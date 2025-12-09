Коли біль не норма: перші сигнали ендометріозу, які легко пропустити

Ендометріоз: як зрозуміти, що у вас саме це захворювання / © Credits

Ендометріоз — це захворювання, яке вражає приблизно кожну десяту жінку репродуктивного віку, але часто залишається недіагностованим роками, про це розповіло видання Women`s Health Magazine.

Ендометріоз — це стан, коли клітини ендометрію, тканини, яка вистилає порожнину матки, починають розростатися за її межами, наприклад, на яєчниках, маткових трубах, очеревині, іноді навіть на кишківнику чи сечовому міхурі.

Такі клітини реагують на гормональні зміни під час циклу, вони кровоточать, викликають запалення, утворюють спайки та кісти. Це може провокувати сильний біль, проблеми з фертильністю та інші ускладнення.

На жаль, універсального лікування поки не існує, але сучасна медицина пропонує методи, які допомагають контролювати симптоми та покращувати якість життя.

Основні ознаки ендометріозу

Біль починається раніше та триває довше. Звичайні менструальні спазми з’являються за день-два до місячних і зникають із їхнім завершенням. За ендометріозу біль може виникати за тиждень до менструації та тривати навіть після неї. Інтенсивність теж різниться, від тягучих відчуттів до нестерпного болю, який заважає працювати чи навчатися.

Проблеми з травленням і сечовим міхуром . Часто ендометріоз маскується під синдром подразненого кишківника чи цистит. Жінки скаржаться на діарею, закрепи, здуття чи біль під час сечовипускання. Якщо ви довго лікуєте «шлункові» чи «урологічні» проблеми без покращення, варто перевіритися у гінеколога.

Біль під час сексу. Якщо під час глибокої пенетрації виникає гострий дискомфорт, це може свідчити про ендометріоз у ділянці зв’язок, які підтримують матку. Не соромтеся розповідати лікарю про біль під час статевого життя, це важливий діагностичний сигнал.

Біль у попереку та животі . Ендометріальні вогнища можуть розташовуватися на задній чи передній стінці тазової порожнини. У такому разі біль віддає у спину чи нижню частину живота. Іноді він настільки схожий на симптоми радикуліту чи гастриту, що жінки звертаються до неврологів або гастроентерологів замість гінеколога.

Труднощі із зачаттям. До 50% жінок з ендометріозом стикаються з безпліддям. Спайки та кісти можуть блокувати маткові труби чи змінювати анатомію органів малого таза та ускладнювати зачаття. Іноді проблеми з вагітністю стають єдиною ознакою захворювання.

Як діагностують і лікують ендометріоз

Лапароскопія — «золотий стандарт» діагностики, адже лише під час операції можна точно побачити та підтвердити наявність вогнищ.

Медикаментозне лікування: гормональні препарати, наприклад, протизаплідні таблетки, внутрішньоматкові системи, агоністи гонадотропін-рилізинг гормону, допомагають знизити активність хвороби.

Знеболювальні зменшують симптоми, але не лікують саму причину.

Хірургічне видалення вогнищ може покращити фертильність і знизити біль, особливо у складних випадках.

Коли звертатися до лікаря

Якщо біль під час менструацій стає нестерпним і звичні знеболювальні не допомагають.

Якщо є проблеми з травленням або сечовим міхуром, які не пояснюються іншими діагнозами.

Якщо виникає біль під час сексу.

Якщо ви марно намагаєтеся завагітніти понад рік.

Ендометріоз — це не «звичайні жіночі болі», а серйозне хронічне захворювання, яке може впливати на якість життя та фертильність. Чим раніше ви звернетеся до лікаря, тим ефективнішим буде лікування і тим легше контролювати симптоми.

Пам’ятайте, що норма — це коли менструація не заважає жити. Якщо ви змушені відмовлятися від роботи, навчання чи особистих справ через біль — це сигнал для обстеження.