Міфи вагітних: акушер-гінеколог розвінчує шість найпопулярніших

Ведуча 1+1 Наталя Островська готується вперше стати мамою, а ще робить корисну справу і продовжує розповідати про разповсюджені міфи й забобони під час вагітності і ділитися цінними рекомендаціями від лікарів у програмі "Вагітна в ТСН".

В новому випуску Наталя поговорила про міфи про які кожна вагітна жінка певно чула неодноразово. Розвінчували ці міфи акушер-гінеколог Віктор Ошовський та гінеоклогиня Тетяна Пошивайло.

Ведуча Наталя Островська, акушер-гінеколог Віктор Ошовський та гінекологиня Тетяна Пошивайло

Міф 1

Чи дійсно дитина жіночої статі "забирає" красу матері

Це дуже популярний міф, якшо ви були вагітною, певно чули, що жінка, яка має не дуже гарний вигляд під час вагітності, певно носить під серцем саме дівчинку. Однак пан Ошовський спростував цей міф.

"На мою суб’єктивну думку вагітна жінка є найкрасивішою істотою у всесвіті і саме цей період він підкреслює ті риси, які раніше були не помітні. Є різні забобони, приємні і дивні, я б відніс це до другого. Не треба дискредитувати внутрішньоутробного мешканця такими скажімо так підозрами".

Тетяна Пошивайло теж не педтвердила цей міф. "Як мама трьох дітей – двох синів та доньки, я теж не підтверджую на собі цю версію. Думаю цей забобон стосується тих часів, коли можливо було не достатнє харчування, чогось не вистачало організму жінки. Токсикоз виникає частіше у жінок, вагітних дівчатами. Однак це дуже індивідуально і не є масовим явищем".

Наталя Островська

Міф 2

По формі живота вагітної можна визначити стать дитини

"Ленегди і народні міфи – це красиво ми маємо право це знати, але це не повинно бути в основі тих процесів, які доволі добре вивчені. Ні, по формі живота ми не можемо встановити стать", - відповів лікар Ошовський. Форма живота вагітної залежить від багатьох факторів – статури, положення дитини в утробі, кількості навколоплодової рідини і навіть форми матки жінки", - зазначає лікар Ошовський.

Міф 3

УЗД шкодить дитині

"Протягом 30 років використання УЗД у світі у нас немає жодних практичних чи теоретичних підстав думати про шкоду цього метода. УЗД потрібно робити за показами, на хорошому обладнанні, у лікаря, який вололіє методологією, це має проводитися в правильні терміни – тоді проблем не буде", - розповів пан Ошовський.

Наталя Островська / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Міф 4

Під час вагітності не можна в’язати

Відповідаючи на це запитання пані Тетяна сказала, що раніше дійсно заборонялося в'язати, шити, бо вважалося, що дитина заплутається в пуповину. "Тут спрацьовує віра, якщо ви в це не вірите, то так може статися, а як ні, то ні". А от лікар Ошовський радить вагітним звертатися з будь-яких питань і зокрема таких от міфів, до своїх лікарів. "Я прошу своїх пацієнток пообіцяти мені, що якшо у них виникають якісь питання, приходити з ними до мене. Тому що на жаль інтернет є найгіршим джерелом інформації стосовно вагітності, який в переважній більшості випадків буде шкодити, аніж нести якусь користь".

Наталя Островська

Міф 5

Не можна стригти і фарбувати волосся

"З приводу фарбування волосся, то сучасні барвники є, як правило, доволі безпечні. Тим не мешн універсальною порадою для всіх дівчат, які знаходяться на етапі планування вагітності, з тої точки, коли ви починаєте жити відкрито статевим життям, а одже в якомусь циклі можете бути вагітною, ви маєте мінімізувати весь потенційний вплив всіх можливих хімічних чинників. Сюди входить і косметика, і побутова хімія. Це особливо важливо на етапі ембріонального періоду – перші десять тижнів вагітності. Тому почекати з фарбуванням волосся в цей період є доцільним", - каже лікар Ошовський.

Міф 6

Народити потрібно до 30 років

"Народити треба тоді, коли батьки до цього готові. Морально, психологічно, матеріально і фізіологічно. З народженням дитини все тільки починається. І якшо батьки не готові, не мають достатнього запасу любові, терпіння, енергії, яка потрібна для того, щоб зростити дитину, можна дуже сильно нашкодити. Якщо подивитися з іншого боку, то дійсно чим молодша жінка, тим більше ми очікуємо якості від її яйцеклітин. На відміну від чоловіків, сперматозоїди яких постійно змінюються протягом життя, дівчина вже народжується з певним пулом своїх статевих клітин. Іншими словами дівчині, якій 30 років, а її яйцеклітинам 30 років і 9 місяців, а це означає, що весь досвід, позитивний і негативний протягом життя, відбився на цих клітинах. Після 35 років суттєво підвищується шанс народження діток з хромосомними аномаліями за рахунок ураження яйцеклітин, частота акушерських ускладнень, як правило пов’язаних з якістю плаценти, коли вона закладається. Тому, щоб виносити вагітність фізіологічну і народити природнім шляхом дитину, бажано потрапити в період 18-35 років. Цей вік має найменшу кількість відомих нам факторів ризику. Тим не менш і після 35 років в більшості випадків будуть народжуватися здорові діти, але такі вагітності будуть потребувати більше уваги", - розповів лікар Ошовський.

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