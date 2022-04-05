Кровотеча під час вагітності: що робити

Кровотеча під час вагітності: що робити

Кровотеча - це один з найнебеспечніших станів під час вагітності. У разі якщо виникає кровотеча, необхідно звернутися до найблищого спеціалізованного закладу за медичною допомогою.

Важливо пам’ятати:

1. Якщо кров‘янисті виділення з‘являються на маленькому терміні (затримка до 1 місяця), у 50% жінок вагітність буде розвиватися без ускладнень! Навіть без медичного втручання або прийому препаратів. Але кров’яні виділення є ознакою загрози переривання вагітності. У випадку коли крововтрата не перевищує норму як під час звичайної менструації, то можна не хвилюватися, це беспечно на малих термінах. Госпіталізація не потрібна. Проте не варто заперечувати позаматкову вагітність. Щоб виключити таку вірогідність, треба вчасно зробити УЗД.

2. Якщо до кровотечі приєднується різька слабкість, болі, що супроводжуються тиском на пряму кишку, прискорене серцебиття, низький тиск, то необхідно звернутися за медичною допомогою.

3. Чим більше термін вагітності - тим більше небезпека. Кровотечі на пізніших термінах можуть збільшуватися.

4. Іноді кровомазання під час вагітності можуть виникати у разі наявності поліпу, ерозії, запалення, варикозу. Ці кровотечі, зазвичай, є не рясними та не порушують загальний стан, зокрема пульс, тиск, слабкість. Це безпечно для мами та дитини.

5. Якщо кров‘яністі виділення рясні, темно-червоного кольору із згустками, також можуть супроводжуватися болями, прискоренним серцебиттям, втратою свідомості. У такому випадку необхідне медичне втручання.

6. Щоб полегшити самопочуття до надання допомоги, жінці необхідно зайняти горизонтальне положення, контролювати тиск, вживати більше рідини, використовувати транексамову кислоту. Це безпечні припарати, які можна вживати на будь-якому терміні вагітності.

Бережіть себе!

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