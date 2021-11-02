Гормон пролактин: як його правильно здавати, що норма, а що патологія

Гормон пролактин: як його правильно здавати, що норма, а що патологія

Пролактин — важливий гормон для репродуктивного здоров'я жінок. Лікар призначає аналіз на пролактин, якщо важко завагітніти і за нерегулярної менструації.

Сам собою аналіз на пролактин досить простий, оскільки включає в себе взяття зразка венозної крові з подальшим його лабораторним дослідженням. Однак для отримання максимально точного результату треба буде правильно підготуватися і визначити з лікарем відповідний день для дослідження. Варто провести тест на рівень пролактину у разі болей у грудях і раптового припинення менструації — ціна аналізу невисока, а результати є підставою для проведення відповідного лікування.

Коли потрібна діагностика пролактину

Пролактин, відомий як лактотропний гормон, належить до групи дуже важливих пептидів. Пролактин давно припинив розглядатися як гормон, винятково відповідальний за розвиток лактації. Було виявлено, що його участь можна відзначити в імунних, репродуктивних, метаболічних, осморегуляторних процесах і навіть процесах контролю стресу.

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Рецептори пролактину присутні в молочних залозах, яєчниках, гіпофізі, серці, легенях, підшлунковій залозі, нирках, надниркових залозах, матці і в деяких зонах центральної нервової системи.

Показаннями для визначення пролактину у жінок є:

труднощі із зачаттям;

нерегулярні менструації;

біль під час статевого контакту;

підвищена чутливість молочних залоз;

ановуляторні цикли;

втрата або зниження лібідо;

виділення рідини з сосків (за відсутності лактації);

доброякісні зміни молочних залоз (мастопатія, кісти);

підозра на аденому гіпофіза (у обох статей);

головні болі і порушення зору.

У фізіологічних умовах пролактин збільшується у жінок у другому періоді менструального циклу, під час вагітності, годування грудьми, а також у обох статей в результаті фізичних навантажень, сильного стресу, на тлі гіпоглікемії і незначно з віком.

Як підготуватися до обстеження

Найрезультативніший аналіз — це двоетапний, який полягає в заборі крові вранці, а потім через годину. Однак найчастіше кров береться один раз, і цього цілком достатньо для отримання коректних даних.

Забір крові проводиться вранці натщесерце, після восьмигодинного сну і бажано до 10:00.

За два дні до здавання аналізу обов'язково виключаються будь-які фізичні навантаження, а також статеві контакти. Напередодні важливо не піддавати себе стресовим ситуаціям, оскільки будь-яке перенапруження може спотворити результати дослідження.

Найбільш підхожим часом для здавання аналізу є 3-5-й день менструального циклу. Також тест може проводитися як в лютеїновій, так і в фолікулярній фазах (за призначенням лікаря), але слід пам'ятати, що для стадій менструального циклу використовуються різні еталонні значення.

Характеристики дослідження пролактину і складності аналізу

Пролактин — гормон, який має виражений циркадний ритм, тому максимальний його викид відзначається під час нічного сну. Крім цього, гормон коливається відповідно до рівнів естрогену і прогестерону, відбувається це так: збільшення в першій фазі менструального циклу — зменшення в другій; збільшення під час вагітності — зменшення після пологів; збільшення під час годування грудьми.

У разі підвищення пролактину в періоди, коли його концентрація повинна залишатися в нормі, мається на увазі наявність гіперпролактинемії. В такому разі триває дослідження пролактину, але вже за іншою методикою — із застосуванням спеціальних препаратів. Так, спочатку проводиться забір крові для стандартного визначення рівня гормону. Після чого пацієнтка приймає препарати на основі метоклопрамида або церукала, через 60-120 хвилин проводиться повторний забір крові для визначення концентрації пролактину.

Правильна реакція організму на введення препаратів повинна полягати в підвищенні концентрації пролактину приблизно в 2-4 рази стосовно концентрації гормону до ліків. Коли збільшення концентрації пролактину в шість разів більше, то ми маємо справу з функціональною гіперпролактинемією, за якої показана специфічна терапія. А у разі помірного подвоєння або відсутності підвищення концентрації призначається подальша діагностика з метою виявлення можливої аденоми гіпофіза.

Інтерпретація результатів аналізу: норма і патологія

Норми гормону для жінок розрізняються залежно від того, в якій фазі циклу проводиться тест:

фолікулярна фаза — нижче 23 мкг/л;

лютеїнова фаза — нижче 40 мкг/л;

третій триместр вагітності — до 400 мкг/л.

У чоловіків норма пролактину — нижче 20 мкг/л.

Показники, описані нижче, можуть (але не завжди) вказувати на такі проблеми:

5-25 нг/мл — норма пролактину;

понад 25 нг/мл — нерегулярні менструації і ановуляторні цикли;

понад 50 нг/мл — повне припинення менструації;

вище 100 нг/мл — ризик пухлини гіпофіза.

Знижений рівень пролактину в крові називається гіпопролактінемією. На щастя, цей стан зустрічається досить рідко і викликаний недостатньою активністю гіпофіза.

На сьогоднішній день стандартні контрольні діапазони для багатьох лабораторних визначень не встановлені. У зв'язку з тим, що ці значення залежать від багатьох факторів, таких як вік, стать, досліджувана популяція, метод визначення, тип лабораторії і її діагностичні можливості. Тому наполегливо рекомендується, отримавши результати аналізів, не намагатися самостійно їх розшифрувати, а проконсультуватися з лікарем.

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