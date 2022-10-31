Менопауза: як відтермінувати цей стан та допомогти організму

Що впливає на початок менопаузи, чи можливо відтягнути цей процес та що допоможе жити повноцінним життям? На ці та інші запитання відповіла гінекологиня-ендокринологиня, лікарка вищої категорії клініки краси та здоров'я Grace Clinic Тетяна Шевчук.

Чому у когось менопауза настає раніше, а у когось пізніше

Фертильність жінки, тобто здатність її організму до зачаття, пов’язана з фолікулярним резервом яєчників. Чим більша кількість яйцеклітин та фолікулів (пухирців, в яких "живуть" яйцеклітини), тим яєчники працюють довше, а менопауза настає пізніше, і навпаки. У кожної жінки кількість фолікулів закладена генетично, ще з ембріонального періоду – хтось отримує більший резерв, а хтось менший.

Чи є "безлімітна картка" на фолікулярний запас

Окрім генетики, на фолікулярний запас жінки впливають зовнішні чинники, наприклад, токсичний вплив (хіміотерапія), механічні та хірургічні втручання на яєчниках. Не треба забувати і про стрес, який виснажує яєчники, прискорює загибель яйцеклітин та настання менопаузи, посилює симптоми клімаксу і проявляється у зниженні енергії та лібідо, перепадах настрою, проблемах зі сном, погіршенні пам'яті та затримки ваги тіла. Жінки – істоти тонкої організації, тому багато хто з нас має проблеми, пов’язані зі стресом чи порушенням психологічного патерну, які легко переходять на тілесний рівень.

Де шукати порятунок своєї жіночності

Життя жінки ділиться на два принципово різні за своєю біологією періоди – до та після менопаузи. До настання клімаксу ми живемо на тлі високої концентрації статевих гормонів, які стимулюють нашу активність, ментальні функції, жагу до життя й сексуальність. Інакше кажучи – нашу молодість. А після настання менопаузи наш гормональний фон вже зовсім інший. Жінки перебувають у стані дефіциту статевих стероїдів. То як же бути енергійними, красивими, сексуальними і реалізованими? Завдяки програмам антиейджу, в основі яких лежить натуральна біоідентична гормональна корекція. Адже всі статеві гормони виробляються здебільшого нашими яєчниками.

Естроген – головний жіночий стероїд, який відповідає перш за все за нашу красу, пружність, тургор шкіри та гарне волосся, настрій і жіночу модель поведінки, материнський інстинкт та водно-сольовий обмін. Але, як це недивно, головним за кількістю продукції у яєчниках є зовсім не він, а тестостерон! Саме цей чоловічий гормон і відповідає за життєву силу, енергію, активність і харизму, когнітивні функції, фізичну силу, лібідо та підтягнуте без набряків тіло. Його продукція у 4 рази більша за естрадіол, а отже, цей гормон дуже важливий для жінок. Достатня кількість всіх вище зазначених гормонів в організмі є жіночим еліксиром енергії та молодості.

Що робити, аби в період менопаузи насолоджуватися життям та бути активною

Саме антиейдж-терапія є сучасним комплексним рішенням для збереження здоров'я та молодості жінки. Тому я рекомендую приймати натуральні фітопрепарати та біоідентичні фітогормони, наприклад, фітоестрогени або фітотестостерон. Завдяки ним можна до мінімуму звести симптоми менопаузального періоду, підтримуючи функціональне життя яєчників. Саме тому напрямок антиейдж-терапії найбільше розвивають косметологи та гінекологи, адже принцип такої терапії – це не про "випити пігулку" чи "зробити укол", а про комплексну роботу з нашим організмом зсередини.

А чи можливо завчасно попередити менопаузу

Звісно. Перед наближенням жінки до віку 45 років варто проконсультуватися у гінеколога-ендокринолога, здати необхідні тести на гормони та оцінити свій ендокринний рівень. Якщо показники вказують на перші симптоми менопаузи, можливо, навіть невідчутні самій жінці – саме час для простої антиейдж-терапії. Завдяки їй можна продовжити життя яєчників. А отже, продовжити свою молодість.

Тетяна Шевчук - гінекологиня-ендокринологиня, лікарка вищої категорії / Фото: Grace Clinic

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