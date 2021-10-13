Кіста молочної залози: як визначається, лікується і наскільки небезпечна

У більшості жінок в молочних залозах є кісти — доброякісні утворення, які на дотик нагадують тверді округлі камінці. Коли жінки їх намацують у грудях, одразу лякаються і тікають до лікаря, щоб переконатися, що незрозуміле утворення — дійсно доброякісне і не становить небезпеки для життя.

Визначити вид новоутворення може тільки фахівець, а також призначити ефективне лікування. Про те, наскільки небезпечні (безпечні) кісти в молочних залозах жінок і в яких випадках потрібно провести пункцію, розповів Вадим Чопик — лікар-онколог-мамолог клініки "Спеціалізований мамологічний центр" в Києві.

Чому виникають кісти

Кіста — це доброякісне пухлиноподібне утворення молочної залози, яке оточене капсулою з рідиною всередині. Але це не пухлина! Жінкам потрібно назавжди запам'ятати, що кісти не є небезпечними і видаляти їх не потрібно. А то ж деякі недобросовісні медики починають лякати пацієнтів, мовляв, запустите кісту — дочекаєтеся раку, і тоді будемо оперувати ... Жінки починають нервувати, переводитися, а стресова ситуація зазвичай провокує появу нових кіст і зростання наявних.

Отже, кісти виникають насамперед через дисгормональне порушення, яке може виникнути з різних причин. Насмперед через стресові ситуації, якими наше життя просто рясніє. Будь-яка стресова ситуація може призвести до порушення співвідношення гормонів в організмі і як результат — утворення кісти.

Ось лише один приклад. Пацієнтка прийшла на плановий огляд, пройшла УЗД і мамографію. Жодних утворень в грудях не було виявлено. Перед відходом вона з гордістю повідомила, що здійснилася її давня мрія — вона йде купувати машину! А вже через чотири дні пацієнтка зателефонувала і з тривогою повідомила, що у неї в грудях вискочила якась ґуля. Виявилося, що жінка купила машину, але, коли виїжджала з салону, сталося непередбачуване: на новенькому авто випадково пом'яли бампер. Жінка так сильно перенервувала, що вже через день відчула в грудях новоутворення. Прийшла на приймання до того самого лікаря і з'ясувалося, що у неї кіста величиною 4 сантиметри! Хоча всього чотири дні тому все було цілком гаразд. Ось так на тлі стресу з'являються кісти. Жінці зробили пункцію, і вона пішла додому здорова і заспокоєна.

Наступна причина — спадковість. Якщо у жінок у вашому роду була фіброзно-кістозна мастопатія і кісти, то у вас, відповідно, існує така схильність.

Ще одна часта причина — це травми молочних залоз. Вони провокують появу кіст та інших утворень.

Як зрозуміти, що у вас кіста

Кісти маленьких розмірів до одного сантиметра промацуються дуже слабко. А якщо великий розмір грудей і кісти розташовані в глибині молочної залози, то навряд чи у жінки вийде самостійно намацати навіть двосантиметрову кісту. Виявити утворення можна, тільки використовуючи інструментальні методи дослідження: УЗД або мамографію. Ось чому необхідно хоча б раз на рік проходити обстеження, навіть якщо нічого не турбує.

Що робити

Як правило кісти невеликих розмірів (до 1-1,5 сантиметра) тільки спостерігаються. Тобто проводяться повторні дослідження через 3-6 місяців. Або лікар призначає консервативне лікування: мазі, таблетки, краплі. Все залежить від структури кісти, а також від наявності запального процесу в самій кісті.

Якщо кіста понад 1,5 сантиметра (зустрічаються кісти 9 сантиметрів і більше), то вона може запалитися. А запалена кіста зазвичай дає про себе знати: виникає пекучий біль в місці локалізації кісти, в цьому місці червоніє шкіра, може піднятися температура, а можуть запалитися і лімфатичні вузли. Йдеться про запальний процес в організмі, який вимагає негайного лікування. Лікарі в таких випадках прописують курс протизапальної терапії і, можливо, антибіотикотерапії. Наступний етап лікування — пункція. Під контролем УЗД виконується тонкголкова пункція, за допомогою якої фахівець забирає рідину, яка зібралася всередині кісти. Після такої процедури можна говорити про те, що жінка здорова.

Однак дуже часто жінки не погоджуються на пункцію, тому що дуже цього бояться. Саме слово "пункція" наводить на них жах. Але боятися не слід. Завдяки сучасним технологіям процедура абсолютно безболісна і займає близько 15 хвилин. А перед тим, як лікар ухвалює рішення про проведення пункції, він проводить ретельне обстеження. Сучасні УЗД-апарати дуже інформативні: вони здійснюють еластографію (визначають показники щільності того чи того утворення), доплерографію (показники кровопостачання утворення), дозволяють точно визначити наявність запалення в кісті і так далі. І якщо після обстеження на УЗД і мамографі лікар все-таки вважає, що пацієнтці потрібна пункція, їй краще погоджуватися. Після маніпуляції пацієнтка йде додому практично здоровою.

Жінки повинні чітко розуміти: кісти не перероджуються в рак! Ні великі, ні малі. Якщо у пацієнтки з'явилися сумніви з приводу діагнозу і призначеного лікування, бажано отримати консультацію у кількох лікарів-мамологов. І тоді ухвалювати рішення про проведення пункції. Але якщо у пацієнтки явне запалення, сильні болі в зоні кісти, то потрібно діяти негайно.

Не плутати кісту з фіброаденомою

Ще важливий момент. Якщо жінка намацала в грудях утворення, схоже на кульку, — це необов'язково кіста. Кісту можна переплутати з фіброаденомою, яка також є доброякісним утворенням, але це вже пухлина. Вона не пунктується, а спостерігається лікарями і, як правило, оперується. Багато жінок розповідають, що їм вирізали кісту, але вони помиляються — вирізають не кісту, а фіброаденому.

У будь-якому разі боятися не слід. Якщо в грудях з'явилося якесь утворення, потрібно проконсультуватися з лікарем, пройти обстеження і зрозуміти, яке саме утворення у вас в молочній залозі. Завдяки сучасному обладнанню та комплексному підходу діагноз можна поставити майже зі 100% -ю точністю. Головне — вчасно звернутися за допомогою.

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