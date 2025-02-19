Кондиломи чи генітальні бородавки: все, що вам варто знати про хворобу 

Генітальні бородавки, відомі також як кондиломи чи венеричні бородавки, є поширеною проблемою, яка потребує обізнаності та правильного підходу до лікування.

Вони являють собою м’ясисті новоутворення, які можуть з’явитися навколо статевих органів або заднього проходу. Причиною їхнього виникнення є інфекція вірусу папіломи людини (ВПЛ), який є одним з найпоширеніших збудників інфекцій, які передаються статевим шляхом, про це розповіло видання MedicalNewsToday.

Що таке генітальні бородавки

Генітальні бородавки — це невеликі новоутворення, які формуються на шкірі та слизових оболонках, переважно у зоні статевих органів. Вони можуть з’являтися окремо чи у вигляді скупчень, мати різні розміри та кольори — від нюдових до темніших відтінків. Основною причиною їхнього утворення є інфекція ВПЛ, зокрема типів 6 та 11, хоча існує понад 200 різних варіантів цього вірусу.

Симптоми генітальних бородавок

Генітальні бородавки зазвичай не викликають болю, але можуть спричиняти дискомфорт, свербіж, а також зміну кольору шкіри в ураженій зоні. Важливо зазначити, що інфекція ВПЛ не завжди супроводжується видимими симптомами та у багатьох випадках люди можуть бути носіями вірусу, не підозрюючи про це.

Як часто виникають генітальні бородавки

ВПЛ є найпоширенішою інфекцією, яка передається статевим шляхом у нашій країні. Хоча у більшості людей, які контактують з вірусом, не розвивають бородавок, приблизно 1 із 100 сексуально активних дорослих має генітальні бородавки, які можуть зʼявитися у будь-який момент.

Час зникнення кондиломів

Близько 80% випадків ВПЛ зникають самостійно протягом 18-24 місяців. Лікування може пришвидшити процес зникнення видимих симптомів, але не завжди запобігає рецидиву. Важливо знати, що близько 10-20% людей залишаються носіями вірусу протягом усього життя.

Лікування генітальних бородавок

Місцеві ліки: нанесення кремів або рідин безпосередньо на бородавки.

нанесення кремів або рідин безпосередньо на бородавки. Кріотерапія : використання рідкого азоту для заморожування бородавок.

: використання рідкого азоту для заморожування бородавок. Електрокаутер: видалення бородавок за допомогою електричного струму.

видалення бородавок за допомогою електричного струму. Лазерне лікування: видалення бородавок із використанням інтенсивного променя світла.

видалення бородавок із використанням інтенсивного променя світла. Хірургічне втручання: видалення бородавок за допомогою хірургічних методів.

Лікування може викликати дискомфорт і подразнення, але зазвичай ефективно усуває видимі прояви захворювання. Однак варто пам’ятати, що немає ліків, які б повністю усували вірус з організму.

Профілактика

Сексуально активні особи можуть зменшити ризик зараження ВПЛ і, відповідно, розвитку генітальних бородавок, використовуючи бар’єрні методи захисту, такі як презервативи. Окрім того, вакцинація проти ВПЛ рекомендована для молодих людей, щоб запобігти інфікуванню певним типам вірусу, які викликають не тільки генітальні бородавки, але й рак.

Причини виникнення

Генітальні бородавки передаються статевим шляхом. Основними факторами ризику є незахищені статеві контакти та куріння. Важливо звернути увагу на симптоми та проходити регулярні обстеження статевого здоров’я, особливо після контакту з новими партнерами.

Діагностика

Діагностика генітальних бородавок зазвичай здійснюється лікарем під час фізичного огляду. У рідкісних випадках може бути проведена біопсія для детального дослідження. Лікар може рекомендувати повторні огляди для спостереження за станом.

Генітальні бородавки — це серйозна проблема, яка вимагає уваги та обізнаності. Хоча вірус папіломи людини може бути присутній в організмі протягом тривалого часу, важливо не впадати у відчай. Регулярні обстеження, своєчасне лікування та профілактика можуть допомогти вам підтримувати власне здоров'я. Якщо у вас є підозри на наявність генітальних бородавок або інших статевих інфекцій, не вагайтеся звертатися до лікаря для отримання професійної допомоги. Ваше здоров’я — у ваших руках.

Ми також писали про те, чи залежить жіночий оргазм від м’язів тазового дна.

Читайте також: