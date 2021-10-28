Лейоміома матки: причини, симптоми, лікування

У більшості жінок лейоміома проходить безсимптомно, тому, щоб виявити захворювання, потрібно регулярно відвідувати гінеколога. Слід пам'ятати, що запущена лейоміома матки може призвести до серйозних наслідків, а своєчасне виявлення і правильне лікування дозволить цього уникнути.

Про причини виникнення захворювання лейоміоми матки, симптоми та методи лікування розповів лікар-гінеколог клініки CALM Тарас Войток.

Що потрібно знати про лейоміому

Лейоміома (міома) – це доброякісна пухлина у вигляді вузлів, які складаються з м'язових клітин міометрія (середнього шару матки). Це захворювання є одним із найрозповсюдженіших у гінекології.

Маючи лейоміому, у жінки знижується ймовірність завагітніти і виносити дитину.

Причини появи хвороби, група ризику

Теорій виникнення лейоміоми досить багато. В основному це:

генетика (якщо захворювання було у когось із членів родини);

гормональні зміни.

Лейоміома зустрічається у жінок репродуктивного віку – від початку менструації і до менопаузи. В основному від 18 до 54 років. Найпоширеніша вікова група ризику - 32-42 роки.

Симптоми лейоміоми, діагностика

Перебіг захворювання у більшості жінок проходить безсимптомно, тому виявити його можна лише під час ультразвукового дослідження матки.

Якщо розмір лейоміоматозного вузла збільшується, то можуть з'являтися такі симптоми:

кровотечі;

тягнучі болі внизу живота;

часті сечовипускання;

проблеми з дефекацією.

Лікування і профілактика

Лікування відбувається в залежності від стану пацієнтки, перебігу захворювання, кількості вузлів, їхніх розмірів, положення відносно порожнини матки.

Методи лікування:

Консервативні: медикаментозна терапія, емболізація маткових судин, ФУЗ-абляція.

Такий вид лікування можливий, якщо розміри вузлів невеликі і їхній ріст повільний.

Оперативні (орієнтовані на збереження матки):

Ці методи показані при великих розмірах лейоміоми, швидкому темпі їх росту та яскраво виражених симптомах. Після видалення пухлини жінка одразу може вагітніти.

Гістероскопія

Черезпіхвове видалення підслизового міоматозного вузла (вузли, які деформують порожнину матку. Вони супроводжуються кровотечами, навіть з анемізацією пацієнтки, і вираженими тягнучими болями внизу живота).

Операція виконується при внутрішньовенній анестезії, під якою пацієнтка перебуває до 40 хв. Через 2-3 год після гістероскопії жінка може повернутися додому. Через добу їй дозволяється продовжити активний спосіб життя.

Лапароскопія

Видалення субсерозного (той, який росте у напрямку черевної порожнини) міоматозного вузла залежить від репродуктивних планів жінки.

Використовується внутрішньовенна анестезія. Тривалість операції до 2 год. Через 3-4 год пацієнтку виписують.

Активне заняття спортом після лапароскопічного методу дозволено через 20 днів.

Лапаротомія

Тривалість операції залежить від розмірів міоматозного вузла та їхньої кількості: від 30-40 хв і до 4-5 год. Анестезія загальна – ендотрахеальний наркоз. Пацієнтка перебуває у лікарні протягом доби. Відновлювальний період триває 7-10 днів.

Після лапаротомії займатися спортом дозволено через 25-30 днів.

Тарас Войток

Ускладнення

Після оперативного лікування лейоміоми матки для пацієнтки зазвичай 100 відсотків сприятливі прогнози. Але будь-яка операція – це все одно ризик.

Рецидив, профілактика

Після консервативного або оперативного лікування досить високий відсоток жінок, у яких знову виникають лейоміоматозні вузли.

При появі вузла потрібно відслідковувати його розмір та темп росту, а також розпочати лікування, коли це ще можливо медикаментозно або іншими консервативними методами.

У 2 % жінок лейоміома може перерости у злоякісну саркому. Вона не піддається ні променевій терапії, ні хіміотерапії. Саркома злоякісніше захворювання, ніж рак. Більшість випадків закінчуються летально.

Пам'ятайте, що своєчасне обстеження у лікаря може запобігти захворюванню або допоможе легше вирішити проблему та уникнути ускладнень!

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