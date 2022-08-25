Менструальна чаша: що потрібно знати

Перед початком застосування менструальної чаші потрібно відвідати гінеколога, щоб виключити протипоказання і визначити висоту шийки матки.
Перша менструальна чаша була запатентована ще 1867 року. Але навіть через 150 років деякі жінки готові її використовувати. Тема обросла страшилками і міфами, яких час позбутися.
Про безпеку менструальної чаші і правила її використання розповіла лікарка акушерка-гінекологиня клініки ISIDA Юлія Миколаївна Ніжинська.
Менструальна чаша, капа або ковпачок – це гігієнічний засіб, який вводиться в піхву під час менструації. Виконана вона з термопластичного еластомеру. Завдяки гіпоаллергенності і високій еластичності, вона легко вводиться в піхву і виводиться з неї.
Менструальна чаша не вбирає кров, як прокладки або тампони, а збирає її – від 10 до 38 мл, в залежності від розміру.
Розмір має значення
Розмір чаші залежить від об'єму менструальної крові, висоти шийки матки та стану м'язів піхви.
Якщо у вас несильні місячні, низька або середня висота шийки матки і ви не народжували дитину, вам підійде м'яка менструальна чаша розміру S. В разі високої шийки матки і рясних місячних – М або L. Визначити висоту шийки матки швидко і безболісно можна на консультації акушера-гінеколога.
Після пологів рекомендується використовувати чашу, яка більша на розмір, оскільки м'язи піхви стають менш еластичними. Але жінка може виконувати вправи Кегеля, поступово зміцнюючи їх.
В разі рясних місячних і відсутності пологів можна використовувати чашу розміру S, але міняти її кожні 4 години. Виробники менструальних чаш радять змінювати їх раз на 12 годин. Я раджу робити це кожні 6-8 годин.
Практика вирішує
Перші спроби встановити чашу можуть закінчитися розчаруванням, і це нормально. Вам необхідно навчитися правильно складати і вводити її. Найкраще робити це, стоячи або сидячи. Не вводьте чашу похапцем – розслабте тазові м'язи, прийміть зручне положення тіла. Після встановлення чаші я раджу походити з нею, посидіти – поспостерігати за своїми відчуттями. В разі дискомфорту вийміть чашу, відпочиньте і спробуйте знову. Правильно введена менструальна чаша не тре і нічого не здавлює всередині – вона невідчутна.
Після декількох використань процес встановлення чаші потребуватиме 1-2 хвилини.
Безпечність і небезпечність менструальної чаші
Капа не підвищує ризик розвитку молочниці і циститу, не травмує матку, не застряє у вагінальному каналі. Кожна чаша має хвостик або кільце, потягнувши за які, ви зможете її дістати. Головне – розслабити м'язи тазового дна.
Також із менструальною чашею можна плавати і приймати ванну.
Дістати переповнену чашу легше, ніж напівпорожню. Єдиний мінус такої ситуації – протікання.
2015 року був зареєстрований випадок розвитку синдрому токсичного шоку (СТШ) у жінки, яка користувалася менструальною чашею. Тобто ризик виникнення СТШ існує, але він невисокий. Шанс отримати його в разі використання тампонів – вищий.
Екологічність
Менструальна чаша не накопичує неприємний запах, вміщує більше менструальної рідини, ніж прокладки або тампони. Чаша – від 10 до 38 мл, тампон – від 5 до 15 мл. Також вона екологічна – ви рятуєтеся від менструальної крові, повторно використовуючи капу щомісяця. А ось від прокладок і тампонів, які розкладаються десятиліттями, та й то не до кінця, – під час кожної менструації.
Одну менструальну чашу можна використовувати близько 10 років.
Гігієнічне оброблення
Нову менструальну чашу перед першим та кожним наступним використанням необхідно прокип'ятити. Перший раз – протягом 15-20 хвилин, потім – протягом 2-3 хвилин.
Після вилучення з піхви чашу миють проточною водою кімнатної температури або холодною. В гарячій воді кров згортається. Для очищення можна використовувати м'яке мило без запаху, засіб для інтимної гігієни або серветки для очищення.
Особливу увагу приділяйте вентиляційним отворам, розташованим на обідку чаші. Там не має скупчуватися кров, бо це призведе до розмноження поганих (патогенних) мікроорганізмів.
Зберігати капу треба у спеціальному мішечку або контейнері, в сухому і прохолодному місці. Наприклад, у комоді.
Правила введення
У розкритому вигляді чаша не поміститься в піхву, тому її необхідно скласти. Найпоширеніший спосіб – С-форма: сплюсніть чашу, а потім зігніть її буквою "с" так, щоб її краї з'єдналися.
Другий варіант – бутон: загніть всередину один край чаші в напрямку до центру, після чого щільно стисніть чашу з обох боків, щоб зігнутий край опинився затиснутим всередині.
Вводити чашу найкраще у ванній кімнаті, попередньо прийнявши гігієнічний душ і вимивши руки з милом. Чаша повинна бути чистою.
Правила виведення
Виводити менструальну чашу необхідно неспішно й обережно. Найзручніше це зробити в душі, але і в громадському туалеті нескладно.
Якщо ви користуєтеся чашею вдома, можете повторно вводити одну і ту ж чашу після гігієнічного оброблення. В громадському місці я раджу користуватися заздалегідь підготовленою і чистою запасною чашею.
Протипоказання
Не рекомендується користуватися менструальною чашею:
- у післяпологовий період;
- уразі молочниці, циститу та інших запальних захворювань (спочатку лікуємо хвороби);
- уразі ерозії шийки матки та дисплазії шийки матки;
- після хірургічного втручання на шийці матки;
- у разі запущених форм варикозної хвороби;
- у разі опущення стінок піхви;
- у разі онкологічних захворювань;
- у разі наявності дискомфорту після введення чаші.
Перед початком застосування менструальної чаші я рекомендую відвідати гінеколога, щоб виключити протипоказання і визначити висоту шийки матки. Так вам буде набагато спокійніше і простіше підібрати чашу.
Подбайте про себе і своє жіноче здоров'я!
Читайте також: Рак шийки матки: симптоми, причини, діагностика