими хронічними захворюваннями. Пацієнти із запаленням суглобів також повідомляють про зменшення дискомфорту після включення буряка до свого раціону.

Покращує травлення

Якщо ви боретеся із запорами або іншими проблемами травлення, буряк може допомогти відрегулювати здоров'я вашого кишечника через харчову клітковину, що міститься в ній. Клітковина покращує травлення та допомагає в лікуванні та, можливо, запобігає закрепам та дивертикулітам. Також було показано, що він зменшує довгострокові ускладнення зі здоров'ям, пов'язані з системою травлення, такі як рак товстої кишки.

Знижує ризик серцевих захворювань

Оскільки буряк так корисний для зниження артеріального тиску, він також є чудовою підтримкою для мінімізації ризику серцевих захворювань. Нітрати у буряках допомагають розширити кровоносні судини, що покращує кровообіг.

Підвищує витривалість та спортивні результати

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Іноді з віком ми відчуваємо, що сил у нас стає менше. Якщо ви хочете продовжувати виконувати вправи, які ви любите, наприклад, бігати підтюпцем, або просто хочете почуватися стабільніше, вам варто задуматися про включення буряків у свій раціон.

Буряк відомий тим, що підвищує спортивні результати. В організмі мітохондрії генерують енергію, яку ми використовуємо під час змагань, а також за будь-якого фізичного навантаження. Було показано, що буряк підвищує ємність та ефективність мітохондрій, а це означає, що ми можемо почуватися сильнішими протягом більш тривалого часу.

Буряковий сік також потенційно підвищує рівень енергії та кардіореспіраторну діяльність, яка є функцією нашого серця, легень та м'язів. Деякі спортсмени навіть спостерігають кардіореспіраторну ефективність під час вправ після вживання бурякового соку, що може допомогти нам у нашому повсякденному житті.

Підтримка функції мозку

Як би страшно це не було, факт у тому, що в міру того, як ми стаємо старшими, збільшується ризик втрати пам'яті та когнітивних розладів. Ось чому так важливі фізичні вправи та захист здоров'я нашого мозку.

Саме тому буряк — це чудова підтримка пам'яті та здатності до навчання. Він сприяє розширенню кровоносних судин та збільшенню припливу крові до мозку. Дієтичні нітрати, відповідальні за зменшення запалення та балансування рівня цукру в крові (і безліч інших речей), роблять це можливим. Це особливо важливо для лобової частки, відділу мозку, відомого своєю робочою пам'яттю та участі в ухваленні рішень.

Зниження ризику раку

Рак товстої кишки – не єдине хронічне захворювання, від якого може захистити буряк. Це пов'язано з його високим рівнем антиоксидантів і тим, як він заспокійливо діє на організм. Вважається, що рослинний пігмент, що надає багатьом сортам буряків їх відомий червоний колір, захищає від канцерогенів, які можуть викликати інші види раку.

Підвищує енергію

Якщо ви шукаєте продукти, які підвищують енергію, не обтяжуючи вас, буряк для вас. У ньому багато вітамінів та поживних речовин, але мало калорій, що робить її чудовим варіантом для тих, хто худне або скорочує споживання вуглеводів.

Поліпшує зір та підтримує здоров'я очей

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Для тих з нас, хто схильний до високого ризику дегенерації жовтої плями буряк підходить як профілактичний засіб. Дегенерація жовтої плями є основною причиною погіршення та втрати зору.

Зелень буряків, які можна їсти сирими в молодому віці і варити або готувати на пару в міру достигання, містить антиоксидант, відомий як лютеїн. Лютеїн має протизапальні властивості, які можуть допомогти знизити ризик вікових захворювань очей. Він також включає рослинні фітохімічні речовини, які покращують здоров'я очей, а також силу та здоров'я навколишніх нервових тканин.

Кому небезпечно їсти буряк

Слід зазначити, що під час вживання буряків слід враховувати потенційні побічні ефекти. Серед них підвищений ризик утворення каменів у нирках, тому обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж вносити будь-які зміни до свого раціону.

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