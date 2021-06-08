Інтимна гігієна під час вагітності і після пологів: основні правила

Дізнайтеся, як правильно дотримуватися інтимної гігієни під час вагітності та в післяпологовому періоді.

Жінки, які очікують дитину, повинні знати, що під впливом гормональних змін, що відбуваються в їхньому організмі в цей винятковий час, вони більш схильні до інтимних інфекцій. Наслідком цього є не тільки дискомфорт, який відчуває майбутня мама, але і ризик для здоров'я малюка. Тому, якщо ви чекаєте на дитину, вам просто необхідно забезпечити особливий догляд за своїм тілом.

Правила інтимної гігієни під час вагітності

Під час вагітності слід дотримуватися особливої обережності щодо інтимної гігієни. Очікування малюка — це період, коли в жіночому організмі відбувається гормональний переворот, а підвищена концентрація естрогену і прогестерону змінює pH піхви з кислого на лужний. Такі зміни pH благотворно впливають на життєдіяльність патогенної мікрофлори і підвищують ризики розвитку інтимної інфекції.

З цих причин інтимна гігієна і всі процедури, спрямовані на підтримання чистоти, дуже важливі під час вагітності. Тому фахівці наполегливо рекомендують дотримуватися таких правил:

проводити гігієну статевих органів двічі на день;

використовувати спеціальні засоби інтимної гігієни, в ідеалі — призначені для вагітних;

не використовувати для миття занадто гарячу або холодну воду;

під час миття інтимної зони дотримуватися правильного напрямку спереду назад (від піхви до анального отвору). Таким чином мінімізується ризик перенесення небезпечних бактерій в зону статевих органів;

після душу ретельно витерти зону статевих органів чистим сухим рушником. Для цієї мети гінекологи рекомендують придбати одноразові паперові рушники.

Ось ще кілька порад, до яких варто дослухатися, особливо під час вагітності:

за можливості виключити відвідування громадських туалетів;

носити з собою спеціальні серветки для інтимної гігієни. Вони стануть в пригоді під час подорожей або після відвідування громадського туалету;

звести до мінімуму відвідування басейну;

під час використання щоденних прокладок міняти їх якомога частіше;

не використовувати дезодоранти і ароматичні креми для інтимної гігієни.

Під час вагітності посилюється робота сальних і потових залоз, що призводить до більш інтенсивного, ніж зазвичай, потовиділення. Тому жінка також повинна звертати увагу на свій одяг, особливо нижню білизну, яка повинна бути з натуральних, делікатних і повітряних матеріалів, наприклад, бавовни або шовку.

Інтимна гігієна після пологів

У післяпологовий період жінці як ніколи слід подбати про інтимну гігієну. Підтримка чистоти інтимних зон запобігає зростанню бактерій і допомагає уникнути інфекцій.

Основні правила післяпологової гігієни дуже прості: мити область промежини якомога частіше — після кожного відвідування туалету. Водночас необхідно використовувати тільки засоби для інтимної гігієни або кип'ячену воду з додаванням антисептичного розчину (якого саме, підкаже лікар-гінеколог).

Гігієна інтимних зон жінки, особливо після пологів, повинна бути дуже делікатною. Не рекомендують миловмісні препарати через їх пілсушувальну дію. Також слід уникати будь-якої косметики, що містить ароматизатори та барвники, оскільки їхнє використання викликає алергію.

Як вибрати засіб для інтимної гігієни

Дотримання принципів правильної інтимної гігієни особливо важливо як для вагітних, так і для жінок в післяпологовому періоді. Одне з правил — використовувати правильні засоби, що знімають подразнення, що мають протизапальні властивості і відповідний pH (3,8-4,5). Важливо пам'ятати, що такі засоби обов'язково повинні містити молочну кислоту, яка зміцнює природну бактеріальну флору, відновлює правильний pH і знижує ризик зараження.

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pH інтимної зони під час вагітності змінюється з кислого на лужний, що означає підвищений ризик розвитку бактеріальних і грибкових інфекцій. З цієї причини найбільш важливим компонентом рідини, використовуваної під час вагітності, є молочна кислота, яка допомагає відновити кисле середовище. У хорошій рідини також повинні бути інгредієнти з антибактеріальними і заспокійливими властивостями, такі як шавлія, подорожник, ромашка, кора дуба або календула. Добре, якщо такий засіб додатково буде містити заспокійливий алантоїн, D-пантенол і гіалуронову кислоту.

Потрібно звернути увагу, що засоби для інтимної гігієни, що містять саліцилову кислоту або фруктову, також триклозан і фторид, можуть чинити негативний вплив на мікрофлору піхви і навіть бути токсичними для дитини. Крім цього, бажано вибирати засоби, де відсутні штучні барвники, консерванти, парабени, похідні формальдегіду і передусім подразнювальний компонент SLS (лаурилсульфат натрію).

Пам'ятайте, правильна інтимна гігієна — це турбота не лише про себе, а й про здоров'я своєї дитини.

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