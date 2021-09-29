Секс, молочниця, контрацепція, стрес: гінекологиня розповіла про причини циститу

Той, хто хворів на цистит, ніколи не забуде жахливе відчуття печіння, болю внизу живота та часте сечовипускання. За статистикою хоч раз у житті цистит переживали 60% дорослих жінок, а у 10% жінок цистит буває щороку. Одні жінки намагаються самі якось здолати проблему, інші ідуть до уролога

Але в подібній ситуації, крім консультації уролога, дуже важлива допомога гінеколога. Чому? Про це розповіла гінекологиня вищої категорії Руслана Вовк — керівниця житомирської клініки "Приватна медична практика Руслани Вовк”.

Чому у жінок цистит трапляється частіше, ніж у чоловіків?

У жінок цистит трапляється частіше, ніж у чоловіків, тому що сечовипускний канал у жінок ширший і коротший, ніж у сильної статі, і інфекція легко може потрапити в сечовий міхур. У 70-90% випадків збудником гострого циститу є кишкова паличка, в 5-15% - золотистий стафілокок. Може бути ентерококова інфекція, протей мірабіліс, клебсієла. А буває так, що цистит виникає без бактеріальної інфекції, він має назву інтерстиціальний цистит. В такому разі у жінок виявляється запалення сечового міхура, а під час здавання аналізів інфекції не виявляється.

Причиною виникнення циститу можуть бути деякі хімічні речовини, наприклад, які входять у склад піни, бомб для ванн, гігієнічних гелів тощо. Від них в уретрі виникає реакція за типом алергічної, а потім розвивається запалення сечовипускного каналу та сечового міхура.

Крім того, запалення сечового міхура може трапитись через статеве життя, частіше на його початку. Адже відбувається механічне подразнення уретри, зміна тонусу м'язів тазового дна, застій крові в нижній третині уретри, що збільшує ризик її травми.

Коли потрібно змінити метод контрацепції?

Гінекологи зі своєї практики знають, що після сексу у жінок нерідко виникають різні запалення, зокрема 60% всіх інфекцій сечостатевих шляхів виникають саме після статевого акту. У разі сексу частіше трьох разів на тиждень ризик інфекції сечових шляхів втричі вищий, ніж якби сексу не було. Використання сперміцидів (вагінальні таблетки чи желе) для контрацепції теж не кращий варіант: їхні активні компоненти зменшують кількість корисних лактобацил і змінюють pH піхви, дозволяючи бактеріям проникати в уретру. Оскільки сперміциди відомі як такі, що провокують цистит, то для профілактики повторних запалень може знадобитися зміна методу контрацепції. На прийманні гінеколог також може визначити розташування уретри і дати рекомендації, яких позицій під час сексу краще уникати, щоб не травмувати її.

Чому цистит буває за тиждень до менструації?

Гінекологи відзначають, що значну роль відіграє гормональний баланс: є дані, що у 10-15% жінок цистит виникає за тиждень до менструації. Через зміни рівнів естрогенів певний вид лейкоцитів у сечовому міхурі вивільняє речовини, що сприяють запаленню. Естрогени впливають і на утворення захисного шару з мукополісахаридів на поверхні епітелію, який перешкоджає прикріпленню бактерій. Мало естрогенів — мало речовин для протидії інфекції. Лікар-гінеколог допоможе пацієнтці досягти нормального рівня естрогенів.

Цистит і молочниця

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Ще один фактор ризику — порушення екосистеми піхви. Наприклад, приймання антибіотиків може викликати зростання грибків і появу молочниці, а після використання протигрибкових препаратів знову зрушується рівновага і може спровокувати повторний цистит. Іноді його причиною стає грибок кандида, що викликає молочницю.

Уникайте стресу

Крім того, стрес підвищує уразливість до запалення сечового міхура. Емоційне напруження активує вироблення одного з гормонів гіпоталамусу (кортиколіберину) і вивільнення біологічно активних речовин, що відповідають за запалення. Доведено, що стрес підвищує схильність до запалення сечового міхура.

Анатомічні аномалії жінки сприяють виникненню циститу

Інший важливий момент — вроджені анатомічні аномалії. Якщо вихід з уретри розташований низько, тобто близько до піхви, під час сексу уретра може зяяти і ставати вхідними воротами для бактерій. Схожа ситуація буває у разі підвищеної рухливости уретри, коли вона зміщується до піхви за певних положеннь тіла. Нарешті, на стійкість до циститу впливає і спадковість. Сечові шляхи зсередини вистелені шаром клітин, що виробляють захисні речовини (протеоглікани і глікозаміноглікани), які заважають проникненню клітин. Якщо є генетичний дефект у синтезі цих речовин, то бактерії проникають в тканини швидше і провокують запалення.

Як лікуватись?

За першої стадії інфекційного захворювання (неускладненому циститі) найчастіше призначають немедикаментозне лікування. Воно включає в себе дотримання дієти з виключенням солоної, копченої та гострої їжі або фітотерапію. Якщо говорити про медикаменти, то основною групою лікарських препаратів є антибіотики. Лікар підбирає препарат залежно від етіології циститу та вашої стерпності і чутливості до тієї чи тієї дієвої речовини. Також можуть бути призначені протизапальні, знеболювальні або антисептичні медикаменти.

Крім антибіотиків лікар може рекомендувати нормалізувати тонус м'язів тазового дна (для цього підійдуть вправи Кегеля) і визначити рівень естрогенів: якщо він буде низьким, можливо, буде необхідна замісна терапія.

Потрібно знати, що самолікування може лише погіршити ситуацію, тому що без консультації лікаря пацієнтка не знає, в яких дозах приймати ліки та скільки часу потрібно на лікування, а якщо хворобу не повністю вилікувати, а лише трохи "прибити" ліками, то вона з гострої форми перейде у хронічну. Тоді хвороба буде періодично проявлятися і дратувати жінку, але вилікувати її буде вже набагато складніше і дорожче, ніж в гострому періоді.

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