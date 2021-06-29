Гінекологічний чекап: навіщо йти до лікаря, якщо нічого не болить

Гінекологічний чекап: навіщо йти до лікаря, якщо нічого не болить

Це комплексний щорічний огляд за участю гінеколога, терапевта або сімейного лікаря, ендокринолога, дерматовенеролога, мамолога.

У нашому організмі все взаємопов'язано. Робота щитовидної залози впливає на роботу яєчників. Хронічний стрес — на виникнення молочниці і сексуальний потяг. Гормональний дисбаланс — на розвиток ендометріозу і можливість завагітніти. Тому традиційного гінекологічного огляду на кріслі для сучасної активної жінки недостатньо.

Про те, навіщо проходити чекап і ходити до лікаря, коли нічого не турбує, розповіла лікарка акушерка-гінекологиня в клініці R + Medical Network Ольга Соломенко.

Переваги чекапу

Гінекологічний чекап — це комплексний щорічний огляд за участю гінеколога, терапевта або сімейного лікаря, ендокринолога, дерматовенеролога, мамолога. Чекап дозволяє:

контролювати стан жіночого здоров'я з року в рік, відстежуючи динаміку змін;

виявляти хвороби на етапі розвитку навіть у разі відсутності симптомів;

зміцнювати здоров'я, профілактуючи розвиток захворювань, особливо — у разі наявності генетичної схильності;

діагностувати і починати лікування вже наявних порушень або хвороб — нерегулярний менструальний цикл, хворобливі менструації, ендометріоз, безпліддя та ін.

Протягом життя у жінки може розвинутися рак шийки матки, міома матки, синдром передчасного виснаження яєчників, ендометріоз. Може збитися гормональний фон, утворитися функціональна кіста. Думати і говорити про такі речі не приємно. Прийнято думати "якщо у мене нічого не болить, то все нормально".

Особливості розвитку жіночих захворювань

Жінка зауважує, коли її менструальний цикл стає нерегулярним на тлі стресу. Зазначає появу свербежу в зоні зовнішніх статевих органів і збільшення вагінальних виділень у разі молочниці.

Але, наприклад, розвиток раку шийки матки на початкових стадіях відбувається безсимптомно і непомітно для жінки. Біль під час статевого акту, кров'янисті виділення між менструаціями, біль в малому тазу і в області піхви, менструальні кровотечі свідчать про прогресування хвороби.

Основним збудником раку шийки матки є вірус папіломи людини (ВПЛ) онкогенних типів. Передається ВПЛ під час сексуального контакту. І або безболісно самовидаляється з організму, або в деяких випадках провокує передракові стани, які можуть трансформуватися в рак шийки матки. У зоні ризику кожна жінка, що має захищений і незахищений секс.

Також не може жінка самостійно проконтролювати і роботу щитовидної залози. Щитовидна залоза виробляє тиреоїдні гормони, які регулюють менструальну функцію і фертильність, тобто здатність завагітніти і народити дитину. Це тироксин і трийодтиронін. Разом з яєчниками ці гормони готують дозрілу яйцеклітину до овуляції. Контролюють зростання внутрішнього шару матки, ендометрія, до якого у раз настання вагітності кріпитися ембріон. Прискорюють обмін речовин.

Щитовидна залоза виробляє тироксин і трийодтиронін під впливом тиреотропного гормону. Він синтезується в гіпофізі. Відбувається це так: гіпоталамус відправляє в гіпофіз сигнал: "недостатній рівень тироксину". Гіпофіз виробляє тиреотропний гормон. І чутлива до цього гормону щитовидна залоза піднімає рівень тироксину в організмі до потрібного показника. У разі порушення роботи щитовидної залози схема руйнується.

Тиреоїдні гормони виробляються в надмірній або недостатній кількості. Відбувається гормональний збій. Це призводить до порушення менструального циклу — менструації стають нерегулярними, хворобливими, подовжуються або коротшають. За дефіциту тиреоїдних гормонів менструації можуть і зовсім припинитися, що робить настання вагітності неможливим через відсутність овуляції і порушення обмінних процесів. У житті жінки з'являється головний біль, дратівливість, нервозність, зайва вага. Страждає не тільки репродуктивна система, але і весь організм.

Про культуру ходіння до лікаря

Гінекологічний чекап дозволяє оцінити рівень жіночого здоров'я комплексно. Перевірити роботу ендокринних залоз, органів малого таза, рівень статевих гормонів. Знайти причину нерегулярного менструального циклу, болю внизу живота, вугрової висипки, дратівливості, зниження сексуального потягу. А також зміцнити жіноче здоров'я, запобігши розвитку можливих хвороб і відхилень.

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Наприклад, можна підібрати комфортні комбіновані оральні контрацептиви, таким чином профілактуючи утворення функціональних кіст і раку яєчників. Нормалізувати рівень статевих гормонів і забути про болісні і нерегулярні менструації. За допомогою лікаря навчитися давати раду зі стресом, оскільки нервова система впливає на роботу ендокринної системи. А хронічний стрес сприяє гормональному збою.

У нашій країні культура ходіння до лікаря з профілактичною метою ще формується. Багато жінок проходять обстеження і здають аналізи тільки тоді, коли хвороба вже стала частиною їхнього життя. Або дізнаються про неї випадково, наприклад, під час профогляду. Але якщо підійти до свого здоров'я усвідомлено, багатьох хвороб можна уникнути.

Гінекологічний чекап — це не марна трата грошей, а турбота про жіноче здоров'я зараз заради здорового майбутнього.

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