Коронавірус і вагітність: які загрози несе хвороба для жінки і майбутнього малюка

Висока захворюваність та смертність від коронавірусу та дуже заразний штам "Омікрон" викликають страх та постійне занепокоєння, особливо у вагітних жінок. Вони турбуються не лише за себе, а й за майбутнього малюка.

Жінки бояться захворіти, щоб не нашкодити дитині, а з іншого боку бояться робити щеплення проти коронавірусу, хоча ВООЗ постійно їх рекомендує. Незважаючи на те, що щеплення роблять вагітним в усіх розвинутих країнах світу, чимало українок не можуть зважитися на вакцинацію, хоча розуміють, що захворіти - ще небезпечніше. Про те, як саме впливає коронавірусна інфекція на вагітну жінку та її майбутнє немовля розповіла Людмила Шевчук - лікарка-акушерка-гінекологиня Житомирського медичного центру "Медібор".

Наслідки хвороби у вагітних непередбачувані

Вагітні жінки входять в групу високого ризику у зв'язку зі змінами в організмі, які настають через зараження коронавірусом. Це призводить до невиношування дитини, передчасних пологів, передчасного розриву плодових оболонок, кровотечі. Частота госпіталізацій вагітних в країні збільшується, особливо жінок 40 і більше років, у яких частіше буває важкий перебіг захворювання і які потребують реанімаційних заходів. Певну роль грає і те, що з віком у жінок більше хронічних захворювань, які сприяють появі ускладнень під час коронавірусу.

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Важливо, на якому терміні вагітності перебуває жінка. Найбільш небезпечно захворіти на початку та в кінці вагітності, і важко спрогнозувати, які будуть віддалені наслідки хвороби.

Як впливає коронавірус на саму дитину?

Що стосується майбутньої дитини, то під час внутрішньоутробного розвитку вона повністю залежна від того, як працює організм матері. Якщо жінка, яка захворіла на коронавірус, відчуває задуху, їй не вистачає кисню, то це може дуже погано впливати на дитину. Порушується внутрішньоутробний кровообіг матковими артеріями та артеріями пуповини. Кисневе голодування дитини дуже шкідливо впливає на кору головного мозку. Це може відобразитися на її подальшому розвитку, зокрема на когнітивні функції: мовлення, запам'ятовування та читання. Тобто дитина може народитися без явних відхилень, але потім може відставати в своєму розвитку від інших дітей. Крім того, дитина буде погано набирати вагу, погано їсти, тривожно спати і так далі.

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Коли мати хворіє, дитина не отримує достатньо вітамінів, мікроелементів та кисню, адже жінка сама не хоче їсти і пити та відчуває депресію. Це не може не відобразитися на стані плоду.

Якщо вагітна відчуває симптоми хвороби, то...

Симптоми, які виникають за різних штамв ковіду, трохи відрізняються. Але загалом вони схожі і нагадують симптоми грипу та ГРВІ: слабкість, біль у м'язах, нежить, потовиділення, температура, лихоманка, діарея, кашель, задуха. Якщо штам "Дельта" можна було впізнати за такими симптомами, як втрата смаку та нюху, то за "Омікрону" таких симптомів не зафіксовано. Ковід небезпечний своїми ускладненнями: запаленням легенів, кисневою недостатністю, тромбозом та іншими, які часто призводять до летальних наслідків. Тому за перших проявів хвороби вагітній жінці потрібно повідомити сімейного лікаря та свого акушера-гінеколога, які призначать лікування та проведуть необхідні дослідження. Якщо перебіг хвороби середній та важкий, жінку одразу госпіталізують.

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Якщо легкий або безсимптомний перебіг хвороби, потрібна ізоляція вагітної в домашніх умовах. Водночас вагітній бажано уникати сидячого способу життя, потрібно знаходити можливість подихати свіжим повітрям. Дуже важливо приймати достатній об'єм рідини. У разі підвищення температури лікар призначає відповідні препарати. Жінка постійно стежить за станом, частотою пульсу, диханням, артеріальним тиском. Вона веде щоденник - так званий чек-лист, куди записує всі показники і кожного дня передає лікарю.

Як підтримати здоров'я вагітної?

Щоб підтримати здоров'я жінки та її майбутнього малюка, лікарі призначають препарати заліза та фолієвої кислоти у певних дозах протягом всієї вагітності. Посилюють нутритивну підтримку, тобто вітамінами: D, С, групи В та іншими. Вагітній виписують магній, цинк, омега-3 жирні кислоти. Крім того, залежно від стану часто застосовується гормональна терапія.

Обов'язковою є психопрофілактика в період захворювання, навіть якщо йдеться про легку та безсимптомну форму. Перинатальний психолог або психотерапевт проводять консультації у дистанційному режимі. Адже тривога у вагітних негативно впливає як на стан жінки, так і на перебіг розвитку мозку плоду і змінює нейронні зв'язки, які відповідають за виконавчі і вищі функції внутрішньоутробно. Тому потрібно зважати не тільки на соматичний стан вагітної, а і психологічний.

В складний для вагітної період рекомендується проводити музикотерапію (добре впливає саме класична музика), робити дихальні вправи, займатися йогою, читати книжки та дивитися фільми з позитивним змістом. Гарно впливає також творча діяльність, наприклад, малювання. Що стосується аромотерапії, то вона протипоказана, тому що може викликати алергію.

Як не захворіти?

Основною профілактикою коронавірусу для вагітних є вакцинація. Міжнародні експерти, а також провідні українські спеціалісти підкреслюють, що вакцинація не шкідлива, а вкрай необхідна для вагітних. Адже кількість вагітних жінок, які померли в Україні внаслідок коронавірусу і не мали щеплень, наближається до сотні. Звісно, щеплення не є 100% гарантією, що вагітна зовсім не захворіє, але навіть якщо щеплена жінка підхопить інфекцію, то перенесе її доволі легко чи зовсім без симптомів.

Вагітних вакцинують мРНК-вмісними вакцинами Пфайзер і Модерна. ВООЗ констатує, що не виявлено жодних відхилень у вагітних, які були вакциновані. Якщо вакцинація проведена в третьому триместрі, тобто майже перед пологами, то вакцина буде захищати і саму дитину, яка отримує антитіла від матері. А те, що вакцинація може погано вплинути на дитину, - це черговий міф. Жінці потрібно боятися не щеплення, а хвороби, яка справді може принести багато серйозних проблем.

Крім вакцинації, потрібно застосовувати всі протиепідемічні заходи: носити захисні маски, мити руки, уникати скупчення людей, а вдома постійно провітрювати приміщення. І тоді дуже високі шанси не захворіти і народити здорове немовля.

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