Ендометріоз: все, що вам необхідно знати про це захворювання

Воно виникає, коли тканина, схожа на ендометрій (слизову оболонку матки), починає рости за її межами. Найчастіше уражаються яєчники, фаллопієві труби та тканини малого таза. Протягом менструального циклу ця тканина реагує на гормональні зміни: вона потовщується, відшаровується та кровоточить, як ендометрій у матці. Однак, на відміну від нормального менструального циклу, ця кров не має виходу з організму, а це спричиняє запальні процеси, біль і утворення спайок, про це у своїй статті розповіло видання MedicalNewsToday.

Ендометріоз не є злоякісним захворюванням, але може призвести до серйозних ускладнень, таких як безпліддя, кісти яєчників та порушення роботи репродуктивної системи.

Симптоми

Симптоми ендометріозу можуть значно відрізнятися у різних жінок. Найпоширеніші з них:

хронічний біль у ділянці малого таза;

сильні менструальні спазми;

рясні та тривалі менструації;

біль під час або після статевого акту;

дискомфорт під час сечовипускання чи дефекації;

хронічна втома та емоційне виснаження;

труднощі із зачаттям.

Фактори ризику

Точні причини розвитку ендометріозу ще вивчаються, проте є кілька факторів, які можуть підвищити ризик захворювання:

спадковість (якщо у матері чи сестри діагностовано ендометріоз);

ранній початок менструації (до 11 років);

короткий менструальний цикл (менше ніж 27 днів);

надмірний рівень естрогену;

анатомічні особливості матки;

імунні порушення, які ускладнюють видалення тканини, схожої на ендометрій.

Діагностика

Оскільки симптоми ендометріозу можуть бути схожими на інші гінекологічні захворювання, точна діагностика вимагає комплексного підходу:

гінекологічний огляд;

ультразвукове дослідження (УЗД);

магнітно-резонансна томографія (МРТ);

лапароскопія (хірургічний метод для підтвердження діагнозу та видалення уражених тканин);

аналіз крові на маркер СА-125 (хоча він не є специфічним для ендометріозу, може вказувати на запальний процес).

Методи лікування

Лікування ендометріозу залежить від його стадії, вираженості симптомів та репродуктивних планів жінки. Основні методи включають:

Медикаментозна терапія:

гормональні контрацептиви для зменшення росту ендометріоїдної тканини;

агоністи гонадотропін-рилізинг-гормону для тимчасового призупинення менструацій;

знеболювальні препарати;

прогестини та гормональні спіралі для зменшення симптомів.

Хірургічне лікування:

лапароскопічне видалення ендометріоїдних вогнищ;

радикальна операція (видалення матки та яєчників) у тяжких випадках.

Альтернативні методи:

фізіотерапія та масаж;

спеціальні дієти та зміни способу життя (обмеження кофеїну, алкоголю, жирної їжі);

йога та медитація для зменшення рівня стресу;

використання природних антиоксидантів (наприклад, куркумін може допомогти зменшити запалення)

Життя з ендометріозом

Ендометріоз — це не вирок. Сучасна медицина пропонує ефективні методи контролю над захворюванням, які допомагають жінкам вести повноцінне життя. Важливо не ігнорувати симптоми, вчасно звертатися до лікаря та підбирати індивідуальний план лікування.

Поради для жінок, які живуть із ендометріозом:

ведіть щоденник болю та симптомів, щоб краще відстежувати динаміку захворювання;

підтримуйте здоровий спосіб життя: регулярні фізичні навантаження, правильне харчування та контроль стресу;

не бійтеся звертатися по психологічну підтримку, адже хронічний біль може впливати на емоційний стан;

спілкуйтеся з лікарем щодо можливих варіантів лікування та корекцію терапії.

Якщо ви підозрюєте у себе ендометріоз або маєте питання щодо свого здоров’я, не зволікайте з візитом до спеціаліста. Турбота про себе — це перший крок до поліпшення якості життя.

Ми також писали про те, чи може менструація стати причиною мігрені.

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