Міома матки: симптоми, причини, лікування

Міому матки діагностують у 60-65% жінок. Захворювання може порушувати менструальний цикл, призводити до маткових кровотеч, безпліддя або невиношування вагітності.

Про те, чи потрібно міому матки лікувати і якими симптомами проявляється захворювання, розповів лікарка-гінекологиня-ендокринологиня, акушерка-гінекологиня в клініці R + Medical Network Інна Сапожак.

Розташування міоми

Міома матки — це доброякісна пухлина, яка розташовується:

в тілі матки;

на її поверхні;

в шийці матки або перешийку;

в стінці матки;

між її широкими зв'язками.

Вузол може бути один або кілька, різних розмірів із різними розташуваннями.

У чому небезпека міоми?

Вузли, що розташовуються в матці, можуть деформувати порожнину матки, заважаючи ембріону прикріпитися до її внутрішньої стінки. Також такий вузол може заважати ембріону, який вже прикріпився, розвиватися — під час вагітності вузол росте разом із маткою і поступово зменшує простір для плода. Міоматозні вузли чутливі до статевих гормонів, зокрема до прогестерону, вироблення якого за вагітності збільшується.

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У невагітної жінки підслизова міома матки, що розташовується в порожнині матки, може "народитися", тобто випасти з порожнини матки в шийку або в піхву. Водночас у жінки виникає сильний біль або маткова кровотеча. Зовнішній вузол матки на тонкій ніжці може перекрутити і теж викликати виражений біль внизу живота. В обох випадках без хірургічної допомоги не обійтися.

Однак міома матки не завжди заважає жінці завагітніти, виносити і народити дитину. Лікування не потребують невеликі міоматозні вузли, що не деформують порожнину матки, не викликають біль або маткову кровотечу, і не ростуть стрімко.

Ознаки міоми матки

У 70% випадків міома матки розвивається безсимптомно і виявляється випадково. Але іноді вона проявляється такими симптомами:

тривалими місячними — 9 днів і довше;

рясними менструальними виділеннями — жінка змінює прокладку кожні 2 години або прокидається вночі, щоб змінити її;

тупими або тягнучими болями внизу живота, що віддають у поперек, крижі або в ноги;

прискореним сечовипусканням;

закрепами.

Якщо у вас з'явилися такі симптоми, не відкладайте візит до гінеколога.

Лікування і профілактика міоми

Профілактика виникнення ускладнень міоми матки полягає в щорічному гінекологічному огляді. Це дозволить лікарю поспостерігати за зростанням вузлів, призначити відповідне гормональне дообстеження або, за необхідності, їх видалити.

Коли видаляють матку або міоматозний вузол?

За наявності болю, менструальних кровотеч або інших дискомфортних симптомів. Розмір вузла в такій ситуації не є вирішальним.

У разі невиношування вагітності, коли вузол деформує матку і заважає розвитку ембріона.

У разі розміщення міоматозного вузла в порожнині матки жінки, яка планує вагітність. Вузол видаляють, щоб уникнути можливої втрати дитини і знизити ризик виникнення післяпологової кровотечі.

За наявності швидкозростальної міоми, коли пухлина збільшується на 4-5 тижнів за 1 рік.

За наявності міоми матки на тонкій ніжці — вона може перекрутити.

У разі стиснення вузлом органів поруч, що розташовані поряд, оскільки пухлина порушує їхню функцію. Наприклад, якщо вузол стискає пряму кишку, виникають закрепи.

Існує багато видів оперативного лікування. За органозберігальних операцій матка залишається, видаляється лише пухлина. Така операція називається консервативна міомектомія. У деяких випадках проводиться емболізація маткових артерій. За емболізації лікар робить прокол стегнової артерії у верхній частині стегна. Потім через цей прокол в судини, що живлять міому, вводить емболізувальний препарат. Це можуть бути емболи-кульки або гель, який блокує рух крові в судині. Кровотік вузла зупиняється, і вузол розсмоктується. Операція проводиться під місцевою анестезією. Ефективність емболізації маткових артерій становить 94-96%.

Видалення матки у разі міоми — гістеректомія — показано за:

сильного опущення або випадання матки;

наявності множинних великих вузлів;

наявності супутньої патології яєчників і ін.

Міома матки не розсмоктується у разі приймання лікарських трав, дотримання дієти, застосування масажу. Тому я раджу не витрачати час на методи лікування з недоведеною ефективністю та блокувати біль знеболювальними препаратами, які не усувають проблему.

Якщо у вас виявили міому матки, не турбуйтеся. Головне — знайти лікаря, якому ви зможете довіритися. Метод лікування залежить від вашого віку, стану здоров'я, кількості вузлів, їхнього розташування. І вибирається в індивідуальному порядку лікарем. За наявності таких симптомів міоми матки, як кровотечі, сильний біль, закрепи, прискорене сечовипускання проводиться операція. Тільки так можна усунути ці симптоми і підвищити якість життя жінки.

Не відкладайте візит до лікаря і бережіть себе!

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