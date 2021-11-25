Фітоестрогени: де містяться і як допомагають полегшити менопаузу

Останніми роками увагу було привернуто на здатність фітоестрогенів полегшувати або навіть запобігати симптомам менопаузи.

Лікарка сімейної медицини Христина Шевченко розповідає, чи можна полегшити симптоми менопаузи і запобігти розвитку деяких захворювань, вибираючи рослинні продукти, що містять сполуки, аналогічні людським гормонам? Швидше за все, так. Фітоестрогени, оскільки ми говоримо про них, схожі за структурою на природні естрогени і в деяких випадках можуть бути корисні у разі значного зниження концентрації гормонів.

"Хто" такі фітоестрогени?

Фітоестрогени — рослинні речовини, що входять до групи ізофлавонів і лігнанів. Вони не є естрогенами в хімічному сенсі, але мають з ними структурну подібність і, як наслідок, схоже, але слабше впливають на організм.

Найвідомішими фітоестрогенами є ізофлавони під назвою геністеїн, дайджеїн і куместрол. Геністеїн зустрічається в соєвих бобах і червоній конюшині. Дайджеїн міститься в низці рослин, але передусім у соєвих бобах і соєвих продуктах, таких як тофу і соєве м'ясо. А куместрол — в люцерні, брюссельській капусті і шпинаті. Відзначимо, що конюшина і соя містять найвищі концентрації фітоестрогенів.

Водночас у рослин фітоестрогени грають захисну роль — захищають їх від бактеріальних атак, проявляють фунгіцидні, противірусні та антиоксидантні властивості. Тому існує думка, що і на організм людини фітогормони здатні викликати подібну дію.

Активність фітоестрогенів набагато нижча, ніж у хімічних естрогенів. Але водночас вони можуть працювати в обидва боки — проявляти антиестрогенну дію, коли рівень естрогену високий, і естрогенну, коли є нестача гормону.

Як діють фітоестрогени

Говорячи простою мовою, фітоестрогени — це речовини, які заміщають гормони в жіночому організмі. Вони зв'язуються з рецепторами естрогенів нейронів гіпоталамуса і тим самим впливають на роботу яєчників. Таким чином, вони діють аналогічно естрогенам, допомагають боротися з їхнім дефіцитом і в той же час полегшують симптоми менопаузи.

Однак варто пам'ятати, що фітоестрогени — не чудодійне рішення всіх проблем. Вони не можуть повністю замінити людські гормони або замісну гормональну терапію.

Останніми роками увагу було звернуто на здатність фітоестрогенів полегшувати або навіть запобігати симптомам менопаузи. Цей інтерес виник у результаті спостереження, що у жінок з азійських країн клімактеричний період набагато м'якший, ніж у європейок. Виявилося, що причини цього явища слід шукати в харчуванні. Азійські жінки щодня вживають практично 200 мг фітоестрогенів, що обумовлено типом східної кухні. Коли у європейських жінок щоденне вживання фітоестрогенів — не понад 10 мг.

Вплив фітоестрогенів на клімакс і рак грудей

До недавнього часу термін "фітоестрогени" практично не існував у свідомості суспільства і був відомий лише невеликій групі вчених.

Результати деяких досліджень показують, що дієта, багата рослинними естрогенами, здатна мінімізувати симптоми менопаузи майже на 40%. Але тим часом існують і інші дослідження, звіти яких не підтверджують ці спостереження. Причини невідповідності, швидше за все, криються в різному харчуванні жінок, з особливим акцентом на тривалість соєвої дієти і дозах фітоестрогенів.

Інші багато наукові результати показують взаємозв'язок між використанням дієти, багатої фітогормонами, і захворюваністю на рак грудей. Згідно з епідеміологічними даними, у жінок з азйських країн в чотири рази менше шансів захворіти на рак грудей, ніж у жінок з Європи або США. Вчені припускають, що подібне явище пов'язане з тривалим вживанням продуктів, багатих фітоестрогенами, особливо в молодому віці (13-15 років).

Фітоестрогени у разі остеопорозу і атеросклерозу

Виявилося, що дієта, багата фітоестрогенами, може запобігти розвитку остеопорозу. Було відмічено, що ті ж азіатки, чия дієта багата фітоестрогенами, набагато рідше страждають від переломів тазостегнової кістки.

Така особливість була пов'язана з тим, що естрогени рослинного походження, зокрема ізофлавони, мають здатність пригнічувати утворення остеокластів і стимулювати активність остеобластів. Результати досліджень показують, що дієта, багата соєю, викликає ремінералізацію і збільшення мінеральної щільності кісток, додатково запобігаючи вимиванню кальцію з організму.

Що стосується атеросклерозу, то і тут було виявлено позитивний вплив фітоестрогенів. Соєві боби і соєві продукти, багаті ізофлавонами, мають множинні властивості, але, зокрема, знижують поганий холестерин і одночасно підвищують концентрацію хорошого холестерину. В результаті чого гальмується процес утворення атеросклеротичних бляшок.

Фітоестрогени і шкіра

Деякі дослідження показали, що підвищене вживання фітоестрогенів та застосування косметичних засобів з такою самою речовиною, значно уповільнює втрату колагену, покращуючи стан шкіри і зменшуючи зморшки. Однак деякі вчені налаштовані скептично і підкреслюють, що велика частина з'єднань з естрогеноподібною активністю утворюється саме в шлунково-кишковому тракті. З цієї причини очікувати омолоджувального ефекту від фітоестрогенів, нанесених на шкіру, не слід.

Фітоестрогени — це речовини, отримані з рослин, тому вони м'яко впливають на наш організм відповідно до нашого природного ритму. Однак це не змінює того факту, що вони проявляють біологічну активність, впливають на ендокринну систему і численні процеси, що відбуваються в організмі. Як правило, вони є безпечними речовинами і не несуть ризику побічних ефектів для здоров'я. Проте, якщо йдеться про серйозні гормональні порушення, перед початком приймання фітоестрогенів обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем.