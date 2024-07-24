Харчування та менструація: що їсти у кожній фазі циклу, щоб полегшити симптоми

Наші самопочуття, настрій і, як наслідок, якість нашого життя залежать від гормональних змін, які відбуваються в жіночому організмі щомісяця.

Більшості з нас знайомий потяг до шоколаду та морозива, коли наближаються місячні. Але чи знаєте ви, що насправді ми можемо організувати своє харчування так, щоб підтримувати цикл протягом всього місяця.

Оскільки коливання гормонів викликають симптоми від втоми до судом протягом місяця, ви можете підтримати організм, вживаючи певні продукти, наповнені поживними речовинами, необхідними для конкретного гормонального фону. Дієтологиня Кара Шоу розповіла The Sun, як харчуватися в кожну фазу менструального циклу, щоб підтримати свій організм і полегшити симптоми менструації.

Фази менструального циклу

Здоровий менструальний цикл може змінюватись від 21 до 35 днів або до 45 днів, якщо ви підліток.

Типовий цикл можна розбити на:

Період менструації.

Проліферативна фаза, що передує овуляції.

Овуляція, коли яєчники випускають яйцеклітину в середині циклу і ви найбільш плідні.

Лютеїнова фаза, після овуляції та перед менструацією.

Менструація

Перший день циклу – це перший день менструації. Вироблення прогестерону падає, викликаючи відторгнення слизової оболонки матки, тобто кровотечу. Тиждень кровотечі може бути важким, ви можете почуватися особливо втомленою, роздутою і загалом млявою. Але є продукти, які можуть допомогти.

Залізо та цинк – важливі мінерали, які можуть бути втрачені під час менструації, особливо якщо у когось рясні виділення. Хоча м'ясо є хорошим джерелом цих мінералів, Кара каже, що морепродукти та морські овочі, такі як норі та ламінарія, також допоможуть ремінералізувати ваш організм цинком та залізом, допомогти зберегти енергію, подолати втому та підтримати імунітет.

Затримка води може бути проблемою під час менструального тижня — в животі, навколо стегон, ніг і навіть рук. Ягоди — це продукт, багатий на воду, але вони можуть сприяти відновленню правильного водного балансу, діючи як сечогінний засіб і допомагаючи підтримувати нирки.

Буряк, чорна квасоля і квасоля багаті на калій, який також допомагає регулювати баланс рідини в організмі. Будьте обережними з бобами, якщо ви не звикли їх їсти, оскільки високий вміст клітковини може посилити здуття живота.

Проліферативна фаза (дні від 7 до 14)

Харчування та менструація / Фото: Credits

Іноді її називають "фолікулярною фазою", але сюди входить і період від першого до сьомого дня.

Збільшується рівень фолікулостимуляційного гормону (ФСГ), який готує яєчники до виходу яйцеклітини, та естрогену, щоб потовщити слизову оболонку матки для розміщення яйцеклітини. У міру підвищення рівня естрогену ви, ймовірно, почуваєтеся краще, стаєте сильною, енергійною, товариською та життєрадісною.

Але з часом занадто багато естрогену може призвести до рясних менструацій, збільшення ваги та втоми, а дуже мала кількість може призвести до відсутності менструації, сухості шкіри і навіть слабкості кісток. Під час фолікулярної фази важливо підтримувати естроген, якщо його надто багато чи надто мало.

Кара рекомендує їсти продукти, багаті на фітоестрогени, такі як лляне насіння, едамаме, квасоля і бобові, органічні та ферментовані соєві продукти. Харчові продукти, багаті на фітоестрогени, можуть працювати в обох напрямках, модулюючи рівні та нормалізуючи кількість естрогенів.

Овуляція (дні від 14 до 17)

Харчування та менструація / Фото: Credits

У цей час відбувається різке підвищення рівня ФСГ, за яким іде підвищення рівня лютеїнізуючого гормону (ЛГ), що стимулює один фолікул набухати і зрештою луснути, що призводить до виходу яйцеклітини в маткову трубу. Рівень естрогену збільшується ще більше, що призводить до потовщення слизової оболонки, також підключається тестостерон. Ви можете помітити збільшення статевого потягу.

У деяких жінок овуляція може супроводжуватися такими симптомами, як судоми та болісність грудей. Деякі люди можуть бути більш чутливими до змін гормонів, ніж інші. Легкі спазми під час овуляції цілком нормальні. Однак усе, що викликає занепокоєння, має бути обговорено з лікарем.

У час, коли рівень естрогену досягне піку, переконайтеся, що в організмі багато клітковини та поживних речовин, які підтримують здорову детоксикацію. Щоб підтримувати кліренс естрогену, нам потрібна достатня кількість клітковини, щоб забезпечити достатню кількість дефекацій.

Якщо у когось закреп, естроген може рециркулювати та сприяти підвищенню рівня. Подумайте про велику кількість овочів, приготовлених на пару, з акцентом на овочі сімейства хрестоцвітих, такі як броколі, цвітна капуста, листова капуста та капуста качан.

Судоми в цей період можна полегшити, якщо в раціоні будуть присутні омега-3 та магній. Омега-3 допомагає боротися із запаленням, а магній допомагає розслабити гладкі м'язи, полегшуючи біль. Отримуйте магній із темно-зелених листових овочів, насіння конопель, мигдалю та смачного темного шоколаду. Лосось, скумбрія, сардини, оселедець та анчоуси – деякі з жирних риб, які містять омега-3.

Омега-3 підтримують овуляцію за допомогою різних механізмів, зокрема здоров'я та структуру фолікулів яєчників, збільшення маткового кровотоку та вироблення цервікального слизу. Жирна риба — чудове джерело корисних жирів, які є основою наших гормонів — вона буквально зроблена з жирів.

Якщо у вас бувають чутливі груди десь у середині циклу, це може бути ознакою того, що у вас мало йоду. Він допомагає протистояти схильності естрогену викликати запалення у тканинах молочної залози.

Йод можна отримати з тріски, морепродуктів та таких продуктів, як водорості.

Лютеїнова фаза (дні від 17 до 28)

Харчування та менструація / Фото: Credits

Рівень прогестерону збільшується (і естрогену, хоч і менше, ніж до овуляції), що підтримує організм у готовності до вагітності.

Але щойно стає зрозуміло, що вагітності немає, рівень обох гормонів знижується, що запускає менструацію.

За словами Кари, щоб зменшити симптоми ПМС, такі як здуття живота, жінкам необхідно включати до свого раціону багато продуктів, багатих на калій, таких як селера, квасоля, пастернак, картопля і кокосова вода.

Вуглеводи — ваші друзі цього тижня, і навіть якщо ви почуваєтеся важче, ніж зазвичай, розумно не нехтувати продуктами, багатими на вуглеводи. Не пропускайте вуглеводи на цьому етапі, оскільки вони потрібні для підтримки рівня серотоніну і гарного настрою. Подумайте про складні вуглеводи, такі як коренеплоди, нут і цільнозерновий рис.

Ці вуглеводи з високим вмістом клітковини допомагають приборкати голод і уникнути різких стрибків та різких спадів енергії, які можна отримати за допомогою простих вуглеводів (білий хліб, макарони, випічка).

Щоб підтримувати гормони в нормі, Кара пропонує мінімізувати вживання ультраоброблених продуктів. Замість чипсів вибирайте їх менш оброблені аналоги; приготовлена картопля. Це допомагає підтримувати гормони та живити організм.

Безсоння або загальна відсутність сну – поширений симптом до початку менструації. Якщо ви страждаєте на безсоння на цьому етапі циклу, збільште споживання продуктів, багатих на триптофан, таких як індичка, банан і молочні продукти, щоб підтримати вироблення мелатоніну.

Мелатонін є життєво важливим гормоном у циклі сну та неспання, і його рівень природно вищий вночі, що допомагає нашому організму відчувати сонливість.

Нерідко ласуни починають проявляти себе незадовго до менструації. Але Кара каже, що такі симптоми ПМС, як прищі, занепад сил, зміни настрою та дратівливість, посилюються продуктами з високим вмістом цукру.

Зазвичай, потреба в цукрі та шоколаді може бути викликана тим, що в цей час організму потрібно більше вуглеводів, а також для підтримки вироблення серотоніну, нашого нейромедіатора хорошого самопочуття. Потяг до шоколаду також може означати підвищену потребу в магнії та міді.

Не зводьте до мінімуму вуглеводи в цей час, просто переконайтеся, що вони збалансовані білком та клітковиною. Там, де це можливо, вибирайте поживні закуски, такі як 70-відсотковий темний шоколад. Якщо ви дійсно хочете перекусити солодким, робіть це після їжі, а не натще, що зведе до мінімуму вплив на рівень цукру в крові.

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