Як поговорити з донькою про першу менструацію

Реклама

Багато батьків постають перед труднощами, коли настає час першої розмови про менструацію. Це нормально відчувати невпевненість або легке збентеження. Але саме така розмова дає дитині знання та впевненість, що її тіло природно змінюється і вона завжди може звернутися за підтримкою, про це розповіло видання SheKnows.

Середній вік першої менструації — близько 12 років, але вона може початися й у 10, і навіть у 15 років. Перші ознаки, як от розвиток грудей та стрибки росту, з’являються приблизно за два роки до початку циклу. Тож експерти радять починати розмову приблизно у 9–10 років.

Як почати розмову

Виберіть затишне місце, наприклад, за обідом або вечерею, коли дитина почуватиметься комфортно. Почніть з простого, наприклад, із фрази «Я хочу поговорити про зміни у твоєму тілі, які відбуватимуться у підлітковому віці. Що ти вже знаєш про місячні?»

Реклама

Не бійтеся визнавати незручність, наприклад, можна сказати «Я знаю, що це може бути трохи дивно, але мені важливо, щоб ми разом це обговорили». Простота, відкритість і підтримка — ключ до успіху.

Важливі теми для першої розмови про менструацію

Основи менструації. Поясніть, що таке місячні, коли вони зазвичай починаються та що відчуває організм фізично та емоційно. Використовуйте прості слова, без складної медичної термінології. Засоби гігієни. Розкажіть про прокладки, тампони, менструальні трусики, чаші та диски. Покажіть приклади, поясніть, як користуватися простішими варіантами та підкресліть, як часто потрібно міняти засоби. Менструація — нормальне явище. Менструальний цикл — це природний перехід у новий етап життя. Ніяких страшних наслідків немає, це абсолютно природно. Що може бути ненормально. Якщо дитина відчуває сильний біль, слабкість, рясну чи дивного кольору кровотечу, необхідно звертатися до педіатра чи гінеколога. Також важливо спостерігати за затримками чи нерегулярністю циклу, бо перші два роки це нормальна зміна, після чого цикл зазвичай стабілізується. Гігієна під час менструації. Носіть легкий одяг що дихає, підмивайтеся водою, використовуйте туалетний папір і засоби гігієни. Ведення щоденника циклу. Додатки для відстеження менструації чи фізичний календар допоможуть помітити нерегулярності та підготуватися до наступного циклу. Підтримка та запитання. Дитина має знати, що може завжди звернутися до вас із запитаннями чи сумнівами. Порадьте ресурси для самостійного ознайомлення. Підготуйте «екстрений комплект» для школи, там мають бути вологі серветки, засоби гігієни, запасні трусики та одяг.

Після початку циклу можна поступово обговорювати сексуальне здоров’я та профілактику вагітності, але основне — це відкрита, безоцінкова комунікація.

Перша менструація — не привід для страху. Завдяки правильній підготовці дитина розуміє, що зміни у її тілі природні та нормальні. Ваша відкрита підтримка, прості пояснення та готовність відповідати на будь-які запитання закладають фундамент впевненості, який залишиться на все життя.