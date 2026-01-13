Як запобігти дріжджовим вагінальним інфекціям, які загострюються в холодну пору року

Жінка в білих трусах / © Credits

Дріжджові вагінальні інфекції в розпал зими загострюються. Експерти Woman`sWorld пояснюють, чому це відбувається і як зупинити їх на ранніх стадіях.

Холодними місяцями люди схильні залишатися вдома, часто з сухими системами опалення, та в більш обтислому та такому, що менше дихає, одязі, який затримує тепло та вологу. Також відіграють роль несезонні фактори, включаючно з вживанням антибіотиків, гормональними змінами та навіть змінами в раціоні. Якщо ви одна з тих, хто звертається до лікаря, щоб зупинити свербіж, експерти зібрали для вас найкращі поради з профілактики.

Що ж таке дріжджова інфекція

Кожна жінка має те, що вчені називають вагінальним мікробіомом, своєрідною міні-екосистемою бактерій, грибків та інших мікробів, які живуть у піхві та відіграють вирішальну роль у підтримці нашого здоров’я. Дріжджова інфекція виникає, коли відбувається надмірне розмноження Candida, грибка, який зазвичай існує у піхві в невеликих кількостях. Вона стає проблематичною, коли швидко розмножується, порушуючи баланс вагінального мікробіому та викликаючи неприємні симптоми, такі як свербіж, печіння та густі виділення.

Якщо у вас є або ви підозрюєте дріжджову інфекцію, зверніться до лікаря. Хоча сам стан відносно нешкідливий, симптоми можуть перетинатися з більш серйозними проблемами, а хронічні інфекції можуть сигналізувати про основне захворювання, таке як діабет 2 типу. Ваш лікар може запропонувати найкращі варіанти лікування, такі як рецепт на протигрибковий препарат.

Звичайно, більшість із нас погоджується, що профілактика — найкращі ліки, тому продовжуйте читати поради щодо зупинки свербіння, перш ніж воно почнеться.

4 способи, схвалені лікарями, запобігання дріжджовим інфекціям

Перейдіть на бавовняну білизну

Коли команда Університету Колорадо вирішила з’ясувати, чи існує зв’язок між стрингами та дріжджовими інфекціями, носіння стрингів було виправданим — принаймні тих, що виготовлені з бавовни. Незалежно від стилю трусиків, жінки, які носили варіанти з синтетичної тканини, були більш схильні до дріжджових інфекцій. Теорія полягає в тому, що тепло та волога можуть затримуватися в синтетичному матеріалі, сприяючи надмірному росту дріжджів.

Варто зазначити: є також дослідження, які показують, що жінки, які часто носять колготки та тісний одяг, частіше хворіють на дріжджові інфекції, що має сенс, оскільки тісний одяг також може затримувати тепло та вологу навколо тіла.

Розгляньте пробіотики, придатні для піхви

Дослідження Вашингтонського університету показало, що використання пробіотиків на додачу до стандартного протигрибкового лікування дріжджів за рецептом знижує рівень рецидивів на 66 відсотків.

Пробіотики можуть допомогти відновити вагінальний мікробіом корисними бактеріями, головним чином штамами Lactobacillus, які контролюють ріст дріжджів. Ці корисні бактерії виробляють молочну кислоту, яка підтримує рН піхви на оптимальному рівні, несприятливому для їх надмірного росту. Вони також виробляють антимікробні речовини, які безпосередньо пригнічують дріжджі. Поговоріть про це зі своїм гінекологом, можливо, вам призначать один із таких препаратів.

Обмежте споживання цукру

Хоча вживання печива або шоколадного батончика не матиме прямого впливу на ваш вагінальний мікробіом, дріжджі живляться цукром. Коли рівень цукру в крові часто підвищується або залишається хронічно підвищеним, дріжджі бенкетують.

Проста стратегія, яка допоможе знизити рівень цукру незалежно від того, що ви їсте: намагайтеся з’їсти кілька шматочків овочів і білка, перш ніж насолоджуватися солодощами або рафінованими вуглеводами з високим вмістом цукру, і уникайте вживання цукру або оброблених вуглеводів натщесерце. Якщо у вас переддіабет або діабет, ваша піхва подякує вам за співпрацю з лікарем, щоб знайти дієту або інше лікування.

Виберіть найкращий лубрикант

Дослідження 2013 року продемонструвало нижчий ризик дріжджових інфекцій під час використання лубрикантів на водній основі порівняно з лубрикантами на масляній основі. Новіші дослідження показали, що не всі лубриканти на водній основі однакові. Тому шукайте на етикетках напис «низька осмоляльність». Силіконові лубриканти також, зазвичай, мають низьку осмоляльність.

Суть профілактики дріжджових інфекцій

У нас є багато варіантів, коли справа доходить до запобігання свербежу та печінню, спричиненим надмірним ростом дріжджів. Якщо ви часто стикаєтеся з цією ситуацією, зверніться до лікаря. Було виявлено, що лікування рецептурним протигрибковим препаратом дозволяє понад 90 відсоткам жінок, які ризикують рецидивувати, залишатися без дріжджової інфекції!