Коли можна завагітніти: що треба знати про фертильне вікно та "безпечні дні"

Коли можна завагітніти / © Credits

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Менструальний цикл — не лише про місячні. Він є складною системою гормональних змін, які щомісяця готують організм до можливої вагітності, про це розповіло видання Medical News Today.

У середньому цикл триває від 28 до 32 днів, хоча у багатьох жінок він може бути коротшим або довшим. Першим днем циклу вважається перший день менструації, яка зазвичай триває від трьох до семи днів.

За даними Американського коледжу акушерів і гінекологів (ACOG), жінки з циклом тривалістю від 26 до 32 днів найчастіше є фертильними між 8-м і 19-м днем циклу. Саме у цей період шанси на зачаття найвищі.

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Що таке овуляція

Овуляція — це момент, коли один із яєчників вивільняє зрілу яйцеклітину. Після цього вона потрапляє до маткової труби та залишається життєздатною приблизно 24 години.

Якщо у цей час сперматозоїд досягає яйцеклітини та запліднює її, настає вагітність. Якщо ні, яйцеклітина руйнується та згодом виводиться з організму під час наступної менструації.

У класичному 28-денному циклі овуляція зазвичай відбувається приблизно за 14 днів до початку наступних місячних. Проте на практиці цей день може зміщуватися навіть у жінок із регулярним циклом.

Саме тому лікарі говорять не про один «день Х», а про так зване фертильне вікно.

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Фертильне вікно

Фертильним вікном називають кілька днів до овуляції та сам день овуляції. Причина проста, сперматозоїди можуть залишатися активними у жіночому організмі до п’яти діб. Тому зачаття можливе навіть тоді, коли статевий акт відбувся за кілька днів до виходу яйцеклітини. Наприклад, якщо овуляція відбувається на 14-й день циклу, вагітність може настати не лише цього дня, а й у разі незахищеного сексу на 9–13-й день циклу.

Ймовірність зачаття починає зростати приблизно з 8-го дня циклу, досягає максимуму близько 13-го дня, а потім поступово знижується. Втім, лікарі наголошують, що кожен організм індивідуальний, тому календарні розрахунки слід сприймати лише як орієнтир.

Як зрозуміти, що наближається овуляція

Організм часто подає сигнали про наближення найфертильнішого періоду. Серед найпоширеніших ознак:

легкі відчуття які тягнуть або спазми внизу живота

прозорі, слизькі виділення, схожі на яєчний білок

незначне підвищення базальної температури тіла

посилення сексуального потягу

Варто спостерігати за цими змінами протягом кількох місяців, щоб краще зрозуміти особливості власного циклу. Також визначити овуляцію допомагають спеціальні тести на овуляцію чи монітори фертильності, які аналізують рівень гормонів у сечі та можуть вказати дні максимальної фертильності.

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«Безпечні дні»

Багато хто вважає, що завагітніти під час менструації чи одразу після неї неможливо. Насправді це не зовсім так. Хоча ймовірність зачаття ц ці дні нижча, вона не дорівнює нулю. Якщо овуляція відбулася раніше чи пізніше, ніж очікувалося, а сперматозоїди залишилися життєздатними в організмі, вагітність все ж може настати.

Саме тому метод визначення фертильності як спосіб контрацепції не вважається максимально надійним. За типового використання його ефективність значно нижча, ніж у сучасних засобів контрацепції.

Як підвищити шанси на зачаття

Для пар, які планують вагітність, найсприятливішим часом для статевих контактів вважаються два-три дні до овуляції та сам день овуляції. Інтимна близькість у цей період може забезпечувати приблизно 20–30% імовірності настання вагітності за один цикл. Також рекомендується:

мати регулярне статеве життя протягом усього місяця

відмовитися від куріння

обмежити вживання алкоголю

підтримувати здорову масу тіла

контролювати рівень стресу

своєчасно лікувати захворювання, які можуть впливати на репродуктивну функцію.

У жінок такими станами можуть бути ендометріоз , синдром полікістозних яєчників (СПКЯ), міома матки та гормональні порушення.

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Що впливає на чоловічу фертильність

Проблеми із зачаттям не завжди пов’язані лише з жіночим здоров’ям. На чоловічу фертильність можуть впливати:

низька кількість сперматозоїдів

недостатня рухливість сперматозоїдів

порушення їхньої форми та будови

Причинами можуть бути гормональні збої, травми чи інфекції яєчок, попередні операції, онкологічні захворювання та інші медичні стани. Саме тому сучасна репродуктивна медицина завжди розглядає пару як єдину систему, а не шукає причину лише в одному партнері.

Вплив віку на фертильність

З віком репродуктивна функція природно змінюється. У жінок поступове зниження фертильності зазвичай починається після 30 років. Після 40 років шанси на зачаття в одному циклі можуть знижуватися приблизно до 10%. Це пов’язано як зі зменшенням кількості яйцеклітин, так і зі зміною їхньої якості. Крім того, овуляція може ставати не такою регулярною.

Коли звертатися до лікаря

Рекомендується жінкам до 35 років звертатися до лікаря, якщо вагітність не настає після року регулярних спроб без контрацепції. Після 35 років консультацію варто отримати вже через шість місяців безрезультатного планування.

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Також не варто відкладати візит до спеціаліста за наявності нерегулярних менструацій, ендометріозу, СПКЯ, повторних викиднів або інших захворювань, які можуть впливати на репродуктивне здоров’я.

Попри популярність календарних методів, людська фертильність значно складніша за прості підрахунки днів у календарі. Овуляція може змінюватися від циклу до циклу, а на можливість зачаття впливають десятки факторів, від способу життя до віку та стану здоров’я обох партнерів.

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