Менструальна чаша: що потрібно знати

Перед початком застосування менструальної чаші потрібно відвідати гінеколога, щоб виключити протипоказання і визначити висоту шийки матки.

Перша менструальна чаша була запатентована ще 1867 року. Але навіть через 150 років деякі жінки готові її використовувати. Тема обросла страшилками і міфами, яких час позбутися.

Про безпеку менструальної чаші і правила її використання розповіла лікарка акушерка-гінекологиня клініки ISIDA Юлія Миколаївна Ніжинська.

Менструальна чаша, капа або ковпачок – це гігієнічний засіб, який вводиться в піхву під час менструації. Виконана вона з термопластичного еластомеру. Завдяки гіпоаллергенності і високій еластичності, вона легко вводиться в піхву і виводиться з неї.

Менструальна чаша не вбирає кров, як прокладки або тампони, а збирає її – від 10 до 38 мл, в залежності від розміру.

Розмір має значення

Розмір чаші залежить від об'єму менструальної крові, висоти шийки матки та стану м'язів піхви.

Якщо у вас несильні місячні, низька або середня висота шийки матки і ви не народжували дитину, вам підійде м'яка менструальна чаша розміру S. В разі високої шийки матки і рясних місячних – М або L. Визначити висоту шийки матки швидко і безболісно можна на консультації акушера-гінеколога.

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Після пологів рекомендується використовувати чашу, яка більша на розмір, оскільки м'язи піхви стають менш еластичними. Але жінка може виконувати вправи Кегеля, поступово зміцнюючи їх.

В разі рясних місячних і відсутності пологів можна використовувати чашу розміру S, але міняти її кожні 4 години. Виробники менструальних чаш радять змінювати їх раз на 12 годин. Я раджу робити це кожні 6-8 годин.

Практика вирішує

Перші спроби встановити чашу можуть закінчитися розчаруванням, і це нормально. Вам необхідно навчитися правильно складати і вводити її. Найкраще робити це, стоячи або сидячи. Не вводьте чашу похапцем – розслабте тазові м'язи, прийміть зручне положення тіла. Після встановлення чаші я раджу походити з нею, посидіти – поспостерігати за своїми відчуттями. В разі дискомфорту вийміть чашу, відпочиньте і спробуйте знову. Правильно введена менструальна чаша не тре і нічого не здавлює всередині – вона невідчутна.

Після декількох використань процес встановлення чаші потребуватиме 1-2 хвилини.

Безпечність і небезпечність менструальної чаші

Капа не підвищує ризик розвитку молочниці і циститу, не травмує матку, не застряє у вагінальному каналі. Кожна чаша має хвостик або кільце, потягнувши за які, ви зможете її дістати. Головне – розслабити м'язи тазового дна.

Також із менструальною чашею можна плавати і приймати ванну.

Дістати переповнену чашу легше, ніж напівпорожню. Єдиний мінус такої ситуації – протікання.

2015 року був зареєстрований випадок розвитку синдрому токсичного шоку (СТШ) у жінки, яка користувалася менструальною чашею. Тобто ризик виникнення СТШ існує, але він невисокий. Шанс отримати його в разі використання тампонів – вищий.

Екологічність

Менструальна чаша не накопичує неприємний запах, вміщує більше менструальної рідини, ніж прокладки або тампони. Чаша – від 10 до 38 мл, тампон – від 5 до 15 мл. Також вона екологічна – ви рятуєтеся від менструальної крові, повторно використовуючи капу щомісяця. А ось від прокладок і тампонів, які розкладаються десятиліттями, та й то не до кінця, – під час кожної менструації.

Одну менструальну чашу можна використовувати близько 10 років.

Гігієнічне оброблення

Нову менструальну чашу перед першим та кожним наступним використанням необхідно прокип'ятити. Перший раз – протягом 15-20 хвилин, потім – протягом 2-3 хвилин.

Після вилучення з піхви чашу миють проточною водою кімнатної температури або холодною. В гарячій воді кров згортається. Для очищення можна використовувати м'яке мило без запаху, засіб для інтимної гігієни або серветки для очищення.

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Особливу увагу приділяйте вентиляційним отворам, розташованим на обідку чаші. Там не має скупчуватися кров, бо це призведе до розмноження поганих (патогенних) мікроорганізмів.

Зберігати капу треба у спеціальному мішечку або контейнері, в сухому і прохолодному місці. Наприклад, у комоді.

Правила введення

У розкритому вигляді чаша не поміститься в піхву, тому її необхідно скласти. Найпоширеніший спосіб – С-форма: сплюсніть чашу, а потім зігніть її буквою "с" так, щоб її краї з'єдналися.

Другий варіант – бутон: загніть всередину один край чаші в напрямку до центру, після чого щільно стисніть чашу з обох боків, щоб зігнутий край опинився затиснутим всередині.

Вводити чашу найкраще у ванній кімнаті, попередньо прийнявши гігієнічний душ і вимивши руки з милом. Чаша повинна бути чистою.

Правила виведення

Виводити менструальну чашу необхідно неспішно й обережно. Найзручніше це зробити в душі, але і в громадському туалеті нескладно.

Якщо ви користуєтеся чашею вдома, можете повторно вводити одну і ту ж чашу після гігієнічного оброблення. В громадському місці я раджу користуватися заздалегідь підготовленою і чистою запасною чашею.

Протипоказання

Не рекомендується користуватися менструальною чашею:

у післяпологовий період;

уразі молочниці, циститу та інших запальних захворювань (спочатку лікуємо хвороби);

уразі ерозії шийки матки та дисплазії шийки матки;

після хірургічного втручання на шийці матки;

у разі запущених форм варикозної хвороби;

у разі опущення стінок піхви;

у разі онкологічних захворювань;

у разі наявності дискомфорту після введення чаші.

Перед початком застосування менструальної чаші я рекомендую відвідати гінеколога, щоб виключити протипоказання і визначити висоту шийки матки. Так вам буде набагато спокійніше і простіше підібрати чашу.

Подбайте про себе і своє жіноче здоров'я!

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