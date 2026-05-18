Які обстеження потрібні жінці після 45 років: менопауза без страху

Які обстеження потрібні жінці після 45 років / © Credits

Реклама

Сучасний підхід до менопаузи — це не тільки боротьба з припливами чи безсонням, а повноцінна медична перевірка, яка допомагає попередити остеопороз, тромбози, серцево-судинні проблеми та гормональні порушення.

Онкохірургиня вищої категорії та пластична хірургиня Оксана Гаращенко розповіла, що у період менопаузи жінка має проходити комплексне обстеження, а не фокусуватися лише на симптомах.

Сучасна медицина поступово змінює ставлення до менопаузи. Те, що роками замовчувалося чи подавалося як «нормальні вікові зміни», сьогодні розглядають як період, коли організм дуже потребує уваги.

Реклама

Після 45–50 років у жіночому тілі починаються масштабні зміни, наприклад, знижується рівень естрогену, змінюється щільність кісток, сповільнюється обмін речовин, підвищується ризик серцево-судинних захворювань і змінюється робота ендокринної системи.

І хоча багато жінок концентруються лише на зовнішніх симптомах, як от припливах, наборі ваги чи змінах настрою, лікарі наголошують, що найважливіше у цей період часто відбувається «тихо», без очевидних сигналів організму.

Чекап у менопаузі — обов’язковий

За словами Оксани Гаращенко, жінка у період менопаузи має проходити комплексне обстеження, яке допомагає оцінити стан кісткової системи, судин, гормонального фону, ризики тромбозів і загальний метаболічний стан організму.

Менопауза — це не окрема проблема, а період, коли змінюється робота багатьох систем одночасно. Саме тому сучасне обстеження включає не один аналіз, а цілий профілактичний комплекс.

Реклама

Кістки . Один із найважливіших напрямків обстеження — стан кісткової тканини. Після зниження рівня естрогену кістки значно швидше починають втрачати щільність. Це підвищує ризик остеопорозу, тріщин, компресійних переломів і переломів шийки стегна. Саме переломи стегнових кісток лікарі вважають одними з найнебезпечніших наслідків вікових змін у жінок.

Гормони та ендокринна система . Ще один ключовий етап чекапу — оцінка гормонального та ендокринного стану. У менопаузі змінюється робота щитоподібної залози, репродуктивної системи, обміну глюкози та жирового метаболізму. Саме тому лікарі рекомендують контролювати гормональні показники, біохімічні аналізи крові, рівень цукру, ліпідний профіль і функцію печінки та нирок. Такі зміни часто впливають не лише на самопочуття, а й на ризики серцево-судинних захворювань.

Судини. У період менопаузи зростає ризик варикозу, судинних змін, порушення кровообігу та тромбозів. Саме тому, за словами лікарки, необхідно обстежувати судини та оцінювати схильність організму до тромбоутворення. Це дуже важливо перед гормональною терапією, за надмірної ваги, малорухливому способові життя та наявності серцево-судинних факторів ризику.

Менопауза більше не вважається періодом «втрати жіночності». Навпаки — це етап, коли жінка може переосмислити турботу про себе та поставити власне здоров’я у пріоритет. Головна мета медицини сьогодні — не просто лікувати наслідки, а допомогти жінці пройти цей етап здорово, активно та без страху перед власним віком.

Новини партнерів