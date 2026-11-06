Місячні стали надто рясними: тривожні ознаки, які не можна ігнорувати

Місячні стали надто рясними / © Credits

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Менструальний цикл може змінюватися під впливом різних чинників, а інтенсивність кровотечі не обов’язково однакова щомісяця. Проте є симптоми, які не варто списувати на стрес, втому чи гормональні коливання.

Гінекологиня Анна Патей звернула увагу на три так звані червоні прапорці, які можуть свідчити про аномальну маткову кровотечу. Важливо знати їх, щоб вчасно звернутися до лікаря та не відкладати турботу про власне здоров’я.

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Прокладку чи тампон доводиться змінювати щогодини

Якщо менструація стала настільки рясною, що ви змушені повністю змінювати просочену прокладку чи тампон щогодини протягом кількох годин поспіль, це привід насторожитися.

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Дуже важливо звернути увагу на ситуацію, якщо раніше менструації були значно помірнішими, а тепер крововтрата помітно збільшилася. Крім того, надмірна кровотеча може призводити до дефіциту заліза та анемії, які супроводжуються слабкістю, втомою, запамороченням та задухою.

З’явилися незвично великі згустки крові

Невеликі згустки під час менструації можуть бути нормальним явищем. Однак якщо їх стало значно більше, вони помітно збільшилися чи раніше такого не траплялося, варто звернути на це увагу.

Насторожити має поєднання великих згустків із дуже рясною кровотечею, яка заважає звичному способу життя. Тож не намагайтеся самостійно визначити причину лише за виглядом виділень. Зверніться до лікаря, щоб він оцінив симптоми, особливості циклу та, за потреби, призначив додаткові обстеження.

Кров’янисті виділення виникають між місячними чи після сексу

Якщо кров з’являється поза звичним періодом менструації чи після статевого акту, це також привід записатися до гінеколога. Причини можуть бути різними:

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гормональні зміни

поліпи ендометрія

зміни шийки матки

інфекції та інші стани.

Іноді такі виділення не свідчать про серйозну проблему, проте з’ясувати це можна лише після медичної оцінки. Якщо можлива вагітність, про це також слід повідомити лікаря, адже кровотеча під час вагітності потребує окремої уваги.

Чому виникає аномальна маткова кровотеча

Причин може бути чимало, серед них:

гормональні порушення

поліпи ендометрія чи міоми матки

порушення згортання крові

певні ліки та засоби контрацепції

зміни, пов’язані з вагітністю

інші гінекологічні стани

Саме тому не варто самостійно ставити собі діагноз або чекати, поки симптоми зникнуть. Залежно від ситуації лікар може рекомендувати здати аналізи крові, зробити тест на вагітність, УЗД чи інші обстеження.

Менструація не повинна ставати випробуванням, яке доводиться терпіти щомісяця. Якщо кровотеча стала незвично рясною, з’явилися великі згустки чи кров’янисті виділення між місячними, чи після сексу, не відкладайте консультацію гінеколога.

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