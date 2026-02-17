Як полегшити менструальні спазми / © Credits

Менструальні спазми виникають через скорочення матки — м’язового органу, який викидає ендометрій — внутрішню оболонку матки, під час менструації. Цей процес стимулює виділення простагландинів — хімічних речовин, які викликають біль та скорочення. Видання Cleveland Clinic зібрало поради, які дійсно допомагають.

Важливо пам’ятати, що це нормально відчувати дискомфорт, але за надмірного болю чи інших симптомах варто звернутися до лікаря.

Тепло допомагає м’язам розслабитися

Якщо болить спина після тренування, ви кладете грілку, тут ідея така ж і для менструальних спазмів. Грілка чи спеціальні наклейки-термопакети допомагають зменшити скорочення матки та полегшують біль.

Легка фізична активність

Тренування під час менструації можуть здатися останньою річчю, яку хочеться робити. Але рух стимулює виділення ендорфінів — природних знеболювальних і антистресових гормонів. Корисні види активності:

прогулянки

плавання

розтяжка та йога

легке кардіо навантаження

Теплі напої

Чай, кава без кофеїну чи тепла вода з медом можуть створювати відчуття комфорту. Наукових доказів їхньої ефективності немає, але якщо це допомагає вам краще почуватися, сміливо пийте.

Правильне харчування

Деякі продукти сприяють запаленню чи підвищують рівень естрогену, а це може посилювати спазми. Додайте до раціону:

цільнозернові продукти

зелені листові овочі

горіхи та ягоди

яблука

достатньо води

Антиоксиданти зменшують запалення, а клітковина допомагає виводити зайвий естроген з організму.

Безрецептурні ліки

Протизапальні препарати блокують простагландини та зменшують скорочення матки. Якщо ібупрофен протипоказаний, можна спробувати інші препарати.

Чого варто уникати

БАДи та харчові добавки часто не регулюються і можуть викликати небажані ефекти чи взаємодіяти з ліками.

Наприклад, звіробій може збільшити кровотечу.

Перед прийманням будь-яких добавок варто порадитися з лікарем.

Коли звернутися до лікаря

Менструальні болі зазвичай тривають 2–3 дні з початку менструації. Якщо спазми:

Починаються раніше чи тривають довше

Супроводжуються сильною кровотечею, коли прокладку потрібно міняти частіше ніж раз на дві години

Не знімаються звичайними ліками

У такому випадку варто пройти обстеження. Можливо, причина — ендометріоз або інші медичні стани.

Менструальні спазми — звичайна річ, але вони не повинні руйнувати ваш день. Тепло, легкі вправи, теплі напої та правильне харчування — перевірені способи полегшити біль. Якщо дискомфорт сильний чи незвичний, не соромтеся звернутися до лікаря. Ваше здоров’я та комфорт завжди на першому місці.