Менструація: лікарка спростувала найпоширеніші міфи про біль, плавання і здорове харчування

Більшість жінок, які мають болісні менструації, сприймають біль як невід’ємну частину менструального циклу. "Випадають" із соціального життя, мають безсоння, уникають фізичної активності. Але менструація – це не хвороба, це нормальний фізіологічний процес, який повинен минати ледь помітно для жінки.

Про що свідчать сильні менструальні болі, чи можна займатися під час менструації спортом, плавати та як харчувати, аби почуватися краще, розповіла акушерка-гінекологиня, репродуктологиня, хірургиня Mirum clinic Марія Мітлицька.

Міф №1: під час менструації організм очищається

Матка жінки репродуктивного віку всередині вистелена ендометрієм. Ендометрій – це слизова оболонка, чутлива до гормонів і густо пронизана кровоносними судинами. На початку менструального циклу ендометрій починає рости під впливом статевих гормонів, готуючись до потенційного настання вагітності. Саме в ендометрій занурюється та прикріплюється ембріон у разі запліднення. Якщо вагітність не настала, функціональний шар ендометрію відшаровується від стінок матки і тканина виходить назовні з менструальними виділеннями.

А що таке очищення організму? Воно передбачає виведення токсичних, отруйних речовин, паразитів із кишківника, нирок, печінки, судин. Тканина ендометрію та менструальна кров не є токсинами.

Міф №2: менструації стануть менш болісними після народження дитини

Болісна менструація, або дисменорея – це стан, за якого жінка відчуває сильний спазматичний біль внизу живота та попереку, що супроводжується головним болем, нудотою, блювотою, діареєю, судомами, лихоманкою. Під час болісної менструації жінці складно працювати, виконувати звичні побутові справи.

Дисменорея буває первинна і вторинна. Первинна виникає через специфічний дисбаланс в ендокринній системі, коли відбувається викид надмірної кількості простагландинів. Вторинна – на тлі інших супутніх захворювань. Це може бути ендометріоз, фіброміоми матки, спайкові процеси органів малого тазу, варикозне розширення вен малого тазу тощо.

Давайте припустимо, що причина дисменореї – ендометріоз. Все залежить від локалізації та ступеня ураження. У такому разі жінка, по-перше, може мати проблеми із настанням вагітності. По-друге, в разі зачаття може мати підвищений ризик невиношування вагітності. По-третє, якщо їй вдасться виносити дитину, після пологів ендометріоз нікуди не подінеться. Навпаки він навіть може поширитись на інші органи – яєчники, сечовий міхур, маткові труби, кишківник, нирки. Тому біль буде і буде досить сильним.

Лише невеликі спазми внизу живота, легке нездужання в перші дні менструації, коли жінці не доводиться скасовувати зустрічі, "випадати" з робочого графіку, є нормою.

Якщо біль сильний та заважає нормальному способу життя, потрібно проконсультуватися з гінекологом, визначити причину та дізнатися можливі шляхи вирішення цієї проблеми.

Міф №3: біль під час менструації можна послабити за допомогою здорового харчування

Менструальний цикл складається із чотирьох фаз: менструація, фолікулярна фаза, овуляція, лютеїнова фаза. Під час кожної фази в організмі відбуваються гормональні зміни, які впливають на наше самопочуття.

На першій фазі (1-7 днів), коли настає менструація, жінка має низький рівень естрогену, брак енергії, ПМС. Організму потрібне залізо, магній, Омега-3 жирні кислоти.

На фолікулярній фазі (1-13 днів) рівень естрогену починає зростати, самопочуття поліпшується, з’являється більше енергії. Організму потрібна клітковина, ферментовані продукти, корисні жири. Харчування має бути збалансованим, різноманітним: зелень, свіжі овочі та фрукти, достатній рівень води.

На третій фазі (приблизно 14 день) рівень естрогену різко зростає, рівень енергії досягає піку. Я раджу "налягати" на білок та корисні жири.

На лютеїновій фазі (15-28 день) рівень естрогену знижується, а рівень прогестерону зростає. Через це ми відчуваємо потяг до висококалорійної їжі, зокрема солодкого. На цій фазі організм потребує складних вуглеводів, продуктів, багатих клітковиною, В6, магнієм, кальцієм, вітаміном D.

Здорове харчування справді позитивно впливає на самопочуття жінки під час менструації, але в такому разі харчуватися правильно потрібно впродовж усього менструального циклу. Немає якихось продуктів, які можна з’їсти і почуватися за кілька годин краще. Особливо, якщо причина болю – це застій крові в малому тазу, міома матки, звуження просвіту цервікального каналу або запальні захворювання.

Міф 4: під час менструації не можна займатися спортом

Фізичні вправи підвищують рівень ендорфінів у крові, покращують мікроциркуляцію крові, зокрема й у малому тазу, насичують організм киснем. Завдяки цьому поліпшується настрій, м’язові болі стають менш інтенсивними, зникають судоми. Але дуже важливо дослухатися до свого організму. Якщо ви не маєте сил на йогу або легкий фітнес, не примушуйте себе, бо це вже не про самодопомогу, а про стрес. Як варіант, можете вийти на годинну прогулянку, увімкнути улюблену музику і декілька хвилин потанцювати у комфортному для вас ритмі.

Міф №5: під час менструації заборонено плавати

Плавання – це повноцінне тренування для всього тіла, яке допомагає розслабити м’язи та підвищити рівень ендорфінів, або ж гормонів радості в організмі. Плавати можна в басейні, річці, озері. Головне – подбати про гігієну статевих органів. Можете скористатися тампонами (перед купанням ставимо чистий тампон, після купання одразу виймаємо і замінюємо на новий), менструальними чашами або менструальними купальниками.

Якщо ви маєте болісні менструації, розкажіть про це гінекологу, адже біль не є нормою. І не орієнтуйтеся на чуже відчуття болю, не порівнюйте себе з іншими. Ми всі різні, у нас різний больовий поріг, але всі ми точно заслуговуємо на повноцінне і комфортне життя.

Марія Мітлицька - акушерка-гінекологиня, репродуктологиня, хірургиня Mirum clinic

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