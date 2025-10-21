Лікарка назвала 5 продуктів, які допомагають запобігти раку молочної залози та знижують ризик рецидиву

Салат / © Credits

Рак молочної залози — захворювання, якого ми воліли б уникнути за будь-яких обставин, тому дуже важливе не лише раннє його виявлення, а й профілактика, не останню роль у якій відіграє харчування. Хоча продукти, які допомагають запобігти раку молочної залози, часто ігноруються, ситуація має змінитися.

Woman’s World поговорив про продукти, які допомагають профілактиці, з хірургинею з раку молочної залози Енн Пелед, докторкою медичних наук, співдиректоркою Центру передового досвіду раку молочної залози, яка сама пережила цю хворобу.

Докторка підтвердила, що певні продукти можуть знизити ризик раку молочної залози та запобігти рецидиву, і назвала п’ять продуктів, багатих на поживні речовини, які допомагають у запобіганні хворобі.

Експерти давно визнали, що спосіб життя відіграє певну роль у ризику раку молочної залози. І хоча дієта є важливим компонентом способу життя, докторка Пелед визнає, що важко визначити її індивідуальний вплив.

Причина, чому про їжу не так багато говорять, полягає в тому, що ми знаємо, що рак молочної залози є багатофакторним, і люди, які вживають певні продукти, можуть бути схильнішими до більшої кількості фізичних вправ, мати нижчий ІМТ (індекс маси тіла) та робити інші речі, які також пов’язані зі зниженням ризику раку молочної залози, зазначає вона.

Проте дослідження, зосереджені на продуктах, які допомагають запобігти раку молочної залози, показують різноманітні смачні, легкодоступні та багаті на вітаміни й мінерали варіанти, що забезпечують велику користь для здоров’я.

Як спеціалістка з раку молочної залози та людина, що пережила це захворювання, докторка Пелед віддає перевагу продуктам з найсильнішими доказами боротьби з раком. Ось дієтичні рекомендації, які вона пропонує для зниження ризику цього захворювання

Яскраво-кольорові продукти

Дослідники з Гарварду, які спостерігали за понад 182000 жінок протягом 30 років, виявили, що вживання їжі з високим вмістом фруктів та овочів значно знижує ризик раку молочної залози. Крім того, вони назвали рослинні сполуки, які називаються каротиноїдами, потенційними захисниками. Те саме вважає й докторка Пелед, яка радить зосередитися на яскраво забарвлених джерелах каротиноїдів, як-от помідори, дині, манго, солодка картопля та червоний і жовтий перець.

У китайському дослідженні жінки, які щодня споживали найбільше каротиноїдів, мали до 63 відсотків нижчу ймовірність захворіти на рак молочної залози, ніж ті, хто споживав їх менше. Ба більше, окреме дослідження Гарварду показує, що жінки з високим рівнем споживання каротиноїдів рідше страждають на рецидив хвороби.

Каротиноїди мають антиоксидантну дію, і за допомогою антиоксидантів ми намагаємося зменшити пошкодження ДНК, пояснює Пелед. Вони також впливають на клітинний цикл і знижують ймовірність розмноження клітин раку молочної залоз.

Цитрусові

Апельсин / © Credits

Лимони, лайми, апельсини, мандарини та грейпфрути — це продукти, які допомагають запобігти раку молочної залози кількома способами. Вони не лише багаті на каротиноїди, а й є чудовими джерелами вітаміну С та фолієвої кислоти.

«Вітамін С — це дуже явний антиоксидант, який допомагає знизити ризик пошкодження клітин», — каже Пелед. Що стосується фолієвої кислоти, вітамін групи В захищає від пошкодження ДНК, що викликає рак. Результат згідно з дослідженням Університету Вандербільта: вживання порції цитрусових щодня може знизити ризик раку молочної залози на 32 відсотки.

Жирна риба

Сардини / © Associated Press

Докторка Пелед рекомендує вживати дві-три тижневі порції риби, як-от лосось, сардини, тунець та оселедець. За даними індонезійських дослідників, вони постачають омега-3 жирні кислоти, або корисні жири, такі як ЕПК та ДГК, що допомагають запобігти раку молочної залози.

Омега-3 зменшують запалення, а ми знаємо, що воно збільшує ризик багатьох видів раку, включно з раком молочної залози, пояснює докторка Пелед. Омега-3 також цілеспрямовано зменшують ріст ракових клітин і мають певний гормональний вплив на естроген, що може знизити ризик раку молочної залози.

Потрібен рослинний варіант? Розгляньте можливість додавання меленого насіння льону до смузі, салатів, супів та інших страв. Насіння містить альфа-ліноленову кислоту — сполуку, яка організм перетворює на EPA та DHA.

Бобові

Квасоля / © Credits

Вживання квасолі та сочевиці два або більше разів на тиждень може значно знизити ризик раку молочної залози. Фітохімічні речовини в цих продуктах можуть допомогти в запобігання раку молочної залози, приборкують запалення, яке сприяє захворюванню, пояснює докторка Пелед.

Соя та соєві продукти — це ще один гарний варіант бобових, оскільки вони особливо багаті на сполуки, які називаються ізофлавонами. Воно зв’язуються з рецепторами естрогену на клітинах. Дослідження стверджує, що це пригнічує здатність гормону стимулювати ріст ракових клітин. Помірне споживання соєвих продуктів (одна-дві порції щодня) може знизити ймовірність рецидиву раку молочної залози.

Хрестоцвіті овочі

Капуста / © Credits

Хрестоцвіті овочі, як-от броколі, брюссельська та цвітна капуста, містять сполуки сірки, які діють як антиоксиданти. Крім того, ці сполуки підвищують ферменти, що допомагають нейтралізувати токсини та захищають від раку. Вживання трохи більше 2 склянок хрестоцвітих овочів щодня знижує ризик раку молочної залози у жінок на 48 відсотків порівняно з тими, хто споживає менше ½ склянки на день.