Ерозія шийки матки: коли треба лікувати, а коли – ні

Доволі часто жінкам доводиться чути на прийомі у гінеколога діагноз, який їх дуже бентежить – "ерозія шийки матки". Тим паче, що далі одні лікарі кажуть, що треба терміново лікуватися, а інші заспокоюють, мовляв, нічого страшного, треба просто спостерігатися.

Пацієнтки зазвичай нервують ще й тому, що їм здається, ніби від ерозії до раку шийки матки – лише один крок. А як насправді? Про це розповіла Руслана Вовк – гінекологиня вищої категорії, керівниця житомирської клініки "Приватна медична практика Руслани Вовк”.

Що таке ектопія?

Такого діагнозу, як "ерозія шийки матки", вже давно не існує, проте це поняття вкоренилося досить глибоко, адже дуже зручно одним діагнозом називати всі стани, які відрізняються від норми. Але ж речі треба називати своїми іменами. Отже, шийка матки має вагінальну частину (ту, що лікар бачить під час огляду), і вона вкрита багатошаровим плоским епітелієм, а ще має цервікальний канал, вистелений циліндричним епітелієм (ЦЕ), який лікар не бачить. Стан, коли циліндричний епітелій виходить з цервікального каналу назовні і лікар його може бачити, називається ектопією. Саме цей стан часто і називають ерозією. Ектопія – це варіант норми, тобто певний фізіологічний стан.

Чи впливає ектопія на зачаття і пологи?

Ектопія не впливає на зачаття, перебіг вагітності і пологи, а також не є протипоказанням для встановлення внутрішньоматкової спіралі. Якщо жінка молода і ще не народжувала, лікар просто спостерігає її стан. До раку шийки матки цей стан не має жодного стосунку, тож хвилювання зайві.

Чи може зникнути ектопія сама по собі?

Зазвичай з віком (приблизно до 25-28) ектопія зникає. Але за умови, що жінка не народжувала, має постійного статевого партнера, у неї нормальна цитологія, немає інфекцій, що передаються статевим шляхом. Дуже важливо, щоб не було папіломавірусу людини високоонкогенного. Тоді нічого робити з "ерозією" не потрібно.

Чи існують подібні стани, які треба лікувати?

Доволі часто такий самий стан буває після пологів. Він називається ектопіоном і його краще полікувати, тому що найчастіше шийка матки після пологів має певні деформації. Крім того, якщо лікар під час проведення кольпоскопії бачить якісь патологічні зміни, а не просто ціліндричний епітелій, треба провести додаткові обстеження, щоб з'ясувати причину. Дуже важливо – виключити рак шийки матки.

Що відчуває жінка за такого стану?

Деякі жінки взагалі нічого не відчувають і лише на прийомі у гінеколога дізнаються, що у них ектопія. Інші жінки відчувають певні симптоми, наприклад, біль під час статевого акту або після нього, який може супроводжуватися кровотечею. Крім того, може бути біль під час скринінгу шийки матки. Якщо жінка має якісь симптоми, вони можуть свідчити про те, що у жінки є гінекологічні проблеми, які поєднуються з ектопією. І їх треба виявити.

Які аналізи треба здати?

Аналіз на ВПЛ (вірус папіломи людини), щоб розуміти, чи є підстави підозрювати небезпечні зміни на шийці матки. І обов'язково аналіз на інфекції, що передаються статевим шляхом, які можуть викликати гострий запальний процес. Коли лікар отримає результати аналізів, він призначить адекватне лікування. А лікувати окремо "ерозію", впливаючи на шийку матки будь-якими методами, не потрібно, вона мине самостійно разом із захворюванням, яке її викликало.

Які причини "ерозії"?

Якщо дівчина рано починає статеве життя чи має пологи ще в підлітковому віці; якщо статеве життя дуже активне, з частою зміною статевих партнерів; після медичних втручань, в тому числі абортів, коли слизова отримує пошкодження; внаслідок гормональних збоїв, хронічних захворювань тощо.

Якщо лікар виявляє так звану ерозію, не треба впадати у відчай, тому що лікування треба не завжди. Необхідність у ньому залежить від стану хвороби, а також наявності інших супутніх гінекологічних захворювань, інфекцій тощо. Сьогодні найсучасніші методи лікування – це лазерна корекція і радіохвильове лікування, які дуже ефективно ліквідують запальні процеси. Це швидко та безболісно. Плюс медикаментозне лікування. Головне – вчасно пройти консультацію спеціаліста.

Як попередити виникнення проблеми?

Попередити подібні стани можна, якщо дотримуватися певних правил: правильно використовувати контрацептиви, дотримуватися особистої гігієни, своєчасно лікувати запальні процеси сечостатевої системи та мати (дуже бажано) одного постійного партнера, який не має інфекцій та статевих захворювань.

Щоб бути здоровими, жінкам треба регулярно проходити обстеження гінеколога з використанням кольпоскопії та проведенням необхідних аналізів.

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