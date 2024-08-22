«Дуже важлива риса підприємця – не боятися викликів. І самому собі їх ставити» – Ася Копитова, співзасновниця репродуктивної клініки LITA

За 5 років роботи на українському ринку клініка LITA увійшла в ТОП-5 приватних репродуктивних клінік України.

І це тільки початок! – Говорить в інтерв'ю Ася Копитова, СЕО LITA.

З чого починався ваш бізнес в сфері репродуктивних технологій?

В 2016 році ми відкрили репродуктивну агенцію, яка активно співпрацювала з Китаєм і була орієнтована на іноземний ринок. Розробили для наших клієнтів різні програми, які покривали певний пакет медичних послуг. В кожну з цих програм входили: юридичний супровід, перекладач, житло, машина – все, щоб іноземці почували себе комфортно і впевнено в чужій країні.

Паралельно розпочали рекламну кампанію у Китаї і мали великий успіх. Ми стали агенцією номер один в Україні для ринку Піднебесної.

З якими викликами вам довелось зустрітись на шляху до репродуктивної клініки?

Будучи агенцією, ми зіткнулися з тим, що в різних клініках мали дуже різну успішність, при тому, що самі відбирали донорів, сурогатних мам.

Ми постали перед викликом: або і далі стикатися з подібними ситуаціями, або відкривати клініку і на 100% відповідати за кінцевий результат.

Почали вивчати ринок клінік вже з середини. Адже не будучи лікарями, ми не знали всіх нюансів роботи медичної установи. Але у нас була ціль і згодом ми вже були в курсі всіх процесів.

Якими інсайтами, як СЕО компанії можете поділитись?

Я не люблю слово труднощі. Не сприймаю слово неможливо. Якщо хтось на ринку в цій ніші зміг досягти успіху, значить все можливо. Просто має бути чіткий план, і ви маєте ним йти.

Для мене у бізнесі важливо бути чесною і відповідальною, відкритою, як з партнерами, так і з клієнтами. Для нас клієнти це не лише люди, що звернулися із проблемою, але й донори, сурогатні матері. Це дуже важлива ланка програми. І ми виконуємо всі наші зобов`язання, незважаючи на війну. Це допомагає нам бути конкурентними на ринку.

Які плани щодо майбутнього розвитку?

У зв`язку з війною ми відкрили філію агенції в Грузії, перенесли туди свої програми, адже в Україну іноземці зараз не приїдуть, а в Грузії це також дозволено. Продовжуємо працювати з Китаєм і Європою.

Щодо майбутнього клініки, у нас глобальні плани. Нас не цікавить робота тільки на українському ринку. В перспективі відкриття ще офісів та можливо клінік в інших країнах. Звісно, що життя вносить свої корективи, але головне, що є ціль.

Які соціальні аспекти бізнесу для вас в пріоритеті? Які проєкти реалізували?

Незважаючи на ковід та війну, ми повністю зберегли нашу команду. Вчасно без затримок виплачували зарплату співробітникам. Адже наша цінність – це люди, і ми є опорою для наших співробітників у ці важкі часи. Також ми організовуємо проєкт для військових, даючи можливість парам пройти безкоштовно програму і отримати бажане батьківство.

Чому українці обирають саме репродуктивну клініку LITA?

Від самого початку ми налагоджували всі процеси в клініці за світовими стандартами. Перші в Україні придбали потужний новітній мікроскоп необхідний для ембріології. Впровадили сучасні інноваційні технології та передове обладнання.

У нас високий відсоток успішності по программам донорства, сурогатного материнства. Якщо порівнювати із загальноприйнятими стандартами, наші показники в межах чи навіть вище по деяким пунктам.

Але наша головна перевага – це наші лікарі, професіонали своєї справи, що мають відмінну репутацію у репродуктивній сфері та рекомендації від сотен задоволених пацієнтів. Ми завжди працюємо як команда однодумців і це дозволяє отримати найкращі результати.

Ми постійно зростаємо та удосконалюємось, і на сьогодні закриваємо повний комплекс репродуктивних послуг, що є у цій сфері.