Ендометріоз: чи може підвищений рівень цинку погіршити перебіг хвороби

Ендометріоз — це хронічний стан, який охоплює ріст клітин ендометрію за межами матки, викликає біль, дискомфорт і навіть такі ускладнення, як безпліддя.

Виявляється близько 6–10% жінок репродуктивного віку страждають від цього захворювання. Видання Medical News Today розповіло чи може підвищений рівень споживання цинку посилювати ризик розвитку ендометріозу.

Цинк — важливий мінерал, необхідний для багатьох процесів в організмі, включаючи імунну функцію, гормональний баланс, синтез ДНК і зростання клітин. Однак існує думка, що надмірне споживання цинку може бути пов’язане зі збільшенням ризику ендометріозу.

Функції цинку в організмі

Організм не здатен накопичувати цинк, тому цей мікроелемент має надходити з їжею. Він впливає на вироблення інсуліну, підтримує здоров’я імунної системи та сприяє регуляції гормонів. Проте його баланс є критично важливим, адже як дефіцит, так і надлишок цинку можуть впливати на функціонування організму.

Можливий вплив цинку на організм

Цинк може впливати на розвиток ендометріозу через декілька механізмів.

Імунна система та окислювальний стрес

Цинк допомагає зменшувати окислювальний стрес, який може сприяти поширенню клітин ендометрію поза маткою. Проте високі дози цинку здатні викликати імуносупресію, що може порушити нормальну імунну відповідь організму.

Ферменти металопротеїнази

Цинк регулює активність ферментів, відповідальних за відновлення тканин. У жінок із ендометріозом виявляли підвищені рівні певних типів ферментів металопротеїназа, які можуть сприяти поширенню клітин ендометрію в інші тканини.

Гормональний баланс

Ендометріоз є естроген залежним станом, а високий рівень цинку може активувати рецептори естрогену. Це створює сприятливі умови для росту ендометріальних клітин.

Рекомендації для жінок

Дотримання балансу у споживанні цинку є ключовим. Жінкам варто орієнтуватися на рекомендовану добову норму у 8 мг для невагітних та 11 мг для вагітних. Надмірне споживання цинку з добавок або продуктів може підвищувати ризик небажаних ефектів.

Продукти, багаті на цинк:

яловичина (3,8 мг у 85 г);

гарбузове насіння (2,2 мг на 28 г);

грудка індички (1,5 мг на 85 г);

сочевиця (1,3 мг у пів склянки);

простий грецький йогурт (1 мг на 170 г).

Варто бути обережними з добавками цинку, особливо якщо раціон уже містить достатню кількість цього мікроелемента.

Цинк — незамінний елемент для здоров’я, але його надлишок може мати негативний вплив. Для жінок, які страждають від ендометріозу чи перебувають у зоні ризику, важливо консультуватися з лікарем щодо оптимального рівня споживання.

Розуміння ролі цинку у розвитку ендометріозу ще потребує досліджень. Проте вже зараз можна зробити висновок: усе добре в міру та надлишок навіть найкориснішого може спричиняти небажані наслідки для здоров’я.

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