Фертильність: чому вік впливає на настання вагітності

Фертильність — це не сексуальність, а репродуктивна можливість зачати дитину разом зі своїм партнером без допомоги лікарів.

Про те, що впливає на фертильність, як вона зв'язана на з овуляцією і чи можна продовжити репродуктивний вік, розповіла акушерка-гінекологиня, репродуктологиня клініки ISIDA Мороз Інна Володимирівна.

Про фертильність і оваріальний резерв

Фертильність — це здатність жінки завагітніти природним шляхом, виносити і народити здорову дитину. Фертильність напряму пов'язана з овуляцією, під час якої організм жінки готується до запліднення. З віком кількість овуляторних циклів зменшується на тлі виснаження оваріального резерву. Водночас знижується якість жіночих статевих клітин яйцеклітин, а отже — і шанси завагітніти природним шляхом. Наш організм влаштований так, що в пік репродуктивних можливостей (до 30 років), він витрачає найкращі клітини, залишаючи клітини невисокої якості або клітини з генетичними поломками на потім.

Також читайте Психологічне безпліддя: як і чому стрес заважає завагітніти

Кожна жінка народжується з індивідуальною, генетично закладеною кількістю яйцеклітин. Це і є оваріальний резерв. У проміжку між закінченням поточної менструації і до початку наступного овуляторного циклу в нормі в яєчниках дозріває від 10 до 25 фолікулів. До овуляції доходить одна яйцеклітина, рідко — дві. Водночас сумарно щомісяця жінка втрачає близько 1000 фолікулів, які не доходять до стадії дозрівання.

Після 35 років кількість яйцеклітин, тобто оваріальний резерв, починає природним чином зменшуватися. У 37-40 років в яєчниках жінки дітородного віку налічується в середньому близько 25 тис. яйцеклітин. Це приблизно 1% від початкової кількості. Збільшити кількість яйцеклітин неможливо, вплинути на їхню якість — також проблема.

Таким чином, вік жінки:

погіршує якість яйцеклітин, здатних до дозрівання і овуляції;

знижує загальний запас яйцеклітин;

підвищує ризик викидня і розвиток генетичних захворювань у дитини (наприклад, синдром Дауна);

виснажує загальний рівень здоров'я для успішного виношування вагітності.

Вважається, що у пари є проблеми з репродуктивним здоров'ям, якщо вагітність не настає протягом року активного статевого життя без використання контрацептивів до 35 років. Після 35 років — по закінченню 6 місяців. Під активним статевим життям мається на увазі 2-3 статевих акти щотижня.

Способи збереження фертильності

Оскільки фертильність безпосередньо пов'язана з овуляцією, ми не можемо продовжити репродуктивний вік жінки до нескінченності. За даними статистики, в період з 30 до 37 років здатність до зачаття знижується щороку приблизно на 9%. А вже після 43-45 років жінка не здатна завагітніти природним шляхом, хоча винятки бувають.

Фертильність з початку статевого дозрівання до настання клімаксу постійно змінюється. На неї, крім вікових рамок, впливає:

генетичний фактор;

надлишкова вага;

гормональний дисбаланс;

куріння;

інтоксикація алкоголем, наркотичними речовинами або важкими металами;

запальні захворювання малого таза, наприклад, хламідіоз, гонорея, генітальний герпес;

непрохідність маткових труб;

ендометріоз;

міома матки;

хронічний стрес;

хірургічне лікування жіночих репродуктивних органів.

Підвищити фертильність можна шляхом поліпшення якості життя жінки, що своєю чергою частково впливає на якість яйцеклітин. Передусім жінці необхідно пройти комплексний огляд і зайнятися лікуванням наявних захворювань, якщо такі є. Потім я раджу:

налагодити режим сну — спіть мінімум 8 годин у добре провітрюваній, темній кімнаті;

відмовтеся від куріння мінімум за 3-4 місяці до планування вагітності;

мінімізуйте вживання алкогольний напоїв;

займайтеся комфортним для вас видом спортом або дотримуйтесь хоча б мінімальної рухової активності (горезвісні 10 тис. кроків) — сидяча робота і нерухомість порушують мікроциркуляцію крові в органах малого таза;

дотримуйтеся збалансованого раціону харчування — їжте сезонні овочі, фрукти, ягоди, зелень, дієтичні види м'яса, рибу, горіхи;

стежте за гормональним фоном, рівнем вітамінів і мікроелементів.

Ще один варіант збереження можливості завагітніти без прив'язки до часу — це заморожування яйцеклітин в період піку репродуктивних можливостей, тобто до зниження оваріального резерву. Це називається відкладеним материнством.

Яйцеклітини або ембріони заморожуються в рідкому азоті і зберігаються в спеціальних посудинах. Термін зберігання — необмежений. Водночас тривале зберігання не впливає на якість розморожених яйцеклітин або ембріонів. Після розморожування їх біологічні функції відновлюються.

Завагітніти природним шляхом після 35 років реально і можливо. Організм кожної жінки — індивідуальний, тому не варто порівнювати себе з подругами, яким не вдалося завагітніти самостійно. Але перед початком планування вагітності я раджу все ж пройти комплексний огляд організму разом із партнером і проконсультуватися з лікарем-репродуктологом.

Читайте також: Як і коли чоловікові починати готуватися до зачаття дитини

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання