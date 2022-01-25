Інтимна контурна пластика: кому потрібна естетична гінекологія та які проблеми вона вирішує

Сучасна жінка бажає бути не тільки здоровою, а й красивою, до того ж для неї має значення не тільки привабливе доглянуте обличчя, пишні волосся та гарна фігура... Інтимні органи не виняток! Адже від їхнього стану залежить не тільки жіноче здоров'я, а й якість сексуального життя пари, що дуже важливо.

Для того, щоб жінка відчувала свою привабливість, сексуальність, впевненість і комфорт в інтимному житті, існує естетична гінекологія, яку умовно можна розділити на інтимну пластичну хірургію та інтимну контурну пластику. Про те, чим відрізняються ці види естетичної гінекології та докладніше про інтимну контурну пластику розповіла лікарка-гінекологиня Житомирського медичного центру "Медібор" Людмила Невмержицька.

Якщо інтимна пластична хірургія проводиться за допомогою скальпеля та анестезії, наприклад, у разі випадіння статевих органів (перинеопластика), або коли потрібно змінити форму малих статевих губ (лабіопластика), то інтимна контурна пластика проводиться без скальпеля, наркозу та антибіотиків, за допомогою філерів, власної плазми та ниток.

Для чого вводиться філер?

Суть інтимної контурної пластики - у додаванні об'єму в ті зони, де його не вистачає. Наприклад, для збільшення об'єму статевих губ, під час обвисання шкіри, що буває після різкого схуднення або внаслідок вікових змін. В зону вульви чи піхви вводиться філер (субстанція з гіалуронової кислоти), який відновлює природні форми. У разі стресового нетримання сечі легкого ступеня (коли людина піднімає щось тяжке чи кашляє, і водночас неконтрольовано виділяється сеча), у разі зяяння уретри спеціаліст вводить філер навколо уретри, і отвір стає вужчим. Завдяки філеру можна зробити більш вузьким і вхід до піхви. Така маніпуляція актуальна після пологів або у разі вродженої надмірної здатності тканин до розтягнення.

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Філер можна використовувати і для підвищення сексуальних відчуттів жінки. Ідеться про так звану елонгацію капюшона клітора або аугментацію точки G. Тобто філер вводиться в зону клітора або в точку G, яку ще називають "кнопкою задоволення", це збільшує їхні розміри, і під час статевого акту названі зони краще стимулюються. Точка G розташована на передній стінці піхви за лоном, але в атласі анатомії ви її не знайдете, і сам факт існування цієї точки - тема багатьох дискусій. Але чимало жінок використовують таку послугу. Хоча для досягнення оргазму однієї стимуляції точки G недостатньо, потрібен настрій, бажання та певні суб'єктивні відчуття.

Як омолоджує плазмоліфтинг?

Плазмоліфтинг - це ін'єкції з плазми власної крові жінки, збагаченої тромбоцитами. Ін'єкції вводяться в проблемні зони тіла, зокрема в інтимні зони. Оскільки це власна плазма жінки, тому повністю відсутній ризик інфікування та гарантована 100-відсоткова біологічна сумісність із власними тканинами пацієнта.

Плазмоліфтинг ще називають безопераційним ін'єкційним омолодженням. Суть методу в тому, що мікроін'єкції власної плазми стимулюють вироблення організмом власної гіалуронової кислоти та колагену. Препарат вводиться в зону геніталій (клітор, піхву, статеві губи, шийку матки). Ін'єкції сприяють швидшому загоєнню та регенерації тканин, тому є актуальними у разі мікротріщин, сухості, рубцевих змін. Крім того, процедура дуже ефективна у разі відчуття дискомфорту в зоні інтимних органів, тому що відновлює і зволожує, підвищує еластичність, пружність, чутливість та сексуальність жінки. Після процедури зникають запалення, свербіж, печіння слизової, підтягуються тканини вульви. Жінка почувається більш сексуальною та молодшою. Плазмоліфтинг проводять один раз на 10-30 днів, необхідно 5-6 процедур.

Які переваги тредліфтингу?

Тредліфтинг - це підтягування тканин вульви за допомогою розсмоктувальних ниток. Мезонитки дуже тоненькі, як волосиночки, 10-20 ниточок вводяться під шкіру ін'єкційною голкою, і формується так званий каркас для тканин вульви. Нитки потім розсмоктуються, не залишаючи слідів, і навколо них утворюється власний колаген. За рахунок цього шкіра розрівнюється, підтягується і трошки освітлюється. Нитки розсмоктуються через 6-8 місяців, а ефект підтяжки зберігається до 2 років. Перед процедурою наноситься спеціальний знеболювальний крем, який "гасить" неприємні відчуття, якщо вони виникають.

Як відбілити шкіру статевих органів?

Наразі широкої популярності (і в жінок, і в чоловіків) набуло відбілювання (освітлення) шкіри статевих органів, внутрішньої поверхні стегон та зони ануса. Це робиться за допомогою хімічних пілінгів або того ж тредліфтингу, тому що нитки мають легкий освітлювальний ефект.

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Дівчатам потрібно знати, що естетична гінекологія підходить не всім і не завжди! Існують певні показання і протипоказання, які оцінює тільки лікар-гінеколог. Але більш ніж 60% сексуальних і гінекологічних порушень коректуються саме за допомогою інтимної контурної пластики.

Будьте красивими, здоровими і любіть себе!

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