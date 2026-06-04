Як зупинити припливи: 7 охолоджувальних хитриків, які швидко діють і схвалені лікарями

Жінка середнього віку / © Credits

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Припливи є одним з найпоширеніших і найнеприємніших симптомів перименопаузи та менопаузи. Але існує безліч простих, перевірених способів швидко охолодитися.

Woman`s World зібрав усе, що вам потрібно знати про те, як швидко зупинити припливи, а також про ефективні стратегії, щоб запобігти їх повторній появі.

Що таке приплив

Припливи є частиною групи симптомів, які лікарі називають вазомоторними, або ВМС. Вони відчуваються як раптовий, інтенсивний жар, який зазвичай починається в центральній частині тіла, наприклад, у центрі тулуба або грудей жінки, і поширюється на шию, обличчя та голову, пояснює акушерка-гінекологиня, докторка медичних наук Дженніфер Ештон. Припливи можуть супроводжуватися рясним потовиділенням, почервонінням, гіперемією (чи без неї), а також можуть бути пов’язані з ознобом.

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Вони вражають до 80 відсотків жінок середнього віку. До поширених симптомів припливів належать:

раптовий приплив жару

почервоніння

потовиділення

прискорене серцебиття

озноб після припливів

нічна спітнілість, яка порушує сон (коли виникає вночі)

Що викликає припливи

Коливання рівня гормонів провокує припливи. У мозку є ділянка, яка діє як внутрішній термостат, і якщо організм не виробляє достатньо естрогену, цей термостат починає працювати з перебоями, каже Лорен Штрайхер, докторка медичних наук, клінічна професорка з акушерства та гінекології. Власне, через зниження рівня естрогену термостат тіла виходить з ладу, і воно думає, що потрібно нагріватися, хоча це не так.

Як швидко зупинити припливи

Коли накриває хвиля спеки, вам негайно потрібне полегшення. Ці рекомендовані лікарями поради допомагають за лічені хвилини позбутися цього неприємного симптому менопаузи:

Промийте зап’ястя холодною водою. Там розміщені точки пульсу, де кровоносні судини пролягають близько до шкіри, тому прохолодна вода майже миттєво приносить полегшення. Також можна прикласти лід або холодний компрес до зап’ясть, скронь, потилиці або за колінами, щоб швидко зупинити припливи.

З’їжте м’ятну цукерку. Дослідження показують, що ментол обманює вашу нервову систему, створюючи відчуття прохолоди зсередини. Хоча сама м’ята не холодна, вона містить білок, який активує в мозку сигнали, щоб передати відчуття холоду.

Візьміть вентилятор. Невеликий вентилятор або розпилювач води, які можна покласти до сумки — це швидкий спосіб полегшити припливи. Сухе рухоме повітря майже миттєво випаровує піт.

Попийте холодну воду. Холодна вода може трохи знизити температуру тіла, що допоможе, якщо у вас стався приплив.

Охолодіть шию. Дослідження показало, що охолодження шиї дозволяє відвести вдвічі більше тепла, ніж охолодження обличчя. Охолоджувальний шарф, наповнений гранулами, які вбирають воду, може швидко зупинити припливи та забезпечити комфорт протягом кількох годин.

Подихайте в ритмі. Повільне, рівномірне дихання швидко заспокоює нервову систему. Намагайтеся робити шість вдихів на хвилину. Дослідники виявили, що виконання цієї вправи протягом 15 хвилин двічі на день призвело до зниження припливів на 52 відсотки.

Понюхайте лаванду. Дослідження, опубліковане в журналі «Додаткова терапія у клінічній практиці», свідчить, що ефірна олія лаванди, нанесена на зап’ястя або вдихана, може полегшити симптоми завдяки заспокійливому впливу на нервову систему. Тримайте в сумці флакончик з олією лаванди, щоб швидко зупинити припливи.

Ефективні стратегії запобігання припливам

Щоб зменшити частоту цих неприємних симптомів, спробуйте такі науково обґрунтовані методи боротьби з припливами:

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Їжте більше едамаме. Дослідження щодо менопаузи показали, що у жінок, які дотримувалися рослинного раціону з вживанням пів склянки соєвих бобів щодня протягом трьох місяців, спостерігалося зниження частоти припливів на 79 відсотків. Соя багата на фітоестрогени — рослинні сполуки, що імітують дію естрогену.

Заварюйте чай із шавлії. У восьмитижневому швейцарському дослідженні жінки, які щодня вживали екстракт свіжої шавлії, спостерігали зменшення припливів на 79 відсотків, а найсильніші припливи повністю зникли.

Спробуйте магній. Дослідники виявили, що вживання 400 мг оксиду магнію щодня зменшило припливи на 41 відсоток за чотири тижні. Для жінок, які переживають менопаузу, магній відіграє важливу роль у полегшенні вазомоторних симптомів, як-от припливи та нічна пітливість.

Розгляньте клопогон чорний. Дослідження показало, що приймання добавок із цією квітковою рослиною зменшуе припливи на 71 відсоток.

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Практикуйте усвідомленість. Згідно з дослідженням, у жінок, які протягом восьми тижнів практикували методи зниження стресу на основі усвідомленості, вазомоторні симптоми зменшилися на 67 відсотків.

Коли звернутися до лікаря

Якщо припливи заважають вашому сну, роботі або знижують якість життя, зверніться до лікаря. Гормонозамісна терапія (яка зараз називається менопаузальною гормональною терапією, або МГТ) залишається найефективнішим методом лікування.

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