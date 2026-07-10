Як естроген впливає на мозок жінки: пам’ять після менопаузи

Як естроген впливає на мозок жінки / © Credits

Реклама

Питання пам’яті після менопаузи довгий час залишалося складним і навіть трохи табуйованим. Зміни концентрації, епізоди «забудькуватості» чи відчуття туману у голові часто списували на втому чи вік.

Втім, нові наукові дані показують, що усе значно серйозніше. Дослідники припускають, що жіночий мозок може бути особливо чутливим до втрати естрогену — гормону, який відіграє важливу роль у роботі пам’яті та регуляції емоцій, про це розповіло видання Women`s Health.

Згідно зі статистикою, майже дві третини людей із хворобою Альцгеймера у США — жінки, та більшість із них перебувають у постменопаузі. Хоча раніше це пояснювали більшою тривалістю життя жінок, нові дослідження відкривають інший можливий механізм.

Реклама

Що виявили вчені

Дослідження, опубліковане в журналі Aging Cell, вивчало молодих і старих самців і самиць мишей. Вчені звернули увагу на вплив втрати естрогену, старіння та статі на позаклітинний матрикс (ECM) у мозку. Саме ECM — це мережа молекул, яка заповнює простір між клітинами мозку та становить близько 20% його об’єму. Вона відіграє ключову роль у формуванні пам’яті, розвитку мозку та комунікації між нейронами.

Дослідники виявили, що втрата естрогену, вік і жіноча стать пов’язані з порушеннями у роботі цього матриксу у гіпокампі — ділянці мозку, яка відповідає за консолідацію пам’яті та зв’язок емоцій зі спогадами.

Це перше дослідження, яке аналізує вплив втрати естрогену саме на позаклітинний матрикс. Втім, важливо враховувати, що це доклінічне дослідження, проведене на мишах, тому для підтвердження результатів потрібні подальші досліди на людях.

Жіночий мозок реагує на втрату естрогену

Причина може бути у самій біології мозку, бо у ньому є рецептори естрогену. Жіночий мозок усе життя використовує естроген як частину своєї роботи. Коли його рівень падає, це неминуче змінює функціонування.

Реклама

Хоча чоловіки також мають естроген, жіночий мозок значно залежніший від нього. Естроген підтримує пам’ять і регулює настрій, тому його зниження може послаблювати захисні механізми мозку та підвищувати ризик вікових когнітивних змін.

Зниження естрогену може впливати на порушення роботи позаклітинного матриксу, що, своєю чергою, впливає на когнітивні порушення, характерні для хвороби Альцгеймера. Саме дисфункція ECM може пояснювати підвищену чутливість жінок до втрати естрогену у процесі старіння.

«Туман у голові»

Важливо розрізняти тимчасові симптоми та серйозні когнітивні зміни. «Туман у голові», забудькуватість і труднощі з концентрацією під час перименопаузи — часто є тимчасовими та зворотними станами, які не є ознакою деменції. Водночас стійке та значне зниження когнітивних функцій може бути пов’язане з підвищеним ризиком деменції у майбутньому.

Гормональна терапія

Питання гормональної замісної терапії залишається складним і неоднозначним. Не можна просто припустити, що додавання естрогену автоматично запобігає деменції. Деякі епідеміологічні дослідження демонструють покращення пам’яті у жінок, які приймають естроген після менопаузи, але наразі немає конкретних досліджень, які б це підтверджували.

Реклама

Потрібні клінічні дослідження, щоб чітко зрозуміти користь, ризики та оптимальне застосування гормональної терапії для профілактики когнітивних порушень, пов’язаних із хворобою Альцгеймера.

Результати дослідження для жінок

Головна ідея дослідження — важлива, навіть трохи заспокійлива, що когнітивні зміни під час перименопаузи та менопаузи не є «вигадкою». Водночас поки що немає остаточної відповіді, чи допоможе гормональна терапія саме мозку. Проте для кісток і серцево-судинної системи її переваги вже підтверджені.

Варто звертати увагу на спосіб життя, а саме, підтримувати здорову вагу, регулярно рухатися, не курити та не зловживати алкоголем, адже ці фактори мають доведений вплив на здоров’я мозку. Якщо ж розглядати гормональну терапію, то варто обговорювати це індивідуально з лікарем.

Це дослідження — ще один крок до розуміння того, як сильно гормони впливають на мозок жінки. Воно не дає остаточних відповідей, але змінює саму ідею, що когнітивні зміни після менопаузи — це не уява та не «вікова норма», а складний біологічний процес, який лише починають вивчати вчені.

Реклама

Новини партнерів